Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi

·17·Sport
Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Angliya Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Mayamidagi stadionda o‘tgan uchrashuvda asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlandi, qo‘shimcha vaqtda esa Angliya g‘alaba golini kiritdi.

Norvegiya 36-daqiqada Andreas Shelderupning golidan keyin hisobni ochdi. Angliya birinchi bo‘lim oxirida javob qaytardi. 45+2-daqiqada Jud Bellingem darvozani ishg‘ol qildi. Qo‘shimcha vaqtda, 93-daqiqada Bellingem yana bir bor gol urdi va Angliyani oldinga olib chiqdi.

O‘yin statistikasida Angliya biroz faolroq ko‘rindi. Jamoa 14 ta zarba berdi, shulardan 8 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Norvegiyada 13 ta zarba va 5 ta aniq zarba qayd etildi.

To‘p nazoratida Angliya 53 foiz bilan ustun bo‘ldi. Norvegiya 47 foiz natija ko‘rsatdi. Paslar soni ham Angliya foydasiga bo‘ldi: 606 ta uzatma. Norvegiya 537 ta pas amalga oshirdi.

Pas aniqligida Angliya 91 foiz, Norvegiya 86 foiz natija qayd etdi. Follar bo‘yicha Norvegiya 10 marta, Angliya 8 marta qoida buzdi. Norvegiya 1 ta sariq kartochka oldi, Angliya esa ogohlantirishsiz o‘yinni yakunladi. Ofsaydlar 1:5, burchak to‘plari 7:4 ko‘rinishida qayd etildi.

Shu tariqa, Angliya chorak finaldan o‘tib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Norvegiya esa musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

NorvegiyaAngliyaJud BellingemAndreas ShelderupFIFA 2026Mayami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingArgentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 06:00Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiBugun, 04:50Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:59Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiNorvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 01:50Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKecha, 23:51Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiMayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiKecha, 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi