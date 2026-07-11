Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildi

·27·Jamiyat
Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildi

Toshkent markazida tunda avtomobillar orasida ot choptirgan uch nafar shaxs aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videodan so‘ng ular ichki ishlar organlariga chaqirilib, profilaktik suhbat o‘tkazildi.

Hodisa ishtirokchilari qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirib, bunday xavfli harakatni boshqa takrorlamaslikka va’da bergan.

Otliqlar avtomobillarga yo‘l bermagan

Hodisa Shayxontohur tumani hududida tunda sodir bo‘lgan.

Tarqalgan videoda uch nafar otliq avtomobil yo‘lining o‘ng qatori bo‘ylab harakatlanayotgani va orqadan kelayotgan transport vositalariga yo‘l bermayotgani ko‘rinadi.

Videoni tasvirga olgan avtomobil taxminan soatiga 60 kilometr tezlikda harakatlangan. Bu esa vaziyat qanchalik xavfli bo‘lganini ko‘rsatadi.

Video tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo‘ldi

Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalar boshlandi.

Ko‘pchilik tungi vaqtda serqatnov yo‘lda ot choptirish nafaqat otliqlarning o‘zi, balki haydovchilar va boshqa harakat ishtirokchilari hayotiga ham xavf solganini ta’kidladi.

Uch nafar shaxs aniqlandi

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan holat ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib, ular IIBga chaqirilgan.

Ma’lum qilinishicha, uchala shaxs ham o‘z qilmishini tan olgan, xatosidan pushaymon ekanini bildirgan va kelgusida bunday harakatlarga yo‘l qo‘ymaslikka va’da bergan.

IIB fuqarolarga ogohlantirish berdi

Ichki ishlar organlari umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida bunday harakatlar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini eslatdi.

Fuqarolardan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilish, o‘zining va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo‘ymaslik so‘raldi.

ТошкентШайхонтоҳур
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiYPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiBugun, 12:03Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiNavoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiBugun, 10:22Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiAndijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiKecha, 23:56Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiKecha, 22:27"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldiKecha, 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi