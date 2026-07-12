NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandi

·39·Texno
NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandi

Sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻldan boy bermayotgan NVIDIA korporatsiyasi oʻzining navbatdagi Rubin Ultra platformasi bilan sanoatda yangi narx rekordlarini oʻrnatishga tayyorlanmoqda. BofA Global Research tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, ushbu yuqori unumdorlikka ega SI-stoykasining narxi taxminan 21 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich nafaqat texnologik olamni, balki yirik moliya institutlarini ham hayratga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqqoslash uchun, hozirgi kunda ommalashayotgan Blackwell Ultra stoykalari taxminan 4 million dollar atrofida baholanadi. Standart Rubin stoykalari esa 6 milliondan 9 million dollargacha boʻlgan diapazonda sotilishi taxmin qilinmoqda. Rubin Ultra modelining bunday keskin qimmatlashishi uning ichki arxitekturasi va misli koʻrilmagan xotira hajmi bilan bevosita bogʻliqdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu narx NVIDIA mahsulotlarining korporativ segmentdagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi.

Xotira texnologiyalari va texnik koʻrsatkichlar

Rubin Ultra tizimining eng qimmat qismlaridan biri bu yuqori oʻtkazuvchanlikka ega boʻlgan HBM xotirasidir. Tahlillarga koʻra, faqatgina ushbu xotira modullarining oʻzi stoyka narxining 1,5 million dollarini tashkil etadi. Shuningdek, tizimda ilgʻor SOCAMM2 texnologiyasidan ham foydalanilgani uning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu kabi texnologik yechimlar murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xotira hajmi boʻyicha oʻsish surʼatlari hayratlanarli: agar standart Rubin modelida har bir GPU uchun 288 GB HBM xotirasi toʻgʻri kelsa, Rubin Ultra versiyasida bu koʻrsatkich ikki barobarga oshib, 576 GB ni tashkil etadi. Natijada, butun bir stoyka umumiy hisobda qariyb 83 TB (terabayt) HBM xotirasiga ega boʻladi. Bu esa SI modellarini qayta ishlash tezligini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik va bozor tahlili

Qiziqarli jihati shundaki, Rubin Ultra stoykasida 1 GB xotira uchun sarflanadigan xarajat deyarli oʻzgarmagan. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga koʻra, xotiraning har bir gigabayti uchun narx Rubin modelida 18,4 dollarni, Rubin Ultra modelida esa 18,49 dollarni tashkil etadi. Yaʼni, umumiy narxning oshishi texnologiyaning qimmatlashgani emas, balki tizimga oʻrnatilgan komponentlar sonining keskin koʻpaygani bilan izohlanadi.

Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyani boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar hozircha juda qimmat tuyulishi mumkin. Biroq, global bulutli xizmatlar (Google Cloud, Microsoft Azure) orqali ushbu quvvatlardan foydalanish imkoniyati mahalliy dasturchilar va startaplar uchun yangi ufqlar ochadi. NVIDIA kompaniyasining Rubin seriyasi kelgusi yillarda jahon iqtisodiyotining SI yoʻnalishidagi asosiy dvigateliga aylanishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 21 million dollarlik narx yirik texnologik gigantlar uchun toʻsiq boʻla olmaydi. Aksincha, hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, NVIDIA Rubin Ultra kabi yechimlar bozorning mutlaq dominantiga aylanishi va SI poygasida yetakchini belgilab berishi tayin.

NVIDIARubin UltraSunʼiy IntellektТехнологияGPU
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarNVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarBugun, 00:26SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiKecha, 23:59Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKecha, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi