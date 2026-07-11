Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildi

·0·Dunyo
Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildi

Buyuk Britaniyada o‘ng konservativ qarashlari bilan tanilgan mashhur siyosatchi, sobiq parlament a’zosi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirilgan holda topildi. Ushbu mudhish voqea butun mamlakat siyosiy doiralarini larzaga soldi. Politsiya qotillikda gumon qilib 26 yoshli erkakni qo‘lga olgan bo‘lsa-da, hozircha jinoyat siyosiy motivlar yoki terrorchilik bilan bog‘liq emasligi bildirilmoqda. Zamin.uz jinoyat tafsilotlari va Britaniya rahbariyatining munosabatini to‘pladi.

Qotillik tafsilotlari va gumonlanuvchi

Britaniya huquq-tartibot idoralari mudhish voqea yuzasidan dastlabki rasmiy ma’lumotlarni ochiqladi:

  • 78 yoshli Enn Uiddikombning jasadi 9 iyul kuni Angliya janubi-g‘arbidagi Devon grafligi hududida, Dartmur milliy bog‘i yaqinida joylashgan Heytor-Veyl qishlog‘idagi uyidan topilgan.

  • Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar gumonlanuvchi qo‘lga olingach, voqea haqida 10 iyul kuni rasman axborot berdi.

  • Qotillikda gumonlanayotgan 26 yoshli erkak Nyuton-Ebbot shahrida hibsga olingan.

  • Devon va Kornuoll politsiyasi bosh konstebli Mett Longmanning ma’lum qilishicha, marhuma og‘ir tan jarohatlari olgan.

  • Politsiya gumonlanuvchi Britaniya fuqarosi ekanini ma’lum qildi va mazkur jinoyat terrorchilik harakati yoki siyosiy motivlar bilan bog‘liq emasligi haqida dastlabki xulosani bildirdi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.

Enn Uiddikomb kim edi? (Siyosiy faoliyati)

Enn Uiddikomb Britaniya siyosiy maydonida o‘zining murosasiz va qat’iy qarashlari bilan tanilgan edi:

  • Parlamentdagi faoliyati: U Konservativ partiyadan 1987–2010 yillarda parlamentning Quyi palatasi deputati bo‘lgan.

  • Hukumatdagi o‘rni: 1990–1997 yillarda bosh vazir Jon Meyjor hukumatida ijtimoiy ta’minot, bandlik va ichki ishlar sohalarida vazir o‘rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan.

  • Qat’iy pozitsiyasi: U ayollarning abort qilish huquqini kengaytirishga va evtanaziyani qonuniylashtirishga qarshi chiqqan, ammo mamlakatda o‘lim jazosini qayta tiklash tarafdori bo‘lgan.

  • Brekzit va so‘nggi yillar: Parlamentni tark etgach, televideniyedagi mashhur realiti-shoularda ishtirok etdi. Keyinchalik Nayjel Faraj rahbarlik qilgan Brexit Party safida Yevroparlament a’zosi bo‘ldi. 2023 yildan boshlab esa migratsiyaga qarshi qat’iy siyosati bilan tanilgan Reform UK partiyasining faol vakili va notiqi sifatida ish olib borayotgan edi.

Rasmiy Londonning munosabati: Mamlakat shokda

Siyosatchining o‘limidan so‘ng Buyuk Britaniyaning amaldagi va sobiq rahbarlari o‘z hamdardliklarini bildirishdi:

Kir Starmer (Buyuk Britaniya bosh vaziri): «Bu juda dahshatli xabar. Uning oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Enn Uiddikomb ko‘p yillar davomida Britaniya siyosiy hayotida salmoqli o‘ringa ega bo‘lgan shaxs edi». Bosh vazir, shuningdek, mamlakat qonun chiqaruvchilarining xavfsizligi davlat uchun ustuvor masala ekanini ta’kidlab, siyosiy qarashlardan qat’i nazar umumiy qadriyatlarni himoya qilishga chaqirdi.

Nayjel Faraj (Reform UK partiyasi rahbari): Siyosatchining o‘limi uni qattiq larzaga solganini bildirib, jamoatchilik oldida faoliyat yurituvchi shaxslar hayoti tobora xavfli tus olayotganini alohida ta’kidladi.

Boris Jonson (Britaniyaning sobiq bosh vaziri): Enn Uiddikombni «Brekzit g‘oyasining fidoyi tarafdori va kuchli notiq» deb atab, uning vafotini mamlakat uchun katta yo‘qotish sifatida baholadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdiBugun, 11:43Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiParvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiBugun, 11:18Zelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiZelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiBugun, 10:14Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borVenesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borBugun, 10:04Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Bugun, 09:4870 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi