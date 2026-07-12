Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Argentina Shveysariyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvda asosiy vaqt durang yakunlandi, g‘olib esa qo‘shimcha vaqtda aniqlandi.
Argentina 10-daqiqada hisobni ochdi. Aleksis Makallister raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 67-daqiqada Dan Ndoye Shveysariya uchun javob golini urdi. 72-daqiqada esa Brel Embolo qizil kartochka olib, Shveysariyani bir kishi kam qoldirdi.
Qo‘shimcha vaqtda Argentina ustunlikdan foydalandi. 112-daqiqada Xulian Alvares jamoasini oldinga olib chiqdi. 120+1-daqiqada Lautaro Martines yana bir gol urib, yakuniy hisobni belgiladi.
Statistikada Argentina ustunlik qildi. Jamoa 23 ta zarba berdi, shulardan 7 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Shveysariya 13 ta zarba yo‘lladi va 5 tasi aniq bo‘ldi.
To‘p nazoratida Argentina 59 foiz, Shveysariya 41 foiz natija qayd etdi. Paslar soni 606:453 ko‘rinishida Argentina foydasiga bo‘ldi. Pas aniqligida ham argentinaliklar oldinda, 88 foiz. Shveysariyada bu ko‘rsatkich 84 foizni tashkil qildi.
Uchrashuvda Argentina 14 marta, Shveysariya 18 marta qoida buzdi. Argentina 3 ta, Shveysariya 1 ta sariq kartochka oldi. Qizil kartochkalarda esa Shveysariyada 1 ta holat qayd etildi. Ofsaydlar 4:3, burchak to‘plari 8:2 ko‘rinishida Argentina foydasiga bo‘ldi.
Shu tariqa, Argentina keyingi bosqichga yo‘l oldi. Shveysariya esa chorak finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
…