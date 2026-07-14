Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqea

·0·Dunyo
Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqea

1998 yilda Sudanda olingan bir surat ocharchilik fojiasini butun og‘irligi bilan ko‘rsatib bergan. Ushbu kadrni taniqli fotograf Tom Stoddart tasvirga olgan.

Suratda juda oz miqdordagi oziq-ovqat yordamini olish uchun uzoq vaqt navbatda turgan bola ko‘rinadi. U ochlikdan kuchsizlangan, tanasi juda ozib ketgan edi.

Fotografning aytishicha, bola qo‘lida makkajo‘xori solingan xalta bilan yerda emaklab harakatlanayotgan bo‘lgan. Shu payt uning yonidan bir kishi o‘tib, xaltani olib ketgan va tezda uzoqlashgan.

Stoddart kamerasida bolaning o‘sha lahzadagi nigohini muhrlagan. Bola o‘z ovqatini olib ketgan odamga qarab qolgan. Bu manzara o‘sha davrda Sudanda oddiy odamlar qanday sharoitda yashaganini ko‘rsatadi.

O‘sha payt Sudanda fuqarolar urushi davom etayotgan edi. Islomiy hukumat va Sudan Xalq ozodlik armiyasi o‘rtasidagi urush mamlakatni og‘ir ahvolga solgan.

Oqar-suvi va oziq-ovqati kamaygan hududlarga yordam yetkazish ham qiyinlashgan. Urush sabab gumanitar yordam yo‘llari to‘silib, ocharchilik yanada kuchaygan.

Taxminlarga ko‘ra, 1998 yilning birinchi yarmida Sudanda 100 mingdan ziyod odam vafot etgan.

SudanTom StoddartSudan People's Liberation Army
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiPrezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiBugun, 15:43Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Bugun, 15:03Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 13:42Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiUyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiBugun, 13:38AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaAQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaBugun, 13:24Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiHammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi