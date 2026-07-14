Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildi

·0·Sport
Arsenal ayollar jamoasi Germaniyaning eng iqtidorli yosh yulduzlaridan birini transfer qildi

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi beshinchi xaridini rasman eʼlon qildi. Germaniyalik 19 yoshli iqtidorli hujumchi Lisa Baum "kanonirlar" safiga kelib qoʻshildi. Ushbu transfer nafaqat London klubi uchun, balki uning sobiq jamoasi RB Leipzig uchun ham tarixiy ahamiyatga ega boʻldi, chunki kelishuv olti raqamli summani tashkil etib, nemis klubi uchun rekord darajadagi sotuv sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lisa Baum Yevropaning koʻplab grand jamoalari eʼtiborida edi. Uning imzosi uchun Barselona, Manchester Yunayted, Bavariya va Lion kabi klublar jiddiy kurash olib borishdi. Biroq, yosh yulduz oʻz faoliyatini aynan Angliya ayollar Superligasida davom ettirishga qaror qildi. Arsenal safiga qoʻshilish orqali u jamoani tark etgan yulduz Beth Mead oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.

Yangi jamoada 19-raqamni tanlagan Baum, Arsenal uchun ushbu yozdagi beshinchi yirik transfer boʻldi. Bungacha jamoa Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler va Selina Cerci kabi mahoratli futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Bu esa London klubining yangi mavsumda chempionlik uchun jiddiy daʼvogarlik qilish niyatida ekanidan dalolat beradi.

Lisa Baumning yutuqlari va salohiyati

Lisa Baum Germaniya yoshlar tizimida tarbiyalangan eng istiqbolli oʻyinchilardan biri hisoblanadi. U 2024-25 yilgi mavsumda Hamburg jamoasining Frauen-Bundesliga yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida asosiy rolni oʻynadi. Shuningdek, uning yordami bilan jamoa Germaniya kubogi (DFB Pokal) yarim finaliga qadar yetib bordi va faqat qoʻshimcha vaqtlarda magʻlubiyatga uchradi.

Oʻtgan yili Bavariya uni oʻz safiga chorlagan boʻlsa-da, Baum koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun RB Leipzig variantini tanlagan edi. Bu qaror oʻzini oqladi: u Bundesliganing 10-oʻrinini egallagan jamoasida 6 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining tezkorligi va texnik mahoratini namoyish etdi. Aynan shu barqarorlik unga dunyoning eng kuchli ayollar ligasiga yoʻl ochdi.

Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegers yangi transfer haqida shunday dedi: "Lisa – hujum chizigʻimizga tezlik va aniq maqsad olib keladigan yosh vinger. U hali 19 yoshda va rivojlanishda davom etmoqda. Biz uning ulkan salohiyatiga ishonamiz va uni yuksaltirish uchun barcha choralarni koʻramiz".

Lisa Baumning oʻzi ham ushbu oʻtishdan mamnun ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Arsenal kabi katta klubda oʻynash va sovrinlar uchun kurashish uning asosiy maqsadi hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, futbolchi London klubida nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasida ham oʻzini koʻrsatishga tayyor.

Shuni taʼkidlash joizki, Arsenal soʻnggi yillarda yosh iqtidorlarni rivojlantirish borasida tanqidlarga uchrab kelayotgan edi. Lisa Baumning transferi klub uchun ushbu yoʻnalishdagi yangi sinov boʻladi. Muxlislar nemis yulduzining tezkor reydlari va golli vaziyatlari London jamoasiga yangi nafas olib kirishiga umid qilishmoqda.

ArsenalLisa BaumTransferFutbolAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiBugun, 15:40Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Adrien Rabiot: "Lamine Yamalga qarshi maxsus rejamiz yoʻq"Bugun, 15:33Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Aql bovar qilmas raqamlar: JCH-2026 finaliga chipta narxi 11,5 mln dollarga yetdi!Bugun, 15:12Lionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaLionel Messi Angliyaga qarshi: Nico O'Reilly afsonaga qarshi bahsni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 14:54JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 14:51Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi