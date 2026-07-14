Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindi
Kanadada sobiq parlament deputati Inki Mark uyidan yuzlab qurol-yarog‘, o‘q-dorilar, qadimiy to‘p va katta miqdorda naqd pul topilganidan so‘ng hibsga olindi. Huquq-tartibot idoralari ma’lum qilishicha, holat noqonuniy qurol savdosi bo‘yicha olib borilayotgan tergov doirasida aniqlangan.
Kanada Qirollik otliq politsiyasi (RCMP) Manitoba viloyatining Dofin shahri yaqinidagi uyda o‘tkazilgan tintuv vaqtida 439 ta o‘qotar qurol, o‘q-dorilar, qadimiy to‘p va 300 ming Kanada dollaridan ortiq naqd pulni musodara qildi. Tergovchilarning ta’kidlashicha, kamida uchta qurol noqonuniy tarzda muomalaga kiritilgan, yana bir qurolning seriya raqami o‘zgartirilgan.
78 yoshli Inki Markka qurol savdosi, ruxsat etilmagan qurilmalarni saqlash, qurollarni xavfsizlik talablariga zid ravishda saqlash va boshqa bir qator jinoyatlar bo‘yicha ayblov e’lon qilingan. U 7 iyul kuni hibsga olingan, keyinchalik esa sud qarori bilan ma’lum shartlar asosida ozod qilingan.
RCMP Manitoba boshqarmasi rahbariyati noqonuniy qurol savdosi jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta’kidlab, ushbu ish bo‘yicha tergov davom etayotganini bildirdi.
Tergov joriy yilning mart oyida AQSHda Dofin atrofida yashovchi boshqa bir shaxsga nisbatan qurol bilan bog‘liq ayblovlar haqida ma’lumot kelib tushgach boshlangan. Shu surishtiruv davomida Mark tomonidan sotib olingan ayrim qurollar qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagani aniqlangan.
Hozircha qurollar va naqd pulning qanday maqsadda saqlangani ma’lum emas. Politsiya vakili Barri Kirbining aytishicha, hozircha ma’lum bo‘lgan yagona fakt — Inki Mark qurol kolleksioneri ekani.
Ma’lumot uchun, Inki Mark 1994 yilda Dofin shahri meri bo‘lgan, 1997–2010 yillarda esa Kanada parlamenti deputati sifatida faoliyat yuritgan. U turli yillarda Reform Party of Canada, Canadian Alliance va Conservative Party safida ishlagan, 2015 yilda mustaqil nomzod sifatida parlament saylovida ishtirok etgan.
…