Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdi
Gretsiyadan Germaniyaga yo‘l olgan Ryanair aviakompaniyasi samolyotida xavfli hodisa sodir bo‘ldi. Parvoz boshlanganidan ko‘p o‘tmay samolyot oynasi shikastlanib, salondagi bosim keskin pasaygan. Buning oqibatida bir yo‘lovchi qisman samolyot tashqarisiga tortilib ketgan.
Ma’lum qilinishicha, voqea 10 iyul kuni Saloniki shahridan Germaniyaning Memmingen aeroportiga parvoz qilayotgan Boeing 737 samolyotida yuz bergan. Hodisa ortidan ekipaj zudlik bilan samolyotni orqaga burib, Saloniki aeroportiga favqulodda qo‘ndirishga qaror qilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, jarohatlangan yo‘lovchi Serbiya fuqarosi bo‘lgan. U zudlik bilan Salonikidagi AHEPA universitet shifoxonasiga yetkazilgan. Rasmiylar uning hayotiga xavf yo‘qligini, shifokorlar jarohatlar darajasini baholayotganini ma’lum qildi.
Serbiya ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, bosim pasayishi vaqtida yo‘lovchining boshi va yelkalari samolyot tashqarisiga chiqib ketgan. Salondagi boshqa yo‘lovchilar uni ushlab qolib, samolyot ichiga tortib kiritishga muvaffaq bo‘lgan.
Ryanair hodisa sababli samolyot Salonikiga xavfsiz qo‘nganini, barcha yo‘lovchilar aeroport terminaliga qaytarilganini ma’lum qildi. Kompaniya oyna qanday sharoitda shikastlanganiga hozircha aniq izoh bermagan.
Ayni paytda Boeing kompaniyasi va AQSH Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) hodisa yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvda ishtirok etmoqda.
Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, parvoz boshida dvigatel qismidagi detallardan biri uzilib chiqib, samolyot oynasiga tekkan bo‘lishi mumkin. Bu esa salonda bosimning keskin pasayishiga sabab bo‘lgan.
Eslatib o‘tish joiz, 2018 yilda ham Boeing 737 NG samolyotida shunga o‘xshash fojiali hodisa sodir bo‘lgan edi. O‘shanda shikastlangan oyna tufayli bir yo‘lovchi samolyot tashqarisiga tortilib ketib, halok bo‘lgan. Mazkur voqeadan keyin aviatsiya xavfsizligi talablari yanada kuchaytirilgan edi.
…