Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi suv skuterida harakatlanmoqchi bo‘lgan paytda suvga cho‘ka boshladi.
Ma’lum bo‘lishicha, u skuterda uchishga uringan vaqtda muvozanatni yo‘qotgan va suvga tushib ketgan. Voqea joyida bo‘lgan qutqaruvchilar zudlik bilan harakat qilib, uni suvdan chiqarib olishgan.
Hodisa oqibatida jiddiy talafot qayd etilmagani aytilmoqda. FVV xodimi qutqaruvchilar yordamida omon qolgan.
Mazkur holat suv havzalarida ehtiyotkorlik qoidalariga amal qilish zarurligini yana bir bor eslatadi. Ayniqsa, suv skuteri kabi texnik vositalardan foydalanganda xavfsizlik jileti va nazorat choralari muhim hisoblanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…