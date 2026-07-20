Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?
“Yapon qor parisi” degan ta’rif bilan tanilgan bu qush so‘nggi paytlarda ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘lmoqda. U aslida uzun dumli chittakning kichik turlaridan biri bo‘lib, o‘ziga xos tashqi ko‘rinishi bilan ajralib turadi. Dumaloq tana, yarqiroq oq patlar va hayrat ifodasiga o‘xshash katta nigoh bu qushni juda esda qolarli qiladi.
U Yaponiyaning sovuq o‘rmonlarida yashaydi. Odatda galalar bilan yuradi va shoxlar orasida juda yengil harakat qiladi. Uning deyarli shovqinsiz uchishi atrofda sokin muhit hosil qiladi. Shuning uchun ham bu qushni ko‘rganlar unda o‘ziga xos yumshoqlik va tabiiy nafosatni his qiladi.
Bu jonivor faqat tashqi ko‘rinishi bilangina emas, balki tabiatning nozik muvozanatini eslatib turishi bilan ham ahamiyatli. Unga bo‘lgan qiziqish ortida faqat chiroy emas, balki tabiatni asrash kerakligi haqidagi tushuncha ham bor.
Shu ma’noda, bu kichik qushcha go‘zallik va ehtiyotkor munosabat talab qiladigan tabiat ramziga aylangan.
…