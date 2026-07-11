Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindi
Toshkent viloyatida o‘tkazilayotgan keng ko‘lamli profilaktik reydlar davomida yuzlab pichoq, kastet va boshqa xavfli buyumlar olib qo‘yildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu choralar ehtimoliy janjal va tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq jinoyatlarning oldini olishga xizmat qilganini ma’lum qildi.
«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirining dastlabki 8 kunida 389 nafar shaxs o‘tkir tig‘li buyumlarni noqonuniy olib yurgani aniqlangan.
Jamoat joylarida «Tig‘» reydlari o‘tkazilmoqda
Ma’lum qilinishicha, Toshkent viloyati IIBB xodimlari tomonidan hududdagi jamoat joylarida «Tig‘» nomli profilaktik tekshiruvlar olib borilmoqda.
Reydlar davomida fuqarolarning yonida qonunga xilof ravishda olib yurilgan pichoq, kastet, bita va boshqa xavfli buyumlar aniqlangan.
Qancha buyum musodara qilindi?
Tekshiruvlar natijasida:
307 ta pichoq;
66 ta kastet;
8 ta bita;
14 ta tig‘ va boshqa o‘tkir buyumlar olib qo‘yilgan.
Umumiy hisobda musodara qilingan buyumlar soni 395 tani tashkil etmoqda.
Bir qator jinoyatlarning oldi olingani aytildi
Huquq-tartibot idoralari xodimlarining ta’kidlashicha, sovuq qurol va o‘tkir buyumlarning o‘z vaqtida olib qo‘yilishi janjallar paytida tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq bir qator ehtimoliy jinoyatlarning oldini olish imkonini bergan.
Ayniqsa, odam gavjum joylarda bunday buyumlarni olib yurish atrofdagilar hayoti va sog‘lig‘i uchun jiddiy xavf tug‘dirishi qayd etildi.
Qonunbuzarlarga qanday jazo bor?
Sovuq qurolni qonunga xilof ravishda olib yurganlik uchun BHMning 1 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima qo‘llanilishi mumkin.
Shuningdek, holatning xususiyatiga qarab qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa ta’sir choralari ham qo‘llanadi.
Toshkent viloyati hududida profilaktik reydlar davom etmoqda.
…