Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdi

·0·Avto
Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdi

Britaniyaning mashhur Jaguar Land Rover (JLR) kompaniyasi Xitoy bozorida oʻz avtomobillarini mahalliylashtirish boʻyicha 14 yillik tajribasiga yakun yasadi. Kompaniya dunyodagi eng yirik avtomobil bozorida oʻz modellarini ishlab chiqarishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Bu qadam brendning global strategiyasida tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyul oyidan boshlab Jaguar Land Rover dilerlik tarmogʻi mamlakat ichkarisida yigʻilgan barcha modellarni xarid qilishni toʻxtatdi. Ushbu qaror brend uchun butun bir davrning yakunlanishini anglatadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan soʻnggi avtomobillar katta chegirmalar bilan sotuvga chiqarildi va ichki bozorni tark etish jarayoni yakuniy bosqichga kirdi.

Pekin sharqidagi avtosalonlardan birida iyul oyi boshida mahalliy zavodda yigʻilgan oxirgi Range Rover Evoque L modeli sotildi. Qiziqarli jihati shundaki, 2011-yilda bozorga ilk bor chiqqanida ushbu model juda yuqori narxlarda va navbatlar bilan sotilgan edi. Sotuvlar yakunida esa uning narxi 180 000 yuanga (taxminan 26 500 dollar) tushib qoldi. Bu esa brendning bozordagi nufuzi va talab darajasi qanchalik oʻzgarganini koʻrsatadi.

Inqiroz sabablari va sotuvlarning keskin kamayishi

Jaguar Land Rover bir paytlar Xitoydagi lyuks segmentda eng yetakchi oʻyinchilardan biri edi. 2017-yilda brendning yillik sotuvlari rekord darajaga — 146 400 donaga yetgan. Biroq, keyingi yillarda vaziyat yomonlasha boshladi. Mutaxassislarning fikricha, mahsulotlar qatorini yangilashdagi kechikishlar va xaridorlar didiga moslasha olmaslik asosiy muammolardan biri boʻldi.

Bundan tashqari, kompaniya Xitoyda shiddat bilan rivojlanayotgan elektrifikatsiya toʻlqiniga tayyor emasligi maʼlum boʻldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar zamonaviy elektromobillarni taklif qilayotgan bir paytda, JLR anʼanaviy texnologiyalarga tayanib qoldi. Natijada, 2025-yilga kelib yillik sotuvlar hajmi atigi 26 000 donagacha tushib ketdi, bu esa ishlab chiqarishni davom ettirishni iqtisodiy jihatdan samarasiz qilib qoʻydi.

Yangi strategiya: Freelander brendining qaytishi

Xitoyning Changshu shahridagi JLR zavodi butunlay yopilmaydi, balki qayta ixtisoslashtiriladi. Chery va Jaguar Land Rover oʻrtasidagi 2024-yildagi kelishuvga binoan, bir paytlar mashhur boʻlgan Freelander brendi mustaqil elektromobillar markasi sifatida qayta tiklanadi. Bu yangi loyiha doirasida Xitoyning texnologik zanjirlaridan keng foydalaniladi.

Yangi Freelander modellari Huawei kompaniyasining intellektual boshqaruv tizimlari bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa brendning merosi va Xitoyning ilgʻor texnologiyalarini birlashtirish imkonini beradi. Rejaga koʻra, ushbu markaning birinchi elektromobili 2026-yilning ikkinchi yarmida Xitoy bozoriga chiqadi. Shunday qilib, Jaguar Land Rover oʻz zavodlarini toʻgʻridan-toʻgʻri boshqarishdan koʻra, mahalliy hamkorlar bilan texnologik alyans tuzish yoʻlini tanladi.

JaguarLand RoverXitoyAvtomobilFreelander
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaGeely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaBugun, 15:25Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28Polestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiPolestar 4 yangi SUV talqinida namoyish etiladi: Praktiklik va quvvat uygʻunligiBugun, 13:24Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranMercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekranBugun, 12:26AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi