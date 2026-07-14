Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi
Angliyaning Aston Villa klubi oʻzining asosiy darvozaboni va Argentina terma jamoasi yulduzi Emiliano Martinezning Italiyaga koʻchib oʻtishi borasidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Soʻnggi haftalarda Turinning Yuventus klubi tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi ekanligi haqidagi gap-soʻzlar Yevropa sport nashrlarida keng muhokama qilinayotgan edi. Biroq, Birmingem klubi rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yubormoqchi emasligini rasman bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aston Villa professional futbol direktori Damian Vidagany Goal.com nashriga bergan intervyusida 33 yoshli darvozabon Unai Emery loyihasining markaziy figurasidan biri ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning kelgusi mavsum rejalarida Martinezning oʻrni beqiyos va uning transferi boʻyicha hech qanday muzokaralar olib borilmayapti. Bu bayonot klub muxlislari uchun kutilgan xotirjamlikni olib keldi.
Klubning qatʼiy pozitsiyasiVidagany 365Scores nashriga bergan tushuntirishida, "Dibu" laqabi bilan tanilgan darvozabonning kelajagi xavfsiz ekanligini aytdi. "U biz bilan qoladi va bizda shu yozda uni sotish niyati yoʻq. Jamoaga uning fidoyiligi va ulkan tajribasi kerak. U keyingi mavsumdagi loyihamizning juda muhim aktividir", — deya qoʻshimcha qildi klub rasmiysi. Bu bilan Aston Villa rahbariyati transfer bozoridagi barcha taxminlarga chek qoʻyishga harakat qildi.
Shuni taʼkidlash kerakki, Sky Italia avvalroq Martinez Yuventus bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik shartnoma borasida kelishib olgani haqida xabar tarqatgan edi. Hatto sobiq Arsenal posboni Turinga koʻchib oʻtish uchun maoshining kamayishiga ham rozi boʻlgani aytilgandi. Biroq, Aston Villa bu maʼlumotlar haqiqatga toʻgʻri kelmasligini va klubning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmasligini maʼlum qildi.
Martinezning jamoa uchun ahamiyatiEmiliano Martinez nafaqat Aston Villa, balki jahon futbolida ham eng yuqori reytingga ega darvozabonlardan biri hisoblanadi. Uning Argentina terma jamoasi safida Jahon chempioni boʻlgani va bir necha bor eng yaxshi darvozabon deb topilgani uning nufuzini yanada oshirgan. Birmingemliklar uchun bunday darajadagi oʻyinchini saqlab qolish, kelasi mavsumda Chempionlar ligasi va ichki chempionatdagi maqsadlarga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Yuventus esa oʻz navbatida yangi darvozabon qidirishda davom etmoqda. Turinliklar tarkibni yoshartirish va tajribali yetakchilarni jalb qilish orqali Italiya A Seriyasida yana gegemonlikni tiklashni maqsad qilgan. Ammo Aston Villa tomonidan qoʻyilgan "sotilmaydi" belgisi, Italiya grandini boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin. Hozircha Martinez Birmingemda qolishga va Unai Emery qoʻl ostida muvaffaqiyatlarga erishishga tayyor koʻrinmoqda.
…