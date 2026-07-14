AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonada
AQSHning Nyu-York shtatiga qarashli Long-Aylend hududida ketma-ket qayd etilayotgan ikki xil yuqumli kasallik sog‘liqni saqlash mutaxassislarini jiddiy xavotirga solmoqda. Hududda kuchli ich ketishiga sabab bo‘luvchi siklosporiaz paraziti aniqlanayotgan bo‘lsa, yana bir tomondan salmonella bakteriyasi bilan bog‘liq alohida kasallanish holatlari tufayli o‘nlab fuqarolar shifoxonaga yotqizilgan.
Mahalliy sog‘liqni saqlash idoralari ma’lumotiga ko‘ra, Nassau okrugida siklosporiaz bilan kasallanishning 17 ta holati rasman tasdiqlangan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu parazit asosan import qilingan meva va sabzavotlar orqali yuqadi hamda bemorlarda bir oydan ortiq davom etishi mumkin bo‘lgan kuchli ich ketishini keltirib chiqaradi. Faqat iyun oyining o‘zida 11 ta yangi holat qayd etilgan.
Nassau okrugi sog‘liqni saqlash departamenti vakili Alissa Zohrabianning aytishicha, idora okrug aholisi orasida aniqlangan barcha siklosporiaz holatlarini diqqat bilan kuzatmoqda. Shuningdek, AQSH bo‘ylab ushbu kasallik bilan kasallanish holatlari ko‘payib borayotgani ham alohida nazorat ostiga olingan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning shu davrida qayd etilgan 17 ta holat o‘tgan yilning mos davridagi 10 ta holatga nisbatan sezilarli o‘sishni ko‘rsatmoqda.
Sog‘liqni saqlash mutaxassislari fuqarolarga xom meva va sabzavotlar bilan ishlashdan oldin va keyin qo‘llarni sovun bilan yaxshilab yuvish, barcha mahsulotlarni iste’mol qilishdan avval sinchkovlik bilan tozalash hamda alohida toza taxta va oshxona anjomlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.
Shuningdek, oziq-ovqatni kamida 158 daraja Farengeyt (taxminan 70°C) haroratda pishirish parazitni yo‘q qilishga yordam berishi ta’kidlangan.
Nyu-York shtati sog‘liqni saqlash idorasi ma’lumotiga ko‘ra, shtat bo‘ylab 400 dan ortiq siklosporiaz holati qayd etilgan bo‘lib, ularning asosiy qismi Nyu-York shahri hissasiga to‘g‘ri keladi.
AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi (CDC) ma’lumotiga ko‘ra, 11 iyul holatiga mamlakatning 31 shtatida qariyb 850 ta tasdiqlangan siklosporiaz holati qayd etilgan. Ulardan 86 nafari shifoxonaga yotqizilgan.
Shuningdek, CDC hozirda yana 1500 dan ortiq ehtimoliy holat ustida qo‘shimcha tahlillar olib borayotganini bildirgan. Maqsad ushbu kasalliklarning AQSH hududida yuqtirilgan siklosporiaz ekanini tasdiqlashdan iborat.
Ayni paytda Long-Aylendning Saffolk okrugi ham yana bir xavfli kasallik — salmonella tarqalishi bilan kurashmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, infeksiya mahalliy hindular rezervatsiyasida o‘tkazilgan Palm Tree Music Festival musiqa festivali bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Rasmiylar va manbalarning bildirishicha, 1 iyuldan buyon salmonella alomatlari bilan 58 nafar bemor shifoxonaga yotqizilgan. Mutaxassislar kasallik manbasini aniqlash va uning yanada kengroq tarqalishining oldini olish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.
…