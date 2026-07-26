Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadi

·53·Texno
Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadi

SpaceX va Tesla asoschisi Elon Musk insoniyatning Marsda doimiy manzilgoh qurishi nafaqat koinotni tadqiq qilish, balki Yerdan kelishi mumkin boʻlgan global xavflardan himoyalanishning yagona yoʻli ekanini taʼkidladi. Tadbirkorning fikricha, Qizil sayyora va Yer oʻrtasidagi ulkan masofa kutilmagan texnologik va biologik halokatlarga qarshi tabiiy toʻsiq vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Milliarderning soʻzlariga koʻra, Marsga yetib borish uchun kamida olti oy vaqt talab etiladi. Bu esa oʻz-oʻzidan uzoq muddatli karantin sharoitini yaratadi. Agar Yerda oʻlimga olib keluvchi yangi pandemiya avj olsa, kasallikning sayyoralararo tarqalishi ushbu vaqt oraligʻi tufayli toʻxtab qoladi. Bu insoniyat sivilizatsiyasining butunlay yoʻq boʻlib ketish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Raqamli viruslar va sunʼiy intellekt xavfi

Elon Musk nafaqat biologik, balki raqamli tahdidlar haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hatto yorugʻlik tezligida harakatlanuvchi kompyuter viruslari yoki tajovuzkor sunʼiy intellekt hujumlari ham Marsdagi koloniyaga darhol zarar yetkaza olmaydi. Yer va Mars orasidagi masofa yorugʻlik tezligida 4 daqiqadan 20 daqiqagacha vaqtni oladi.

Ushbu vaqt oraligʻi Marsdagi mutaxassislarga vaziyatni baholash va zarur choralarni koʻrish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday kechikish hatto eng kuchli kiberhujumlarni ham toʻxtatish yoki ularning taʼsirini minimallashtirish uchun yetarli boʻlishi mumkin. Shu tariqa, Mars insoniyat tafakkuri va ongi saqlanib qoladigan xavfsiz "arxiv" vazifasini oʻtaydi.

Shunga qaramay, Musk uchun Marsni oʻzlashtirishdan asosiy maqsad faqatgina xavflardan qochish emas. Tadbirkorni koinotni tadqiq qilish gʻoyasi va insoniyatning Yer chegaralaridan chiqishi koʻproq ilhomlantiradi. U Marsni Quyosh tizimidagi boshqa obʼyektlarni egallash va kelajakda galaktikamizdagi millionlab yulduzlarga yetib borish yoʻlidagi birinchi muhim qadam deb hisoblaydi.

Koinotdagi yangi sivilizatsiya istiqbollari

Muskning strategik rejalariga koʻra, Marsda hayotning paydo boʻlishi insoniyat ongi mavjudligini bir necha barobarga uzaytiradi. U oʻz chiqishida insoniyat bir kun kelib oʻzga sayyoraliklar bilan uchrashishi yoki qadimgi yuqori rivojlangan sivilizatsiyalarning izlarini topishi mumkinligini ham inkor etmadi. Bu esa koinotga boʻlgan qiziqishni yanada oshiruvchi omildir.

Hozirda SpaceX kompaniyasi ushbu ulkan rejani amalga oshirish uchun Starship transport tizimini faol sinovdan oʻtkazmoqda. Yaqinda kompaniya ushbu tizimning 13-sinov parvozi davomida olingan noyob suratlarni eʼlon qildi. Bu kabi texnologik yutuqlar Marsga ilk insonlarni yuborish vaqtini yanada yaqinlashtirmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Elon Muskning qarashlari Marsni shunchaki quruq sayyora emas, balki insoniyat sivilizatsiyasining "zaxira nusxasi" sifatida koʻrsatmoqda. Yerda yuz berishi mumkin boʻlgan har qanday global falokat — xoh u yadroviy urush, xoh boshqarib boʻlmaydigan sunʼiy intellekt boʻlsin — Marsdagi hayot tufayli insoniyatning butunlay tugashiga olib kelmaydi.

Elon MuskSpaceXMarsSunʼiy IntellektStarship
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob