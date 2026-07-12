NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandi
Sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalari bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻldan boy bermayotgan NVIDIA korporatsiyasi oʻzining navbatdagi Rubin Ultra platformasi bilan sanoatda yangi narx rekordlarini oʻrnatishga tayyorlanmoqda. BofA Global Research tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, ushbu yuqori unumdorlikka ega SI-stoykasining narxi taxminan 21 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich nafaqat texnologik olamni, balki yirik moliya institutlarini ham hayratga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqqoslash uchun, hozirgi kunda ommalashayotgan Blackwell Ultra stoykalari taxminan 4 million dollar atrofida baholanadi. Standart Rubin stoykalari esa 6 milliondan 9 million dollargacha boʻlgan diapazonda sotilishi taxmin qilinmoqda. Rubin Ultra modelining bunday keskin qimmatlashishi uning ichki arxitekturasi va misli koʻrilmagan xotira hajmi bilan bevosita bogʻliqdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu narx NVIDIA mahsulotlarining korporativ segmentdagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi.
Xotira texnologiyalari va texnik koʻrsatkichlarRubin Ultra tizimining eng qimmat qismlaridan biri bu yuqori oʻtkazuvchanlikka ega boʻlgan HBM xotirasidir. Tahlillarga koʻra, faqatgina ushbu xotira modullarining oʻzi stoyka narxining 1,5 million dollarini tashkil etadi. Shuningdek, tizimda ilgʻor SOCAMM2 texnologiyasidan ham foydalanilgani uning samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu kabi texnologik yechimlar murakkab neyrotarmoqlarni oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Xotira hajmi boʻyicha oʻsish surʼatlari hayratlanarli: agar standart Rubin modelida har bir GPU uchun 288 GB HBM xotirasi toʻgʻri kelsa, Rubin Ultra versiyasida bu koʻrsatkich ikki barobarga oshib, 576 GB ni tashkil etadi. Natijada, butun bir stoyka umumiy hisobda qariyb 83 TB (terabayt) HBM xotirasiga ega boʻladi. Bu esa SI modellarini qayta ishlash tezligini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.
Iqtisodiy samaradorlik va bozor tahliliQiziqarli jihati shundaki, Rubin Ultra stoykasida 1 GB xotira uchun sarflanadigan xarajat deyarli oʻzgarmagan. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga koʻra, xotiraning har bir gigabayti uchun narx Rubin modelida 18,4 dollarni, Rubin Ultra modelida esa 18,49 dollarni tashkil etadi. Yaʼni, umumiy narxning oshishi texnologiyaning qimmatlashgani emas, balki tizimga oʻrnatilgan komponentlar sonining keskin koʻpaygani bilan izohlanadi.
Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyani boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar hozircha juda qimmat tuyulishi mumkin. Biroq, global bulutli xizmatlar (Google Cloud, Microsoft Azure) orqali ushbu quvvatlardan foydalanish imkoniyati mahalliy dasturchilar va startaplar uchun yangi ufqlar ochadi. NVIDIA kompaniyasining Rubin seriyasi kelgusi yillarda jahon iqtisodiyotining SI yoʻnalishidagi asosiy dvigateliga aylanishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 21 million dollarlik narx yirik texnologik gigantlar uchun toʻsiq boʻla olmaydi. Aksincha, hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, NVIDIA Rubin Ultra kabi yechimlar bozorning mutlaq dominantiga aylanishi va SI poygasida yetakchini belgilab berishi tayin.
…