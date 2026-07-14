Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindi

·65·Dunyo
Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindi

Kanadada sobiq parlament deputati Inki Mark uyidan yuzlab qurol-yarog‘, o‘q-dorilar, qadimiy to‘p va katta miqdorda naqd pul topilganidan so‘ng hibsga olindi. Huquq-tartibot idoralari ma’lum qilishicha, holat noqonuniy qurol savdosi bo‘yicha olib borilayotgan tergov doirasida aniqlangan.

Kanada Qirollik otliq politsiyasi (RCMP) Manitoba viloyatining Dofin shahri yaqinidagi uyda o‘tkazilgan tintuv vaqtida 439 ta o‘qotar qurol, o‘q-dorilar, qadimiy to‘p va 300 ming Kanada dollaridan ortiq naqd pulni musodara qildi. Tergovchilarning ta’kidlashicha, kamida uchta qurol noqonuniy tarzda muomalaga kiritilgan, yana bir qurolning seriya raqami o‘zgartirilgan.

78 yoshli Inki Markka qurol savdosi, ruxsat etilmagan qurilmalarni saqlash, qurollarni xavfsizlik talablariga zid ravishda saqlash va boshqa bir qator jinoyatlar bo‘yicha ayblov e’lon qilingan. U 7 iyul kuni hibsga olingan, keyinchalik esa sud qarori bilan ma’lum shartlar asosida ozod qilingan.

RCMP Manitoba boshqarmasi rahbariyati noqonuniy qurol savdosi jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta’kidlab, ushbu ish bo‘yicha tergov davom etayotganini bildirdi.

Tergov joriy yilning mart oyida AQSHda Dofin atrofida yashovchi boshqa bir shaxsga nisbatan qurol bilan bog‘liq ayblovlar haqida ma’lumot kelib tushgach boshlangan. Shu surishtiruv davomida Mark tomonidan sotib olingan ayrim qurollar qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagani aniqlangan.

Hozircha qurollar va naqd pulning qanday maqsadda saqlangani ma’lum emas. Politsiya vakili Barri Kirbining aytishicha, hozircha ma’lum bo‘lgan yagona fakt — Inki Mark qurol kolleksioneri ekani.

Ma’lumot uchun, Inki Mark 1994 yilda Dofin shahri meri bo‘lgan, 1997–2010 yillarda esa Kanada parlamenti deputati sifatida faoliyat yuritgan. U turli yillarda Reform Party of Canada, Canadian Alliance va Conservative Party safida ishlagan, 2015 yilda mustaqil nomzod sifatida parlament saylovida ishtirok etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 13:42AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaAQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaBugun, 13:24Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiHammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 13:0911 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiUchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiBugun, 12:01Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiTojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi