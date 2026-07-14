Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdi

·20·Avto
Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdi

Italiyaning mashhur Alfa Romeo brendi oʻzining ixcham krossoverlar segmentidagi eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan Tonale oʻrniga keladigan yangi avtomobilning ilk rasmiy suratini eʼlon qildi. 2028-yilning boshida bozorga chiqishi kutilayotgan ushbu model brendning global savdo koʻrsatkichlarini oshirishda va Yevropa bozorining asosiy qismi boʻlgan C-segmentida oʻz oʻrnini mustahkamlashda muhim rol oʻynaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Eʼlon qilingan tasvirda yangi avtomobilning orqa qismi aks etgan boʻlib, unda oʻtkir qirrali chiroqlar dizayni va oʻziga xos qanot shakli koʻzga tashlanadi. Mutaxassislarning fikricha, bu dizayn yangi krossover hozirgi Tonale modeliga qaraganda ancha sportcha va kupe-simon tom chizigʻiga ega boʻlishidan dalolat beradi. Hozircha nomi sir tutilayotgan ushbu model Stellantis konsernining koʻp quvvatli STLA One platformasida barpo etiladi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat qurilmalari

Alfa Romeo yangi krossoverni ham ichki yonuv dvigatelli, ham toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi versiyalarda taklif etishni rejalashtirmoqda. Bu strategiya brendga kengroq auditoriyani qamrab olish imkonini beradi. Ichki yonuv dvigatelli modellar, katta ehtimol bilan, Stellantis portfelidagi boshqa avtomobillarda qoʻllanilayotgan yumshoq va plagin-gibrid (PHEV) tizimlarining takomillashtirilgan variantlari bilan jihozlanadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi krossover brendning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki Tonale 2025-yilda Alfa Romeo brendining global miqyosda eng koʻp sotilgan ikkinchi modeli boʻldi. Savdolarda birinchi oʻrinni esa ixcham Junior krossoveri egallab turibdi. Kelajakda yangi model Giulietta xetchbegining maʼnaviy davomchisi bilan bir qatorda brendning asosiy tayanchiga aylanadi.

Flagman modellar taqdiri va bozor istiqbollari

Brendning flagmanlari hisoblangan Giulia sedani va Stelvio SUV modellarining kelajagi hozircha biroz noaniqligicha qolmoqda. Ushbu modellar 2025-yil sentyabr oyida qisqa muddatga ishlab chiqarishdan olingan edi, biroq ularning oʻrnini bosuvchi yangi avlod modellarini ishlab chiqish kechikkani sababli ishlab chiqarish qayta tiklandi. Dastlab faqat elektromobil sifatida rejalashtirilgan yangi Giulia va Stelvio endilikda gibrid dvigatellar bilan ham jihozlanishi uchun qayta loyihalashtirilmoqda.

Alfa Romeo rahbariyati Stellantis guruhining global koʻlamidan foydalangan holda, oʻzining haqiqiy italyancha xarakterini saqlab qolishga vaʼda bermoqda. Hozirgi Giulia va Stelvio modellarining 2027-yil oxirigacha sotuvda qolishi tasdiqlangan. 2028-yilda Tonale oʻrniga keladigan yangi krossover esa brendning toʻliq yangilangan modellar qatoriga oʻtish davridagi eng muhim qadam boʻladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Alfa Romeo kabi premium brendlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi gibrid va elektr krossoverlar kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham jozibador variantga aylanishi mumkin.

Alfa RomeoTonaleStellantisKrossoverAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56Geely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaGeely va Renault superkarlar texnologiyasini ommaviy avtomobillarga olib kirmoqdaBugun, 15:25Porsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaPorsche brendining Britaniyadagi 75 yilligi: Tarixiy 356 modelidan zamonaviy 911 gachaBugun, 14:28Volkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaVolkswagen Xitoyda ishlab chiqilgan elektromobillarni Germaniyada yigʻishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi