Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardi

·0·O‘zbekiston
Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardi

Endilikda homiladorlik hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo‘yicha nafaqalar arizasiz tayinlanadi. Yangi tartibga ko‘ra, fuqaro hujjat yig‘ib idorama-idora yurmaydi.

Shifokor kasallik varaqasini rasmiylashtirganidan so‘ng ma’lumot elektron tizim orqali yuboriladi. Shundan keyin to‘lovlar fuqaroga bepul ochiladigan "Baraka" kartasiga o‘tkazib beriladi.

Dekret nafaqasi Ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi hisobidan moliyalashtiriladi. U xodimning ish haqiga qarab 75 foizdan 100 foizgacha miqdorda, 126–140 kun uchun hisoblanadi.

Ishlamaydigan ayollar uchun ham imkoniyat bor. Agar ular kamida 10 oy ixtiyoriy badal to‘lagan bo‘lsa, dekret nafaqasini olish huquqiga ega bo‘ladi.

Kasallik nafaqasida birinchi 5 kun uchun ish beruvchi to‘lov qiladi. Keyingi kunlar uchun mablag‘ Ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasi tomonidan ajratiladi. To‘lov o‘rtacha ish haqining 60–80 foizi miqdorida bo‘ladi va bir yilda 182 kundan oshmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriJSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriBugun, 13:49Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiBugun, 12:09Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiAbituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiBugun, 12:04Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinToshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinKecha, 21:52Abituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiAbituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiKecha, 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi