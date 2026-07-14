Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladi

·35·Jamiyat
Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladi

Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi suv skuterida harakatlanmoqchi bo‘lgan paytda suvga cho‘ka boshladi.

Ma’lum bo‘lishicha, u skuterda uchishga uringan vaqtda muvozanatni yo‘qotgan va suvga tushib ketgan. Voqea joyida bo‘lgan qutqaruvchilar zudlik bilan harakat qilib, uni suvdan chiqarib olishgan.

Hodisa oqibatida jiddiy talafot qayd etilmagani aytilmoqda. FVV xodimi qutqaruvchilar yordamida omon qolgan.

Mazkur holat suv havzalarida ehtiyotkorlik qoidalariga amal qilish zarurligini yana bir bor eslatadi. Ayniqsa, suv skuteri kabi texnik vositalardan foydalanganda xavfsizlik jileti va nazorat choralari muhim hisoblanadi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiToshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiBugun, 13:55Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Toshkent hayvonot bog‘ida sherlarga nomaqbul harakat qilgan erkak jamoatchilikning tanqidiga uchradi (video)Bugun, 13:50“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindiBugun, 13:23Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Bugun, 13:20Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi