Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdi
Britaniyaning mashhur Jaguar Land Rover (JLR) kompaniyasi Xitoy bozorida oʻz avtomobillarini mahalliylashtirish boʻyicha 14 yillik tajribasiga yakun yasadi. Kompaniya dunyodagi eng yirik avtomobil bozorida oʻz modellarini ishlab chiqarishni rasman toʻxtatishga qaror qildi. Bu qadam brendning global strategiyasida tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning iyul oyidan boshlab Jaguar Land Rover dilerlik tarmogʻi mamlakat ichkarisida yigʻilgan barcha modellarni xarid qilishni toʻxtatdi. Ushbu qaror brend uchun butun bir davrning yakunlanishini anglatadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan soʻnggi avtomobillar katta chegirmalar bilan sotuvga chiqarildi va ichki bozorni tark etish jarayoni yakuniy bosqichga kirdi.
Pekin sharqidagi avtosalonlardan birida iyul oyi boshida mahalliy zavodda yigʻilgan oxirgi Range Rover Evoque L modeli sotildi. Qiziqarli jihati shundaki, 2011-yilda bozorga ilk bor chiqqanida ushbu model juda yuqori narxlarda va navbatlar bilan sotilgan edi. Sotuvlar yakunida esa uning narxi 180 000 yuanga (taxminan 26 500 dollar) tushib qoldi. Bu esa brendning bozordagi nufuzi va talab darajasi qanchalik oʻzgarganini koʻrsatadi.
Inqiroz sabablari va sotuvlarning keskin kamayishiJaguar Land Rover bir paytlar Xitoydagi lyuks segmentda eng yetakchi oʻyinchilardan biri edi. 2017-yilda brendning yillik sotuvlari rekord darajaga — 146 400 donaga yetgan. Biroq, keyingi yillarda vaziyat yomonlasha boshladi. Mutaxassislarning fikricha, mahsulotlar qatorini yangilashdagi kechikishlar va xaridorlar didiga moslasha olmaslik asosiy muammolardan biri boʻldi.
Bundan tashqari, kompaniya Xitoyda shiddat bilan rivojlanayotgan elektrifikatsiya toʻlqiniga tayyor emasligi maʼlum boʻldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar zamonaviy elektromobillarni taklif qilayotgan bir paytda, JLR anʼanaviy texnologiyalarga tayanib qoldi. Natijada, 2025-yilga kelib yillik sotuvlar hajmi atigi 26 000 donagacha tushib ketdi, bu esa ishlab chiqarishni davom ettirishni iqtisodiy jihatdan samarasiz qilib qoʻydi.
Yangi strategiya: Freelander brendining qaytishiXitoyning Changshu shahridagi JLR zavodi butunlay yopilmaydi, balki qayta ixtisoslashtiriladi. Chery va Jaguar Land Rover oʻrtasidagi 2024-yildagi kelishuvga binoan, bir paytlar mashhur boʻlgan Freelander brendi mustaqil elektromobillar markasi sifatida qayta tiklanadi. Bu yangi loyiha doirasida Xitoyning texnologik zanjirlaridan keng foydalaniladi.
Yangi Freelander modellari Huawei kompaniyasining intellektual boshqaruv tizimlari bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa brendning merosi va Xitoyning ilgʻor texnologiyalarini birlashtirish imkonini beradi. Rejaga koʻra, ushbu markaning birinchi elektromobili 2026-yilning ikkinchi yarmida Xitoy bozoriga chiqadi. Shunday qilib, Jaguar Land Rover oʻz zavodlarini toʻgʻridan-toʻgʻri boshqarishdan koʻra, mahalliy hamkorlar bilan texnologik alyans tuzish yoʻlini tanladi.
…