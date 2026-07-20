JCH finalida internet yulduziga aylangan bolakay: Lamin Yamal 3 yoshli ukasi bilan! (video)
JCH-2026 finalida Ispaniyaning Argentina ustidan qozongan g‘alabasidan keyin tarmoqlarda bir bolakayning quvonchli reaksiyasi muhokamaga sabab bo‘ldi. U Lamin Yamalning kichik ukasi Keyne ekani ma’lum qilindi, deb xabar berdi Axsham.az.
Final Nyu-York shahri yaqinidagi New York New Jersey Stadiumda bo‘lib o‘tdi. Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida yengib, jahon chempioniga aylandi.
O‘yin vaqtida Keyne tribunadan akasi va Ispaniya terma jamoasini qo‘llab-quvvatlab turdi. Ispaniya gol urganidan keyin u hissiyotlarini tiya olmadi. Aynan shu holat kameralar orqali tasvirga tushdi.
Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Foydalanuvchilar bolakayning samimiy quvonchi va akasiga bo‘lgan mehrini iliq qabul qilishdi.
Finaldan keyin Keyne maydonga tushib, Lamin Yamal bilan birga chempionlikni nishonladi. Uning kubok atrofidagi lahzalari finalning eng ta’sirli manzaralaridan biri sifatida ko‘rilmoqda.
…