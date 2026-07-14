Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirda
Dunyoning yetakchi iqtisodchilari, jumladan, 16 nafar Nobel mukofoti sovrindorlari hamda OpenAI va Anthropic kabi texnologik gigantlarning bosh iqtisodchilari zamonaviy iqtisodiyot sunʼiy intellekt (SI) mehnat bozoriga koʻrsatayotgan taʼsirini baholash uchun yetarli maʼlumotlarga ega emasligini rasman tan oldilar. Ekspertlar tomonidan eʼlon qilingan "We Must Act Now" (Biz hozir harakat qilishimiz kerak) deb nomlangan bayonotda, texnologiyalar rivoji ularning oqibatlarini oʻrganish tezligidan ancha ilgarilab ketgani taʼkidlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Virjiniya universiteti iqtisodiyot professori Anton Korinekning soʻzlariga koʻra, ayni damda iqtisodiyot fani yirik texnologik oʻzgarishlarni kuzatish uchun zarur vositalarsiz tahlil qilishga urinmoqda. "Biz quyuq tumanda harakatlanyapmiz va keyin nima boʻlishini bashorat qilish oʻta murakkab", — deya taʼkidladi u. Bu holat nafaqat global bozorlar, balki Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan davlatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi, chunki kutilmagan oʻzgarishlar bandlik darajasiga keskin taʼsir qilishi mumkin.
Tahlil usullaridagi noaniqliklarHozirgi vaqtda kasblarning sunʼiy intellekt taʼsiriga qay darajada moyilligini oʻlchashning yagona va aniq tizimi mavjud emas. Apollo Global Management bosh iqtisodchisi Torsten Slokning maʼlumotiga koʻra, ushbu koʻrsatkichni baholashning kamida beshta turli metodikasi bor va ularning natijalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Baʼzi tahlillar foydalanuvchilarning Claude yoki Microsoft Copilot kabi tizimlarga boʻlgan real soʻrovlarini oʻrgansa, boshqalari mutaxassislar yordamida kasblarni avtomatlashtirishning nazariy imkoniyatlarini baholaydi.
Ushbu farqlar, ayniqsa, avtomatlashtirish xavfi yuqori boʻlgan sohalarda — koll-markaz operatorlari, soliq hujjatlarini tayyorlovchi mutaxassislar va matn mualliflari faoliyatida yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Iqtisodchilarning fikricha, mavjud baholashlarda sunʼiy intellektning texnik imkoniyatlari bilan ishchilarning ushbu texnologiyadan real foydalanish darajasi koʻpincha aralashtirib yuborilmoqda. Nazariy modellar texnologiyani joriy etish xarajatlarini va kompaniyalarning ularni qabul qilishga tayyorligini hisobga olmaydi.
Mehnat bozoridagi ilk oʻzgarishlarMassachusets texnologiya instituti professori Daron Ajemoğlu avvalroq sunʼiy intellekt tufayli unumdorlikning keskin oshishi haqidagi optimistik bashoratlarni tanqid qilgan edi. Biroq, u hozirda mehnat bozorida qisqa muddatli silkinishlar ehtimoli yuqori ekanligini taʼkidlab, SI rivojlanishini jamiyat va ishchilar uchun foydali boʻladigan yoʻnalishga burish zarurligini qoʻllab-quvvatlamoqda.
Aniqroq maʼlumotlar olish maqsadida Stenford iqtisodchisi Erik Brynjolfsson tomonidan ishlab chiqilgan Canaries Dashboard tizimi 730 dan ortiq kasbdagi 4,6 million ishchini real vaqt rejimida kuzatib bormoqda. Loyihaning dastlabki xulosalari xavotirli:
- SI taʼsiri yuqori boʻlgan sohalarda 22 yoshdan 25 yoshgacha boʻlgan yoshlarning bandligi yiliga 4 foizdan koʻproqqa qisqarmoqda.
- Umumiy mehnat bozori hozircha barqaror koʻrinsa-da, yosh mutaxassislar uchun kirish toʻsiqlari kuchaymoqda.
- Texnologiyaning real taʼsiri faqat tizimli monitoring orqali aniqlanishi mumkin.
Ekspertlar xulosasiga koʻra, agar hozirdan monitoring tizimlari yaratilmasa, sunʼiy intellektning salbiy oqibatlari faqat oʻzgarishlar ortga qaytmas tus olgandan keyingina maʼlum boʻladi. Bu esa butun dunyo hukumatlari va iqtisodiy tashkilotlaridan texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda, uning ijtimoiy-iqtisodiy taʼsirini oʻrganishga koʻproq resurs ajratishni talab qiladi.
…