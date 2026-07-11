Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindi

·29·Jamiyat
Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindi

Toshkent viloyatida o‘tkazilayotgan keng ko‘lamli profilaktik reydlar davomida yuzlab pichoq, kastet va boshqa xavfli buyumlar olib qo‘yildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu choralar ehtimoliy janjal va tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq jinoyatlarning oldini olishga xizmat qilganini ma’lum qildi.

«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbirining dastlabki 8 kunida 389 nafar shaxs o‘tkir tig‘li buyumlarni noqonuniy olib yurgani aniqlangan.

Jamoat joylarida «Tig‘» reydlari o‘tkazilmoqda

Ma’lum qilinishicha, Toshkent viloyati IIBB xodimlari tomonidan hududdagi jamoat joylarida «Tig‘» nomli profilaktik tekshiruvlar olib borilmoqda.

Reydlar davomida fuqarolarning yonida qonunga xilof ravishda olib yurilgan pichoq, kastet, bita va boshqa xavfli buyumlar aniqlangan.

Qancha buyum musodara qilindi?

Tekshiruvlar natijasida:

  • 307 ta pichoq;

  • 66 ta kastet;

  • 8 ta bita;

  • 14 ta tig‘ va boshqa o‘tkir buyumlar olib qo‘yilgan.

Umumiy hisobda musodara qilingan buyumlar soni 395 tani tashkil etmoqda.

Bir qator jinoyatlarning oldi olingani aytildi

Huquq-tartibot idoralari xodimlarining ta’kidlashicha, sovuq qurol va o‘tkir buyumlarning o‘z vaqtida olib qo‘yilishi janjallar paytida tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq bir qator ehtimoliy jinoyatlarning oldini olish imkonini bergan.

Ayniqsa, odam gavjum joylarda bunday buyumlarni olib yurish atrofdagilar hayoti va sog‘lig‘i uchun jiddiy xavf tug‘dirishi qayd etildi.

Qonunbuzarlarga qanday jazo bor?

Sovuq qurolni qonunga xilof ravishda olib yurganlik uchun BHMning 1 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima qo‘llanilishi mumkin.

Shuningdek, holatning xususiyatiga qarab qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa ta’sir choralari ham qo‘llanadi.

Toshkent viloyati hududida profilaktik reydlar davom etmoqda.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...Bugun, 12:57Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiToshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiBugun, 12:03YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiYPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiBugun, 12:03Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiNavoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiBugun, 10:22Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi