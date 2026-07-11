Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdi

·0·Dunyo
Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdi

Gretsiyadan Germaniyaga yo‘l olgan Ryanair aviakompaniyasi samolyotida xavfli hodisa sodir bo‘ldi. Parvoz boshlanganidan ko‘p o‘tmay samolyot oynasi shikastlanib, salondagi bosim keskin pasaygan. Buning oqibatida bir yo‘lovchi qisman samolyot tashqarisiga tortilib ketgan.

Ma’lum qilinishicha, voqea 10 iyul kuni Saloniki shahridan Germaniyaning Memmingen aeroportiga parvoz qilayotgan Boeing 737 samolyotida yuz bergan. Hodisa ortidan ekipaj zudlik bilan samolyotni orqaga burib, Saloniki aeroportiga favqulodda qo‘ndirishga qaror qilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, jarohatlangan yo‘lovchi Serbiya fuqarosi bo‘lgan. U zudlik bilan Salonikidagi AHEPA universitet shifoxonasiga yetkazilgan. Rasmiylar uning hayotiga xavf yo‘qligini, shifokorlar jarohatlar darajasini baholayotganini ma’lum qildi.

Serbiya ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, bosim pasayishi vaqtida yo‘lovchining boshi va yelkalari samolyot tashqarisiga chiqib ketgan. Salondagi boshqa yo‘lovchilar uni ushlab qolib, samolyot ichiga tortib kiritishga muvaffaq bo‘lgan.

Ryanair hodisa sababli samolyot Salonikiga xavfsiz qo‘nganini, barcha yo‘lovchilar aeroport terminaliga qaytarilganini ma’lum qildi. Kompaniya oyna qanday sharoitda shikastlanganiga hozircha aniq izoh bermagan.

Ayni paytda Boeing kompaniyasi va AQSH Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) hodisa yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvda ishtirok etmoqda.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, parvoz boshida dvigatel qismidagi detallardan biri uzilib chiqib, samolyot oynasiga tekkan bo‘lishi mumkin. Bu esa salonda bosimning keskin pasayishiga sabab bo‘lgan.

Eslatib o‘tish joiz, 2018 yilda ham Boeing 737 NG samolyotida shunga o‘xshash fojiali hodisa sodir bo‘lgan edi. O‘shanda shikastlangan oyna tufayli bir yo‘lovchi samolyot tashqarisiga tortilib ketib, halok bo‘lgan. Mazkur voqeadan keyin aviatsiya xavfsizligi talablari yanada kuchaytirilgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiZelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiBugun, 10:14Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borVenesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borBugun, 10:04Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Bugun, 09:4870 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandiBugun, 01:53«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi