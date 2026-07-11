Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldi

·0·Dunyo
Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldi

Venesueladagi zilziladan keyin 12 yoshli Fabiana Blanko vayronalar ostida qolib ketdi. BBC ma’lumotiga ko‘ra, qizaloq taxminan 32 soat davomida suvsiz va yeguliksiz holatda yolg‘iz qolgan.

Qutqaruvchilar uni topish uchun uzoq vaqt harakat qilgan. Nihoyat, vayrona orasidan kichik teshik ochilgan va shu orqali Fabiana bilan aloqa o‘rnatilgan.

Videoda qizaloqning o‘sha teshikdan jilmayib qarab turgani ko‘rinadi. Bu lahza internetda tez tarqalib, ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan umid ramzi sifatida baholandi.

Fabiana vayronalar ostida turgan vaqtda telefonidan ham foydalangan. U yaqinlari uning qayerdaligini bilishi va qutqaruvchilar yetib kelishi uchun video yozib qoldirgan.

Qizaloqning tirik topilishi zilzila oqibatlarini yoritayotgan ommaviy axborot vositalarida alohida e’tiborga tushdi. Uning qutqarilish tarixi og‘ir vaziyatda ham umid saqlanib qolishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiAfg‘oniston aholisi soni rasman e’lon qilindiBugun, 18:20Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Mujtabo Xomanaiy: “Ali Xomanaiy va boshqa qurbonlar uchun qasos olinadi”Bugun, 18:08Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiFransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiBugun, 17:49Quyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinQuyosh 100 baravar kengaysa ham Yer saqlanib qolishi mumkinBugun, 17:41Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Vetnamda sayyohlar ketayotgan kater ag‘darildi (video)Bugun, 17:3714 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindi14 marta turmushga chiqib, erkaklarni aldagan ayol qo‘lga olindiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi