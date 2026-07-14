Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildi
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi beshinchi xaridini rasman eʼlon qildi. Germaniyalik 19 yoshli iqtidorli hujumchi Lisa Baum "kanonirlar" safiga kelib qoʻshildi. Ushbu transfer nafaqat London klubi uchun, balki uning sobiq jamoasi RB Leipzig uchun ham tarixiy ahamiyatga ega boʻldi, chunki kelishuv olti raqamli summani tashkil etib, nemis klubi uchun rekord darajadagi sotuv sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lisa Baum Yevropaning koʻplab grand jamoalari eʼtiborida edi. Uning imzosi uchun Barselona, Manchester Yunayted, Bavariya va Lion kabi klublar jiddiy kurash olib borishdi. Biroq, yosh yulduz oʻz faoliyatini aynan Angliya ayollar Superligasida davom ettirishga qaror qildi. Arsenal safiga qoʻshilish orqali u jamoani tark etgan yulduz Beth Mead oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.
Yangi jamoada 19-raqamni tanlagan Baum, Arsenal uchun ushbu yozdagi beshinchi yirik transfer boʻldi. Bungacha jamoa Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler va Selina Cerci kabi mahoratli futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Bu esa London klubining yangi mavsumda chempionlik uchun jiddiy daʼvogarlik qilish niyatida ekanidan dalolat beradi.
Lisa Baumning yutuqlari va salohiyatiLisa Baum Germaniya yoshlar tizimida tarbiyalangan eng istiqbolli oʻyinchilardan biri hisoblanadi. U 2024-25 yilgi mavsumda Hamburg jamoasining Frauen-Bundesliga yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida asosiy rolni oʻynadi. Shuningdek, uning yordami bilan jamoa Germaniya kubogi (DFB Pokal) yarim finaliga qadar yetib bordi va faqat qoʻshimcha vaqtlarda magʻlubiyatga uchradi.
Oʻtgan yili Bavariya uni oʻz safiga chorlagan boʻlsa-da, Baum koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun RB Leipzig variantini tanlagan edi. Bu qaror oʻzini oqladi: u Bundesliganing 10-oʻrinini egallagan jamoasida 6 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining tezkorligi va texnik mahoratini namoyish etdi. Aynan shu barqarorlik unga dunyoning eng kuchli ayollar ligasiga yoʻl ochdi.
Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegers yangi transfer haqida shunday dedi: "Lisa – hujum chizigʻimizga tezlik va aniq maqsad olib keladigan yosh vinger. U hali 19 yoshda va rivojlanishda davom etmoqda. Biz uning ulkan salohiyatiga ishonamiz va uni yuksaltirish uchun barcha choralarni koʻramiz".
Lisa Baumning oʻzi ham ushbu oʻtishdan mamnun ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal kabi katta klubda oʻynash va sovrinlar uchun kurashish uning asosiy maqsadi hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, futbolchi London klubida nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasida ham oʻzini koʻrsatishga tayyor.
Shuni taʼkidlash joizki, Arsenal soʻnggi yillarda yosh iqtidorlarni rivojlantirish borasida tanqidlarga uchrab kelayotgan edi. Lisa Baumning transferi klub uchun ushbu yoʻnalishdagi yangi sinov boʻladi. Muxlislar nemis yulduzining tezkor reydlari va golli vaziyatlari London jamoasiga yangi nafas olib kirishiga umid qilishmoqda.
…