Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildi
Toshkent markazida tunda avtomobillar orasida ot choptirgan uch nafar shaxs aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videodan so‘ng ular ichki ishlar organlariga chaqirilib, profilaktik suhbat o‘tkazildi.
Hodisa ishtirokchilari qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirib, bunday xavfli harakatni boshqa takrorlamaslikka va’da bergan.
Otliqlar avtomobillarga yo‘l bermagan
Hodisa Shayxontohur tumani hududida tunda sodir bo‘lgan.
Tarqalgan videoda uch nafar otliq avtomobil yo‘lining o‘ng qatori bo‘ylab harakatlanayotgani va orqadan kelayotgan transport vositalariga yo‘l bermayotgani ko‘rinadi.
Videoni tasvirga olgan avtomobil taxminan soatiga 60 kilometr tezlikda harakatlangan. Bu esa vaziyat qanchalik xavfli bo‘lganini ko‘rsatadi.
Video tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo‘ldi
Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalar boshlandi.
Ko‘pchilik tungi vaqtda serqatnov yo‘lda ot choptirish nafaqat otliqlarning o‘zi, balki haydovchilar va boshqa harakat ishtirokchilari hayotiga ham xavf solganini ta’kidladi.
Uch nafar shaxs aniqlandi
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan holat ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib, ular IIBga chaqirilgan.
Ma’lum qilinishicha, uchala shaxs ham o‘z qilmishini tan olgan, xatosidan pushaymon ekanini bildirgan va kelgusida bunday harakatlarga yo‘l qo‘ymaslikka va’da bergan.
IIB fuqarolarga ogohlantirish berdi
Ichki ishlar organlari umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida bunday harakatlar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini eslatdi.
Fuqarolardan yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilish, o‘zining va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo‘ymaslik so‘raldi.
…