Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqda
Apple asoschisi Steve Jobsning oʻgʻli Reed Jobs bugungi kunda texnologiya va tibbiyot chorrahasida ulkan loyihani amalga oshirmoqda. U oʻzining mashhur familiyasidan koʻra koʻproq saraton kasalligiga qarshi kurashish va biotexnologiyalar sohasidagi inqilobiy oʻzgarishlar haqida gapirishni afzal koʻradi. U asos solgan Yosemite venchur kompaniyasi saraton tadqiqotlarini moliyalashtirish va yangi avlod dori vositalarini yaratishda yetakchi kuchga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Reed Jobs oʻzining 2023-yilda ishga tushirilgan Yosemite loyihasining bugungi holati va kelajakdagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Kompaniya nafaqat anʼanaviy venchur kapitali, balki xayriya mablagʻlarini ham birlashtirgan holda, akademik tadqiqotlarni tijoriy biotexnologik startaplarga aylantirish bilan shugʻullanadi. Bu yondashuv universitet laboratoriyalaridagi xom gʻoyalarni hayotga tatbiq etishda muhim koʻprik vazifasini oʻtamoqda.
Sunʼiy intellekt va onkologiya hamkorligiReed Jobsning taʼkidlashicha, hozirda Yosemite faoliyatining katta qismini sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari egallagan. AI dori vositalarini kashf qilish va klinik sinovlarni loyihalash jarayonlarini misli koʻrilmagan darajada tezlashtirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, saratonni davolash choralari yirik farmatsevtika kompaniyalarining arxivlarida tayyor holda yotgani yoʻq, balki ularni yangi bilimlar va texnologiyalar yordamida noldan yaratish lozim.
Kompaniya hozirda 350 million dollarlik ikkinchi jamgʻarmasini shakllantirish jarayonida boʻlib, uning uchdan bir qismi bevosita Yosemite jamoasi tomonidan yaratiladigan startaplarga yoʻnaltiriladi. Yale, Berkeley va Stanford kabi nufuzli universitetlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu loyihalar saratonning eng murakkab turlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Qolgan mablagʻlar esa boshqa jamoalar tomonidan asos solingan istiqbolli biotexnologik kompaniyalarni qoʻllab-quvvatlashga sarflanadi.
Yangi avlod terapevtik usullariYosemite portfelidagi eng qiziqarli loyihalardan biri bu Quarry kompaniyasidir. Ushbu startap "induktsiyalangan yaqinlik" deb nomlangan noyob usul ustida ishlamoqda. Bunda dori vositasi kasallik keltirib chiqaruvchi oqsillarni shunchaki bloklab qoʻymaydi, balki ularni jismonan hujayraning oʻz parchalash tizimiga sudrab borib, yoʻq qilib yuboradi. Bu saraton terapiyasida mutlaqo yangi va samaraliroq yondashuv hisoblanadi.
Reed Jobs oʻz ishida ochiqlik va innovatsiyalarga sodiqlik tamoyillariga amal qiladi. Uning jamoasi bugungi kunda 17 nafar yuqori malakali mutaxassisdan iborat boʻlib, ular onkologiya sohasidagi eng soʻnggi ilmiy yutuqlarni bozorga olib chiqish ustida ishlamoqda. Hozirgi vaqtda koʻplab mashhur dori vositalarining patent muddati tugayotgani Yosemite kabi innovatsion kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va investorlar uchun ham bunday biotexnologik yondashuvlar katta ahamiyatga ega. Dunyo miqyosida saratonni davolash usullari raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashayotgan bir paytda, Yosemite kabi jamgʻarmalarning tajribasi tibbiyotning kelajagi qanday boʻlishini koʻrsatib bermoqda. Reed Jobs oʻz otasining texnologik merosini tibbiyot sohasida, insonlar hayotini saqlab qolish yoʻlida davom ettirayotgani soha mutaxassislari tomonidan yuqori baholanmoqda.
…