Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqda

·14·Avto
Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqda

Yaponiya hukumati mamlakat transport tizimida inqilob yasashi kutilayotgan Linear Chuo Shinkansen yuqori tezlikdagi magnitli temir yoʻl loyihasini davom ettirishga ruxsat berdi. NHK World nashrining xabar berishicha, JR Central operatori koʻp yillardan buyon davom etayotgan ekologik bahslarga nuqta qoʻyishga muvaffaq boʻlgan. Bu qaror relslarga tegmasdan harakatlanuvchi dunyodagi eng tezkor poyezdlar qurilishidagi asosiy toʻsiqni olib tashladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha Shizuoka prefekturasidagi hudud tufayli toʻxtab qolgan edi. Mahalliy hokimiyat Oi daryosi yaqinidagi togʻli massiv ostidan oʻtuvchi tunnel qurilishi yer osti suvlari darajasiga va hudud ekotizimiga zarar yetkazishidan xavotir bildirgan edi. Shu sababli, dastlab 2027-yilga rejalashtirilgan ishga tushirish muddati nomaʼlum vaqtga qoldirilgan edi. Endilikda JR Central atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini kuchaytirish va suv resurslarini qatʼiy nazorat qilish majburiyatini oldi.

Tezlik va vaqt: Tokiodan Nagoyagacha 40 daqiqada

Linear Chuo Shinkansen texnologiyasi magnit levitatsiyasiga asoslangan boʻlib, poyezd maxsus magnit maydoni yordamida relsdan bir necha santimetr yuqorida muallaq holda harakatlanadi. Bu ishqalanish kuchini nolga tushirib, 500 km/soat tezlikka erishish imkonini beradi. Taqqoslash uchun, hozirgi eng tezkor Shinkansen Nozomi poyezdlari Tokio va Nagoya oʻrtasidagi masofani qariyb bir yarim soatda bosib oʻtadi. Yangi maglev esa bu vaqtni 40 daqiqagacha qisqartiradi.

Loyihaning ikkinchi bosqichi yakunlangach, liniya Osaka shahrigacha uzaytiriladi. Natijada Tokio va Osaka oʻrtasidagi sayohat vaqti hozirgi 2 soat 15 daqiqadan 67 daqiqaga tushadi. Bu nafaqat yoʻlovchilar uchun qulaylik yaratadi, balki mamlakatning yirik iqtisodiy markazlarini yagona tezkor transport halqasiga birlashtiradi.

Kelajak istiqbollari va xarajatlar

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, muammoli hududdagi qurilish ishlari kamida oʻn yil davom etishi mumkin. Agar jarayon kutilmagan kechikishlarsiz ketsa, dunyodagi birinchi shaharlararo maglev liniyasi 2037-yilda oʻz ishini boshlaydi. Loyihaning umumiy qiymati taxminan 68 milliard dollarga baholanmoqda.

Yangi liniyaning ishga tushirilishi anʼanaviy temir yoʻllardagi yuklamani ham kamaytiradi. Boʻshagan quvvatlar mintaqaviy tashuvlar va yuk tashish logistikasini yaxshilashga yoʻnaltiriladi. Yaponiya ushbu sohada jahon yetakchisi hisoblansa-da, Xitoy ham oʻzining 600 km/soat tezlikdagi maglev loyihalarini sinovdan oʻtkazmoqda. Biroq, Yaponiya loyihasi uzoq masofali shaharlararo qatnov uchun moʻljallangan eng yirik amaliy tizim boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu texnologiya Oʻzbekiston kabi transport infratuzilmasini modernizatsiya qilayotgan davlatlar uchun ham kelajakda namuna boʻlishi mumkin. Hozircha yurtimizda "Afrosiyob" poyezdlari yuqori tezlik segmentini egallagan boʻlsa, Yaponiya tajribasi temir yoʻl transportining mutlaqo yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda.

YaponiyaMaglevТехнологияTransportШинканцен
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibDacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibBugun, 01:00Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Kecha, 17:23BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaKecha, 13:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiKecha, 01:54Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiKecha, 01:22«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi10.07, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?