Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdi

·0·Texno
Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdi

Xitoylik tadqiqotchilar koinotni tadqiq qilishda xavfsizlikning yangi bosqichini eʼlon qilishdi. Nankin aeronavtika va astronavtika universiteti olimlari yadroviy energetika qurilmalari bilan jihozlangan kosmik apparatlar uchun maxsus himoyalangan “qora quti” konsepsiyasini ishlab chiqishdi. Bu qurilma parvoz maʼlumotlarini saqlash va avariya holatida koordinatalarni uzatish orqali radioaktiv materiallar tarqalishi xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda yadroviy energiya tizimlariga ega kosmik apparatlarga qiziqish ortib bormoqda. Bunday texnologiyalar quyosh panellari samarasiz boʻlgan uzoq masofali missiyalar, xususan, Marsga parvozlar uchun juda muhim hisoblanadi. Masalan, NASA ham kelajakdagi missiyalar uchun yadroviy qurilmalarni oʻrganmoqda. Biroq bunday kemalarning yerga qulashi ekologik falokatga sabab boʻlishi mumkinligi sababli, ularni qidirib topish va holatini aniqlash tizimi hayotiy zaruriyatdir.

Yuksak chidamlilik va BeiDou navigatsiyasi

Muhandislarning hisob-kitoblariga koʻra, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 4,5 kg va oʻlchamlari 16,5 × 16,8 sm boʻlgan ushbu ixcham modul ulkan mexanik yuklamalarga chidashga qodir. U 25 969 Joulgacha boʻlgan zarba energiyasini yutib yuborishi mumkin. ixbt.com ma’lumotiga ko’ra, ushbu modul oʻzida ham maʼlumotlarni yozib boruvchi registrator, ham BeiDou navigatsiya tizimi bazasidagi sunʼiy yoʻldosh mayogʻini birlashtiradi.

Elektronikani himoya qilish uchun ishlab chiquvchilar koʻp qatlamli korpus yaratishdi. Ushbu tuzilma quyidagi qismlardan iborat:

  • Tashqi issiqlik va zarbaga chidamli qobiq;
  • Zarba energiyasini yutuvchi maxsus qatlam;
  • Ichki elektron modulni himoyalovchi germetik kapsula.
Konstruksiya dastlab quvvati 1400 Tflops boʻlgan superkompyuterda modellashtirildi. Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, koʻp qatlamli himoya tizimi zarba energiyasining taxminan 90 foizini yutishga qodir. Shundan soʻng, muhandislar ballistik qurilma yordamida prototipni katta tezlikda yerga urib, real sinovlarni oʻtkazishdi. Natijada tashqi korpus shikastlangan boʻlsa-da, ichki elektron modul oʻz ish qobiliyatini saqlab qoldi va signal uzatishda davom etdi.

Kelajak missiyalari uchun xavfsizlik kafolati

Tadqiqotchilar qurilmaning yanada takomillashtirilgan, yaʼni dam beriladigan amortizatsiya tizimiga ega versiyasini ham ishlab chiqishdi. Modellashtirish natijalariga koʻra, bunday konstruksiya zarba yuklamasini yana 44 foizga kamaytiradi va eng muhimi, qurilmaning suv yuzasida qolishini taʼminlaydi. Bu esa okeanga qulagan apparatlarni topishni ancha osonlashtiradi.

Hozircha loyiha eksperimental bosqichda turibdi. Xitoylik olimlar oʻz ishlanmalarini taqdim etgan boʻlsalar-da, ushbu tizimlarni qachon real kosmik kemalarga oʻrnatish boʻyicha aniq rejalar ochiqlanmagan. Agar texnologiya amaliyotga tatbiq etilsa, u koinotni yadroviy dvigatellar yordamida oʻrganishda asosiy xavfsizlik elementiga aylanadi.

Oʻzbekiston kabi mamlakatlar uchun ham koinot texnologiyalaridagi bunday yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Global xavfsizlik nuqtai nazaridan, yadroviy qurilmalarning nazorat qilinishi va ularning qulash joyini tezkor aniqlash texnologiyalari butun insoniyat manfaatlari uchun xizmat qiladi.

ХитойKoinotYadroviy EnergiyaТехнологияBeiDou
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi