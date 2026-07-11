Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildi
Buyuk Britaniyada o‘ng konservativ qarashlari bilan tanilgan mashhur siyosatchi, sobiq parlament a’zosi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirilgan holda topildi. Ushbu mudhish voqea butun mamlakat siyosiy doiralarini larzaga soldi. Politsiya qotillikda gumon qilib 26 yoshli erkakni qo‘lga olgan bo‘lsa-da, hozircha jinoyat siyosiy motivlar yoki terrorchilik bilan bog‘liq emasligi bildirilmoqda. Zamin.uz jinoyat tafsilotlari va Britaniya rahbariyatining munosabatini to‘pladi.
Qotillik tafsilotlari va gumonlanuvchi
Britaniya huquq-tartibot idoralari mudhish voqea yuzasidan dastlabki rasmiy ma’lumotlarni ochiqladi:
78 yoshli Enn Uiddikombning jasadi 9 iyul kuni Angliya janubi-g‘arbidagi Devon grafligi hududida, Dartmur milliy bog‘i yaqinida joylashgan Heytor-Veyl qishlog‘idagi uyidan topilgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar gumonlanuvchi qo‘lga olingach, voqea haqida 10 iyul kuni rasman axborot berdi.
Qotillikda gumonlanayotgan 26 yoshli erkak Nyuton-Ebbot shahrida hibsga olingan.
Devon va Kornuoll politsiyasi bosh konstebli Mett Longmanning ma’lum qilishicha, marhuma og‘ir tan jarohatlari olgan.
Politsiya gumonlanuvchi Britaniya fuqarosi ekanini ma’lum qildi va mazkur jinoyat terrorchilik harakati yoki siyosiy motivlar bilan bog‘liq emasligi haqida dastlabki xulosani bildirdi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Enn Uiddikomb kim edi? (Siyosiy faoliyati)
Enn Uiddikomb Britaniya siyosiy maydonida o‘zining murosasiz va qat’iy qarashlari bilan tanilgan edi:
Parlamentdagi faoliyati: U Konservativ partiyadan 1987–2010 yillarda parlamentning Quyi palatasi deputati bo‘lgan.
Hukumatdagi o‘rni: 1990–1997 yillarda bosh vazir Jon Meyjor hukumatida ijtimoiy ta’minot, bandlik va ichki ishlar sohalarida vazir o‘rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan.
Qat’iy pozitsiyasi: U ayollarning abort qilish huquqini kengaytirishga va evtanaziyani qonuniylashtirishga qarshi chiqqan, ammo mamlakatda o‘lim jazosini qayta tiklash tarafdori bo‘lgan.
Brekzit va so‘nggi yillar: Parlamentni tark etgach, televideniyedagi mashhur realiti-shoularda ishtirok etdi. Keyinchalik Nayjel Faraj rahbarlik qilgan Brexit Party safida Yevroparlament a’zosi bo‘ldi. 2023 yildan boshlab esa migratsiyaga qarshi qat’iy siyosati bilan tanilgan Reform UK partiyasining faol vakili va notiqi sifatida ish olib borayotgan edi.
Rasmiy Londonning munosabati: Mamlakat shokda
Siyosatchining o‘limidan so‘ng Buyuk Britaniyaning amaldagi va sobiq rahbarlari o‘z hamdardliklarini bildirishdi:
Kir Starmer (Buyuk Britaniya bosh vaziri): «Bu juda dahshatli xabar. Uning oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Enn Uiddikomb ko‘p yillar davomida Britaniya siyosiy hayotida salmoqli o‘ringa ega bo‘lgan shaxs edi». Bosh vazir, shuningdek, mamlakat qonun chiqaruvchilarining xavfsizligi davlat uchun ustuvor masala ekanini ta’kidlab, siyosiy qarashlardan qat’i nazar umumiy qadriyatlarni himoya qilishga chaqirdi.
Nayjel Faraj (Reform UK partiyasi rahbari): Siyosatchining o‘limi uni qattiq larzaga solganini bildirib, jamoatchilik oldida faoliyat yurituvchi shaxslar hayoti tobora xavfli tus olayotganini alohida ta’kidladi.
Boris Jonson (Britaniyaning sobiq bosh vaziri): Enn Uiddikombni «Brekzit g‘oyasining fidoyi tarafdori va kuchli notiq» deb atab, uning vafotini mamlakat uchun katta yo‘qotish sifatida baholadi.
…