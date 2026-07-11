14 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindi

·0·Dunyo
14 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindi

AQSHning Las-Vegas shahrida bir necha yil davomida soxta nikohlar orqali erkaklarni aldab kelgan 33 yoshli Szyayin Chenning firibgarlik sxemasi fosh etildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayol 2019–2024 yillar davomida kamida 14 marta turmushga chiqqan. U ijtimoiy tarmoqlar orqali erkaklar bilan tanishib, nikohdan ko‘p o‘tmay Xitoydagi og‘ir kasal qarindoshlarini davolatish bahonasida ulardan katta miqdorda pul olgan. Mablag‘ni qo‘lga kiritgach esa barcha aloqalarni uzib, bedarak yo‘qolgan.

Aniqlanishicha, Chen avval yetti marta turmush qurgan. 2024 yilda firibgarlikda gumonlanib qo‘lga olinib, garov evaziga ozodlikka chiqqach, Viki Lyan nomidan yana yetti nafar erkak bilan nikohdan o‘tishga ulgurgan.

Jabrlanuvchilardan biri ayolga qarindoshini davolatish uchun 23 ming dollar berganini, oradan ikki hafta o‘tib esa u ajrashishni talab qilib, g‘oyib bo‘lganini aytgan. Yana bir erkak esa umumiy uy sotib olish bahonasida unga qariyb 30 ming dollar topshirgan.

Tergov davomida ayol olingan pullarning katta qismini qimor o‘yinlariga sarflagani aniqlangan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, u kazinolarda 300 ming dollardan ortiq mablag‘ni yutqazgan.

Szyayin Chen firibgarlik yo‘li bilan 100 ming dollardan ortiq mablag‘ni qo‘lga kiritganini tan olgan. Unga nisbatan hukm 20 avgust kuni e’lon qilinishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?«Katta urush» xavfi: Tramp Ukraina osmonini yopmoqchi — Rossiyaning reaksiyasi qanday?Bugun, 16:12Tataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonadaTataristonda 46 yo‘lovchi bor avtobus ag‘darildi: jabrlanganlar shifoxonadaBugun, 16:05500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildiBugun, 15:49Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiGermaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiBugun, 14:54Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiShifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiBugun, 14:41Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi