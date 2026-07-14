Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirda

·42·Texno
Sunʼiy intellekt mehnat bozoriga qanday taʼsir qiladi: Iqtisodchilar xavotirda

Dunyoning yetakchi iqtisodchilari, jumladan, 16 nafar Nobel mukofoti sovrindorlari hamda OpenAI va Anthropic kabi texnologik gigantlarning bosh iqtisodchilari zamonaviy iqtisodiyot sunʼiy intellekt (SI) mehnat bozoriga koʻrsatayotgan taʼsirini baholash uchun yetarli maʼlumotlarga ega emasligini rasman tan oldilar. Ekspertlar tomonidan eʼlon qilingan "We Must Act Now" (Biz hozir harakat qilishimiz kerak) deb nomlangan bayonotda, texnologiyalar rivoji ularning oqibatlarini oʻrganish tezligidan ancha ilgarilab ketgani taʼkidlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Virjiniya universiteti iqtisodiyot professori Anton Korinekning soʻzlariga koʻra, ayni damda iqtisodiyot fani yirik texnologik oʻzgarishlarni kuzatish uchun zarur vositalarsiz tahlil qilishga urinmoqda. "Biz quyuq tumanda harakatlanyapmiz va keyin nima boʻlishini bashorat qilish oʻta murakkab", — deya taʼkidladi u. Bu holat nafaqat global bozorlar, balki Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan davlatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi, chunki kutilmagan oʻzgarishlar bandlik darajasiga keskin taʼsir qilishi mumkin.

Tahlil usullaridagi noaniqliklar

Hozirgi vaqtda kasblarning sunʼiy intellekt taʼsiriga qay darajada moyilligini oʻlchashning yagona va aniq tizimi mavjud emas. Apollo Global Management bosh iqtisodchisi Torsten Slokning maʼlumotiga koʻra, ushbu koʻrsatkichni baholashning kamida beshta turli metodikasi bor va ularning natijalari bir-biridan tubdan farq qiladi. Baʼzi tahlillar foydalanuvchilarning Claude yoki Microsoft Copilot kabi tizimlarga boʻlgan real soʻrovlarini oʻrgansa, boshqalari mutaxassislar yordamida kasblarni avtomatlashtirishning nazariy imkoniyatlarini baholaydi.

Ushbu farqlar, ayniqsa, avtomatlashtirish xavfi yuqori boʻlgan sohalarda — koll-markaz operatorlari, soliq hujjatlarini tayyorlovchi mutaxassislar va matn mualliflari faoliyatida yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Iqtisodchilarning fikricha, mavjud baholashlarda sunʼiy intellektning texnik imkoniyatlari bilan ishchilarning ushbu texnologiyadan real foydalanish darajasi koʻpincha aralashtirib yuborilmoqda. Nazariy modellar texnologiyani joriy etish xarajatlarini va kompaniyalarning ularni qabul qilishga tayyorligini hisobga olmaydi.

Mehnat bozoridagi ilk oʻzgarishlar

Massachusets texnologiya instituti professori Daron Ajemoğlu avvalroq sunʼiy intellekt tufayli unumdorlikning keskin oshishi haqidagi optimistik bashoratlarni tanqid qilgan edi. Biroq, u hozirda mehnat bozorida qisqa muddatli silkinishlar ehtimoli yuqori ekanligini taʼkidlab, SI rivojlanishini jamiyat va ishchilar uchun foydali boʻladigan yoʻnalishga burish zarurligini qoʻllab-quvvatlamoqda.

Aniqroq maʼlumotlar olish maqsadida Stenford iqtisodchisi Erik Brynjolfsson tomonidan ishlab chiqilgan Canaries Dashboard tizimi 730 dan ortiq kasbdagi 4,6 million ishchini real vaqt rejimida kuzatib bormoqda. Loyihaning dastlabki xulosalari xavotirli:

  • SI taʼsiri yuqori boʻlgan sohalarda 22 yoshdan 25 yoshgacha boʻlgan yoshlarning bandligi yiliga 4 foizdan koʻproqqa qisqarmoqda.
  • Umumiy mehnat bozori hozircha barqaror koʻrinsa-da, yosh mutaxassislar uchun kirish toʻsiqlari kuchaymoqda.
  • Texnologiyaning real taʼsiri faqat tizimli monitoring orqali aniqlanishi mumkin.

Ekspertlar xulosasiga koʻra, agar hozirdan monitoring tizimlari yaratilmasa, sunʼiy intellektning salbiy oqibatlari faqat oʻzgarishlar ortga qaytmas tus olgandan keyingina maʼlum boʻladi. Bu esa butun dunyo hukumatlari va iqtisodiy tashkilotlaridan texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda, uning ijtimoiy-iqtisodiy taʼsirini oʻrganishga koʻproq resurs ajratishni talab qiladi.

Sunʼiy IntellektIqtisodiyotMehnat BozoriTexnologiyaNobel Mukofoti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiIlon Maskning Grok 4.5 modeli murakkab vazifalar boʻyicha jahon reytingida peshqadam boʻldiBugun, 17:26Dunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaDunyodagi ilk quyosh energiyasida yuruvchi poyezd sayyohlarni hayratga solmoqdaBugun, 17:11Rossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiRossiyada yangi Tango samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish masalasi chalkashlikka uchradiBugun, 16:54Huawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiHuawei jahon bozoriga qaytdi: Pura 90s Pro Max flagmani rasman taqdim etildiBugun, 15:26WhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiWhatsApp foydalanuvchilari uchun yangilik: iOS va Android’da shaxsiy bulutli xotira yaratiladiBugun, 14:55Bolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBolalar uchun retro-uslubdagi yangi statsionar telefon taqdim etildiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi