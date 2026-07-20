Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqda

·32·Dunyo
Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqda

Peruning tog‘li hududida sodir bo‘lgan ketma-ket ikkita kuchli zilzila insonlar hayotiga zomin bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida kamida 6 kishi halok bo‘lgan, yana 21 nafar fuqaro turli darajada jarohat olgan. Bu haqda mamlakat Milliy fuqaro mudofaasi instituti ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, yer silkinishlari 19 iyul kuni kechasi Xunin viloyatining Chupaka provinsiyasida, poytaxt Limadan taxminan 300 kilometr sharqda qayd etilgan.

Peru Milliy seysmologiya markazi ma’lumotiga ko‘ra, birinchi zilzilaning magnitudasi 5,1, ikkinchisiniki esa 3,7 ni tashkil etgan. Yer osti silkinishlari mos ravishda 24 va 18 kilometr chuqurlikda yuz bergan. Yevropa–O‘rtayer dengizi seysmologiya markazi esa birinchi zilzilaning kuchini 5,6 magnituda deb baholagan.

Milliy fuqaro mudofaasi instituti rahbari Luis Vaskesning Exitosa radiostansiyasiga ma’lum qilishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, 48 ta uy butunlay vayron bo‘lgan, yana 18 ta xonadon jiddiy shikastlangan. Tabiiy ofat taxminan 300 nafar aholi hayotiga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lib, jabrlanganlar uchun vaqtinchalik yashashga mo‘ljallangan chodirlar o‘rnatilmoqda.

Qayd etilishicha, Chupakadagi ko‘plab uylar xom g‘ishtdan qurilgani sababli kuchli yer silkinishlariga dosh bera olmagan.

Hozirda qutqaruvchilar va yong‘in xavfsizligi xizmatlari vayronalarni tozalash ishlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislar vayronalar ostida yana odamlar qolgan bo‘lishi mumkinligini inkor etmayapti.

Ma’lumot uchun, Peru Tinch okeanidagi «Olov halqasi» deb ataluvchi dunyodagi eng faol seysmik mintaqalardan birida joylashgan. Yer yuzida qayd etiladigan zilzilalarning taxminan 85 foizi aynan shu hudud hissasiga to‘g‘ri keladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29Kaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiKaliforniyada yong‘in paytidagi kabutarga qilingan yordam barchani ta’sirlantirdiBugun, 12:01Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Oppoq patli mitti qush nega “yapon qor parisi” nomini olgan?Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi