AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonada

·67·Dunyo
AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonada

AQSHning Nyu-York shtatiga qarashli Long-Aylend hududida ketma-ket qayd etilayotgan ikki xil yuqumli kasallik sog‘liqni saqlash mutaxassislarini jiddiy xavotirga solmoqda. Hududda kuchli ich ketishiga sabab bo‘luvchi siklosporiaz paraziti aniqlanayotgan bo‘lsa, yana bir tomondan salmonella bakteriyasi bilan bog‘liq alohida kasallanish holatlari tufayli o‘nlab fuqarolar shifoxonaga yotqizilgan.

Mahalliy sog‘liqni saqlash idoralari ma’lumotiga ko‘ra, Nassau okrugida siklosporiaz bilan kasallanishning 17 ta holati rasman tasdiqlangan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu parazit asosan import qilingan meva va sabzavotlar orqali yuqadi hamda bemorlarda bir oydan ortiq davom etishi mumkin bo‘lgan kuchli ich ketishini keltirib chiqaradi. Faqat iyun oyining o‘zida 11 ta yangi holat qayd etilgan.

Nassau okrugi sog‘liqni saqlash departamenti vakili Alissa Zohrabianning aytishicha, idora okrug aholisi orasida aniqlangan barcha siklosporiaz holatlarini diqqat bilan kuzatmoqda. Shuningdek, AQSH bo‘ylab ushbu kasallik bilan kasallanish holatlari ko‘payib borayotgani ham alohida nazorat ostiga olingan.

Oq futbolkadagi ayol qo‘llari bilan qorin sohasidagi og‘riqni ushlab turibdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning shu davrida qayd etilgan 17 ta holat o‘tgan yilning mos davridagi 10 ta holatga nisbatan sezilarli o‘sishni ko‘rsatmoqda.

Sog‘liqni saqlash mutaxassislari fuqarolarga xom meva va sabzavotlar bilan ishlashdan oldin va keyin qo‘llarni sovun bilan yaxshilab yuvish, barcha mahsulotlarni iste’mol qilishdan avval sinchkovlik bilan tozalash hamda alohida toza taxta va oshxona anjomlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.

Shuningdek, oziq-ovqatni kamida 158 daraja Farengeyt (taxminan 70°C) haroratda pishirish parazitni yo‘q qilishga yordam berishi ta’kidlangan.

Nyu-York shtati sog‘liqni saqlash idorasi ma’lumotiga ko‘ra, shtat bo‘ylab 400 dan ortiq siklosporiaz holati qayd etilgan bo‘lib, ularning asosiy qismi Nyu-York shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.

AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi (CDC) ma’lumotiga ko‘ra, 11 iyul holatiga mamlakatning 31 shtatida qariyb 850 ta tasdiqlangan siklosporiaz holati qayd etilgan. Ulardan 86 nafari shifoxonaga yotqizilgan.

AQSH shtatlari xaritasi moviy rangning turli soyalarida belgilangan.

Shuningdek, CDC hozirda yana 1500 dan ortiq ehtimoliy holat ustida qo‘shimcha tahlillar olib borayotganini bildirgan. Maqsad ushbu kasalliklarning AQSH hududida yuqtirilgan siklosporiaz ekanini tasdiqlashdan iborat.

Ayni paytda Long-Aylendning Saffolk okrugi ham yana bir xavfli kasallik — salmonella tarqalishi bilan kurashmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, infeksiya mahalliy hindular rezervatsiyasida o‘tkazilgan Palm Tree Music Festival musiqa festivali bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Rasmiylar va manbalarning bildirishicha, 1 iyuldan buyon salmonella alomatlari bilan 58 nafar bemor shifoxonaga yotqizilgan. Mutaxassislar kasallik manbasini aniqlash va uning yanada kengroq tarqalishining oldini olish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.

AQSHNew YorkNassauCDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 13:42Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiUyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiBugun, 13:38Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiHammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 13:0911 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiUchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiBugun, 12:01Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiTojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi