Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Angliya Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Mayamidagi stadionda o‘tgan uchrashuvda asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlandi, qo‘shimcha vaqtda esa Angliya g‘alaba golini kiritdi.
Norvegiya 36-daqiqada Andreas Shelderupning golidan keyin hisobni ochdi. Angliya birinchi bo‘lim oxirida javob qaytardi. 45+2-daqiqada Jud Bellingem darvozani ishg‘ol qildi. Qo‘shimcha vaqtda, 93-daqiqada Bellingem yana bir bor gol urdi va Angliyani oldinga olib chiqdi.
O‘yin statistikasida Angliya biroz faolroq ko‘rindi. Jamoa 14 ta zarba berdi, shulardan 8 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Norvegiyada 13 ta zarba va 5 ta aniq zarba qayd etildi.
To‘p nazoratida Angliya 53 foiz bilan ustun bo‘ldi. Norvegiya 47 foiz natija ko‘rsatdi. Paslar soni ham Angliya foydasiga bo‘ldi: 606 ta uzatma. Norvegiya 537 ta pas amalga oshirdi.
Pas aniqligida Angliya 91 foiz, Norvegiya 86 foiz natija qayd etdi. Follar bo‘yicha Norvegiya 10 marta, Angliya 8 marta qoida buzdi. Norvegiya 1 ta sariq kartochka oldi, Angliya esa ogohlantirishsiz o‘yinni yakunladi. Ofsaydlar 1:5, burchak to‘plari 7:4 ko‘rinishida qayd etildi.
Shu tariqa, Angliya chorak finaldan o‘tib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Norvegiya esa musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
…