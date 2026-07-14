Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi

·33·Sport
Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi

Angliyaning Aston Villa klubi oʻzining asosiy darvozaboni va Argentina terma jamoasi yulduzi Emiliano Martinezning Italiyaga koʻchib oʻtishi borasidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Soʻnggi haftalarda Turinning Yuventus klubi tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi ekanligi haqidagi gap-soʻzlar Yevropa sport nashrlarida keng muhokama qilinayotgan edi. Biroq, Birmingem klubi rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yubormoqchi emasligini rasman bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aston Villa professional futbol direktori Damian Vidagany Goal.com nashriga bergan intervyusida 33 yoshli darvozabon Unai Emery loyihasining markaziy figurasidan biri ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning kelgusi mavsum rejalarida Martinezning oʻrni beqiyos va uning transferi boʻyicha hech qanday muzokaralar olib borilmayapti. Bu bayonot klub muxlislari uchun kutilgan xotirjamlikni olib keldi.

Klubning qatʼiy pozitsiyasi

Vidagany 365Scores nashriga bergan tushuntirishida, "Dibu" laqabi bilan tanilgan darvozabonning kelajagi xavfsiz ekanligini aytdi. "U biz bilan qoladi va bizda shu yozda uni sotish niyati yoʻq. Jamoaga uning fidoyiligi va ulkan tajribasi kerak. U keyingi mavsumdagi loyihamizning juda muhim aktividir", — deya qoʻshimcha qildi klub rasmiysi. Bu bilan Aston Villa rahbariyati transfer bozoridagi barcha taxminlarga chek qoʻyishga harakat qildi.

Shuni taʼkidlash kerakki, Sky Italia avvalroq Martinez Yuventus bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik shartnoma borasida kelishib olgani haqida xabar tarqatgan edi. Hatto sobiq Arsenal posboni Turinga koʻchib oʻtish uchun maoshining kamayishiga ham rozi boʻlgani aytilgandi. Biroq, Aston Villa bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini va klubning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmasligini maʼlum qildi.

Martinezning jamoa uchun ahamiyati

Emiliano Martinez nafaqat Aston Villa, balki jahon futbolida ham eng yuqori reytingga ega darvozabonlardan biri hisoblanadi. Uning Argentina terma jamoasi safida Jahon chempioni boʻlgani va bir necha bor eng yaxshi darvozabon deb topilgani uning nufuzini yanada oshirgan. Birmingemliklar uchun bunday darajadagi oʻyinchini saqlab qolish, kelasi mavsumda Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi maqsadlarga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Yuventus esa oʻz navbatida yangi darvozabon qidirishda davom etmoqda. Turinliklar tarkibni yoshartirish va tajribali yetakchilarni jalb qilish orqali Italiya A Seriyasida yana gegemonlikni tiklashni maqsad qilgan. Ammo Aston Villa tomonidan qoʻyilgan "sotilmaydi" belgisi, Italiya grandini boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin. Hozircha Martinez Birmingemda qolishga va Unai Emery qoʻl ostida muvaffaqiyatlarga erishishga tayyor koʻrinmoqda.

Aston VillaEmiliano MartinezYuventusTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Bugun, 15:12Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaLionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 14:54JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 14:51Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi