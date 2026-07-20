JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)

·82·Dunyo
JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)

JCH-2026 finalida Ispaniyaning Argentina ustidan qozongan g‘alabasidan keyin tarmoqlarda bir bolakayning quvonchli reaksiyasi muhokamaga sabab bo‘ldi. U Lamin Yamalning kichik ukasi Keyne ekani ma’lum qilindi, deb xabar berdi Axsham.az.

Final Nyu-York shahri yaqinidagi New York New Jersey Stadiumda bo‘lib o‘tdi. Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida yengib, jahon chempioniga aylandi.

O‘yin vaqtida Keyne tribunadan akasi va Ispaniya terma jamoasini qo‘llab-quvvatlab turdi. Ispaniya gol urganidan keyin u hissiyotlarini tiya olmadi. Aynan shu holat kameralar orqali tasvirga tushdi.

Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Foydalanuvchilar bolakayning samimiy quvonchi va akasiga bo‘lgan mehrini iliq qabul qilishdi.

Finaldan keyin Keyne maydonga tushib, Lamin Yamal bilan birga chempionlikni nishonladi. Uning kubok atrofidagi lahzalari finalning eng ta’sirli manzaralaridan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiSun’iy intellektli ko‘zoynak imtihonda ilk jinoiy ishga sabab bo‘ldiBugun, 14:11Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Qora dengizda fojia: Rossiya don ortib ketayotgan kemaga zarba berdi...Bugun, 12:44Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Eronga ketma-ket to‘qqizinchi kun zarba berdiBugun, 12:39Peruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaPeruda ketma-ket zilzilalar yuz berdi, qurbonlar soni oshmoqdaBugun, 12:36Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Lamin Yamal nega har golidan keyin "304" ishorasini ko‘rsatadi?Bugun, 12:36Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashmoqda: halok bo‘lgan harbiylar, Tramp bayonotiBugun, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi