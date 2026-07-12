Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildi

·32·Texno
Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildi

Janubiy Koreyaning Poxan fan va texnologiya universiteti (POSTECH) olimlari yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi yigʻish texnologiyasini eʼlon qildi. Ushbu uslub oʻntadan ortiq oʻta yupqa chiplarni bitta paket ichida barqaror joylashtirish imkonini beradi. Mazkur kashfiyot zamonaviy gadjetlar va sunʼiy intellekt tizimlarining quvvatini keskin oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan har bir qatlamning qalinligi bor-yoʻgʻi 14 mikrometrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, bu inson sochi qalinligidan taxminan besh baravar yupqaroqdir. Yangi jarayon ilgari alohida bajarilgan ikki bosqichni — kremniy kristallarini aniq joylashtirish va qatlamlararo metall birikmalarni shakllantirishni yagona siklga birlashtirdi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

HBM xotira qurilmalari uchun yangi imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda yuqori oʻtkazuvchanlikka ega HBM (High Bandwidth Memory) xotira qurilmalarida bir nechta kremniy qatlamlari vertikal holda ustma-ust joylashtiriladi. Biroq chiplar oʻta yupqalashgani sari ular egilishga va darz ketishga moyil boʻlib qoladi. Qatlamlar soni ortishi esa yigʻish jarayonidagi aniqlikni saqlashni qiyinlashtiradi. POSTECH olimlarining uslubi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan.

Yangi texnologiya koʻp qatlamli tuzilmalarni 180 °C dan past haroratda va 20 kPa dan kam bosim ostida yaratish imkonini beradi. Bunday yumshoq sharoitlar tufayli chiplarning deformatsiyasi minimal darajaga tushirilgan. Sinovlar davomida hatto oʻndan ortiq qatlam ustma-ust qoʻyilganda ham, ularning bir-biriga nisbatan siljishi deyarli kuzatilmadi.

Olimlarning maʼlumotiga koʻra, ushbu uslub yordamida erishilgan integratsiya zichligi anʼanaviy 12 qatlamli HBM xotiralaridan taxminan 4 baravar yuqori. Bu bir xil jismoniy hajmda ancha koʻp hisoblash elementlarini joylashtirish mumkinligini anglatadi. Bu, ayniqsa, cheklangan hajmda yuqori unumdorlik va kam energiya sarfi talab qilinadigan NVIDIA kabi kompaniyalarning sunʼiy intellekt tezlatkichlari uchun juda muhimdir.

Kelajak texnologiyalarida qoʻllanilishi

Yangi ishlanma nafaqat xotira chiplari, balki yarimoʻtkazgichlar sanoatining boshqa yoʻnalishlarida ham keng qoʻllanilishi mumkin:

  • Chipletlarni korpuslash — bir nechta ixtisoslashgan mikrosxemalarni yagona blokga birlashtirish;
  • Micro LED texnologiyasi asosidagi yangi avlod displeylarini ishlab chiqarish;
  • Yuqori unumdorlikka ega mobil protsessorlar va server tizimlari.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur texnologiyaning amaliyotga tatbiq etilishi kelajakda kompyuter va smartfonlarning oʻlchamini kichraytirgan holda, ularning tezkorligini bir necha barobar oshirishga yoʻl ochadi. Hozirda tadqiqot guruhi ushbu uslubni sanoat miqyosida qoʻllash boʻyicha qoʻshimcha sinovlarni oʻtkazmoqda.

ТехнологияYarimoʻtkazgichHBMSunʼiy IntellektJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi