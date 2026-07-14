Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdi
Italiyaning mashhur Alfa Romeo brendi oʻzining ixcham krossoverlar segmentidagi eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan Tonale oʻrniga keladigan yangi avtomobilning ilk rasmiy suratini eʼlon qildi. 2028-yilning boshida bozorga chiqishi kutilayotgan ushbu model brendning global savdo koʻrsatkichlarini oshirishda va Yevropa bozorining asosiy qismi boʻlgan C-segmentida oʻz oʻrnini mustahkamlashda muhim rol oʻynaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Eʼlon qilingan tasvirda yangi avtomobilning orqa qismi aks etgan boʻlib, unda oʻtkir qirrali chiroqlar dizayni va oʻziga xos qanot shakli koʻzga tashlanadi. Mutaxassislarning fikricha, bu dizayn yangi krossover hozirgi Tonale modeliga qaraganda ancha sportcha va kupe-simon tom chizigʻiga ega boʻlishidan dalolat beradi. Hozircha nomi sir tutilayotgan ushbu model Stellantis konsernining koʻp quvvatli STLA One platformasida barpo etiladi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat qurilmalariAlfa Romeo yangi krossoverni ham ichki yonuv dvigatelli, ham toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi versiyalarda taklif etishni rejalashtirmoqda. Bu strategiya brendga kengroq auditoriyani qamrab olish imkonini beradi. Ichki yonuv dvigatelli modellar, katta ehtimol bilan, Stellantis portfelidagi boshqa avtomobillarda qoʻllanilayotgan yumshoq va plagin-gibrid (PHEV) tizimlarining takomillashtirilgan variantlari bilan jihozlanadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi krossover brendning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki Tonale 2025-yilda Alfa Romeo brendining global miqyosda eng koʻp sotilgan ikkinchi modeli boʻldi. Savdolarda birinchi oʻrinni esa ixcham Junior krossoveri egallab turibdi. Kelajakda yangi model Giulietta xetchbegining maʼnaviy davomchisi bilan bir qatorda brendning asosiy tayanchiga aylanadi.
Flagman modellar taqdiri va bozor istiqbollariBrendning flagmanlari hisoblangan Giulia sedani va Stelvio SUV modellarining kelajagi hozircha biroz noaniqligicha qolmoqda. Ushbu modellar 2025-yil sentyabr oyida qisqa muddatga ishlab chiqarishdan olingan edi, biroq ularning oʻrnini bosuvchi yangi avlod modellarini ishlab chiqish kechikkani sababli ishlab chiqarish qayta tiklandi. Dastlab faqat elektromobil sifatida rejalashtirilgan yangi Giulia va Stelvio endilikda gibrid dvigatellar bilan ham jihozlanishi uchun qayta loyihalashtirilmoqda.
Alfa Romeo rahbariyati Stellantis guruhining global koʻlamidan foydalangan holda, oʻzining haqiqiy italyancha xarakterini saqlab qolishga vaʼda bermoqda. Hozirgi Giulia va Stelvio modellarining 2027-yil oxirigacha sotuvda qolishi tasdiqlangan. 2028-yilda Tonale oʻrniga keladigan yangi krossover esa brendning toʻliq yangilangan modellar qatoriga oʻtish davridagi eng muhim qadam boʻladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Alfa Romeo kabi premium brendlarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi gibrid va elektr krossoverlar kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham jozibador variantga aylanishi mumkin.
…