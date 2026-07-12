Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Angliya Norvegiyaga qarshi o‘yinda g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bosh murabbiy Tomas Tuxel jamoasining harakatlaridan qoniqmadi.
Uning aytishicha, Angliya uchrashuv davomida texnik xatolarga ko‘p yo‘l qo‘ygan va o‘yin sifati bo‘yicha yaxshiroq harakat qilishi kerak edi.
«Biz juda ko‘p texnik xatolarga yo‘l qo‘ydik. Bugun omadimiz keldi. Bu yerda gap ruhiyat haqida emas, shunchaki yaxshiroq o‘ynashimiz kerak», dedi Tuxel.
Angliya mazkur g‘alaba orqali keyingi bosqichga yo‘l oldi. Biroq murabbiyning gaplaridan jamoa natijadan tashqari o‘yin sifati bo‘yicha ham xulosa chiqarishi kerakligi anglashiladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…