Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqda

·0·Texno
Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqda

Apple asoschisi Steve Jobsning oʻgʻli Reed Jobs bugungi kunda texnologiya va tibbiyot chorrahasida ulkan loyihani amalga oshirmoqda. U oʻzining mashhur familiyasidan koʻra koʻproq saraton kasalligiga qarshi kurashish va biotexnologiyalar sohasidagi inqilobiy oʻzgarishlar haqida gapirishni afzal koʻradi. U asos solgan Yosemite venchur kompaniyasi saraton tadqiqotlarini moliyalashtirish va yangi avlod dori vositalarini yaratishda yetakchi kuchga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Reed Jobs oʻzining 2023-yilda ishga tushirilgan Yosemite loyihasining bugungi holati va kelajakdagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Kompaniya nafaqat anʼanaviy venchur kapitali, balki xayriya mablagʻlarini ham birlashtirgan holda, akademik tadqiqotlarni tijoriy biotexnologik startaplarga aylantirish bilan shugʻullanadi. Bu yondashuv universitet laboratoriyalaridagi xom gʻoyalarni hayotga tatbiq etishda muhim koʻprik vazifasini oʻtamoqda.

Sunʼiy intellekt va onkologiya hamkorligi

Reed Jobsning taʼkidlashicha, hozirda Yosemite faoliyatining katta qismini sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari egallagan. AI dori vositalarini kashf qilish va klinik sinovlarni loyihalash jarayonlarini misli koʻrilmagan darajada tezlashtirmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, saratonni davolash choralari yirik farmatsevtika kompaniyalarining arxivlarida tayyor holda yotgani yoʻq, balki ularni yangi bilimlar va texnologiyalar yordamida noldan yaratish lozim.

Kompaniya hozirda 350 million dollarlik ikkinchi jamgʻarmasini shakllantirish jarayonida boʻlib, uning uchdan bir qismi bevosita Yosemite jamoasi tomonidan yaratiladigan startaplarga yoʻnaltiriladi. Yale, Berkeley va Stanford kabi nufuzli universitetlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu loyihalar saratonning eng murakkab turlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Qolgan mablagʻlar esa boshqa jamoalar tomonidan asos solingan istiqbolli biotexnologik kompaniyalarni qoʻllab-quvvatlashga sarflanadi.

Yangi avlod terapevtik usullari

Yosemite portfelidagi eng qiziqarli loyihalardan biri bu Quarry kompaniyasidir. Ushbu startap "induktsiyalangan yaqinlik" deb nomlangan noyob usul ustida ishlamoqda. Bunda dori vositasi kasallik keltirib chiqaruvchi oqsillarni shunchaki bloklab qoʻymaydi, balki ularni jismonan hujayraning oʻz parchalash tizimiga sudrab borib, yoʻq qilib yuboradi. Bu saraton terapiyasida mutlaqo yangi va samaraliroq yondashuv hisoblanadi.

Reed Jobs oʻz ishida ochiqlik va innovatsiyalarga sodiqlik tamoyillariga amal qiladi. Uning jamoasi bugungi kunda 17 nafar yuqori malakali mutaxassisdan iborat boʻlib, ular onkologiya sohasidagi eng soʻnggi ilmiy yutuqlarni bozorga olib chiqish ustida ishlamoqda. Hozirgi vaqtda koʻplab mashhur dori vositalarining patent muddati tugayotgani Yosemite kabi innovatsion kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va investorlar uchun ham bunday biotexnologik yondashuvlar katta ahamiyatga ega. Dunyo miqyosida saratonni davolash usullari raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashayotgan bir paytda, Yosemite kabi jamgʻarmalarning tajribasi tibbiyotning kelajagi qanday boʻlishini koʻrsatib bermoqda. Reed Jobs oʻz otasining texnologik merosini tibbiyot sohasida, insonlar hayotini saqlab qolish yoʻlida davom ettirayotgani soha mutaxassislari tomonidan yuqori baholanmoqda.

Reed JobsЁсемитеSunʼiy IntellektБиотехнологияSaraton
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi