Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqda
Yaponiya hukumati mamlakat transport tizimida inqilob yasashi kutilayotgan Linear Chuo Shinkansen yuqori tezlikdagi magnitli temir yoʻl loyihasini davom ettirishga ruxsat berdi. NHK World nashrining xabar berishicha, JR Central operatori koʻp yillardan buyon davom etayotgan ekologik bahslarga nuqta qoʻyishga muvaffaq boʻlgan. Bu qaror relslarga tegmasdan harakatlanuvchi dunyodagi eng tezkor poyezdlar qurilishidagi asosiy toʻsiqni olib tashladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha Shizuoka prefekturasidagi hudud tufayli toʻxtab qolgan edi. Mahalliy hokimiyat Oi daryosi yaqinidagi togʻli massiv ostidan oʻtuvchi tunnel qurilishi yer osti suvlari darajasiga va hudud ekotizimiga zarar yetkazishidan xavotir bildirgan edi. Shu sababli, dastlab 2027-yilga rejalashtirilgan ishga tushirish muddati nomaʼlum vaqtga qoldirilgan edi. Endilikda JR Central atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini kuchaytirish va suv resurslarini qatʼiy nazorat qilish majburiyatini oldi.
Tezlik va vaqt: Tokiodan Nagoyagacha 40 daqiqadaLinear Chuo Shinkansen texnologiyasi magnit levitatsiyasiga asoslangan boʻlib, poyezd maxsus magnit maydoni yordamida relsdan bir necha santimetr yuqorida muallaq holda harakatlanadi. Bu ishqalanish kuchini nolga tushirib, 500 km/soat tezlikka erishish imkonini beradi. Taqqoslash uchun, hozirgi eng tezkor Shinkansen Nozomi poyezdlari Tokio va Nagoya oʻrtasidagi masofani qariyb bir yarim soatda bosib oʻtadi. Yangi maglev esa bu vaqtni 40 daqiqagacha qisqartiradi.
Loyihaning ikkinchi bosqichi yakunlangach, liniya Osaka shahrigacha uzaytiriladi. Natijada Tokio va Osaka oʻrtasidagi sayohat vaqti hozirgi 2 soat 15 daqiqadan 67 daqiqaga tushadi. Bu nafaqat yoʻlovchilar uchun qulaylik yaratadi, balki mamlakatning yirik iqtisodiy markazlarini yagona tezkor transport halqasiga birlashtiradi.
Kelajak istiqbollari va xarajatlarMutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, muammoli hududdagi qurilish ishlari kamida oʻn yil davom etishi mumkin. Agar jarayon kutilmagan kechikishlarsiz ketsa, dunyodagi birinchi shaharlararo maglev liniyasi 2037-yilda oʻz ishini boshlaydi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 68 milliard dollarga baholanmoqda.
Yangi liniyaning ishga tushirilishi anʼanaviy temir yoʻllardagi yuklamani ham kamaytiradi. Boʻshagan quvvatlar mintaqaviy tashuvlar va yuk tashish logistikasini yaxshilashga yoʻnaltiriladi. Yaponiya ushbu sohada jahon yetakchisi hisoblansa-da, Xitoy ham oʻzining 600 km/soat tezlikdagi maglev loyihalarini sinovdan oʻtkazmoqda. Biroq, Yaponiya loyihasi uzoq masofali shaharlararo qatnov uchun moʻljallangan eng yirik amaliy tizim boʻlishi kutilmoqda.
Ushbu texnologiya Oʻzbekiston kabi transport infratuzilmasini modernizatsiya qilayotgan davlatlar uchun ham kelajakda namuna boʻlishi mumkin. Hozircha yurtimizda "Afrosiyob" poyezdlari yuqori tezlik segmentini egallagan boʻlsa, Yaponiya tajribasi temir yoʻl transportining mutlaqo yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda.
…