Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildi

·90·Sport
Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildi

Angliya Norvegiyaga qarshi o‘yinda g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bosh murabbiy Tomas Tuxel jamoasining harakatlaridan qoniqmadi.

Uning aytishicha, Angliya uchrashuv davomida texnik xatolarga ko‘p yo‘l qo‘ygan va o‘yin sifati bo‘yicha yaxshiroq harakat qilishi kerak edi.

«Biz juda ko‘p texnik xatolarga yo‘l qo‘ydik. Bugun omadimiz keldi. Bu yerda gap ruhiyat haqida emas, shunchaki yaxshiroq o‘ynashimiz kerak», dedi Tuxel.

Angliya mazkur g‘alaba orqali keyingi bosqichga yo‘l oldi. Biroq murabbiyning gaplaridan jamoa natijadan tashqari o‘yin sifati bo‘yicha ham xulosa chiqarishi kerakligi anglashiladi.

AngliyaTomas TuxelNorvegiyaJahon chempionatiFutbolG‘alaba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiAngliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 07:10Argentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingArgentina va Shveysariya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 06:00Jud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya Norvegiyani magʻlub etib yarim finalga yoʻl oldiBugun, 04:50Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:59Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiNorvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 01:50Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi