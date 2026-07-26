Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadi
SpaceX va Tesla asoschisi Elon Musk insoniyatning Marsda doimiy manzilgoh qurishi nafaqat koinotni tadqiq qilish, balki Yerdan kelishi mumkin boʻlgan global xavflardan himoyalanishning yagona yoʻli ekanini taʼkidladi. Tadbirkorning fikricha, Qizil sayyora va Yer oʻrtasidagi ulkan masofa kutilmagan texnologik va biologik halokatlarga qarshi tabiiy toʻsiq vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Milliarderning soʻzlariga koʻra, Marsga yetib borish uchun kamida olti oy vaqt talab etiladi. Bu esa oʻz-oʻzidan uzoq muddatli karantin sharoitini yaratadi. Agar Yerda oʻlimga olib keluvchi yangi pandemiya avj olsa, kasallikning sayyoralararo tarqalishi ushbu vaqt oraligʻi tufayli toʻxtab qoladi. Bu insoniyat sivilizatsiyasining butunlay yoʻq boʻlib ketish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.
Raqamli viruslar va sunʼiy intellekt xavfiElon Musk nafaqat biologik, balki raqamli tahdidlar haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hatto yorugʻlik tezligida harakatlanuvchi kompyuter viruslari yoki tajovuzkor sunʼiy intellekt hujumlari ham Marsdagi koloniyaga darhol zarar yetkaza olmaydi. Yer va Mars orasidagi masofa yorugʻlik tezligida 4 daqiqadan 20 daqiqagacha vaqtni oladi.
Ushbu vaqt oraligʻi Marsdagi mutaxassislarga vaziyatni baholash va zarur choralarni koʻrish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday kechikish hatto eng kuchli kiberhujumlarni ham toʻxtatish yoki ularning taʼsirini minimallashtirish uchun yetarli boʻlishi mumkin. Shu tariqa, Mars insoniyat tafakkuri va ongi saqlanib qoladigan xavfsiz "arxiv" vazifasini oʻtaydi.
Shunga qaramay, Musk uchun Marsni oʻzlashtirishdan asosiy maqsad faqatgina xavflardan qochish emas. Tadbirkorni koinotni tadqiq qilish gʻoyasi va insoniyatning Yer chegaralaridan chiqishi koʻproq ilhomlantiradi. U Marsni Quyosh tizimidagi boshqa obʼyektlarni egallash va kelajakda galaktikamizdagi millionlab yulduzlarga yetib borish yoʻlidagi birinchi muhim qadam deb hisoblaydi.
Koinotdagi yangi sivilizatsiya istiqbollariMuskning strategik rejalariga koʻra, Marsda hayotning paydo boʻlishi insoniyat ongi mavjudligini bir necha barobarga uzaytiradi. U oʻz chiqishida insoniyat bir kun kelib oʻzga sayyoraliklar bilan uchrashishi yoki qadimgi yuqori rivojlangan sivilizatsiyalarning izlarini topishi mumkinligini ham inkor etmadi. Bu esa koinotga boʻlgan qiziqishni yanada oshiruvchi omildir.
Hozirda SpaceX kompaniyasi ushbu ulkan rejani amalga oshirish uchun Starship transport tizimini faol sinovdan oʻtkazmoqda. Yaqinda kompaniya ushbu tizimning 13-sinov parvozi davomida olingan noyob suratlarni eʼlon qildi. Bu kabi texnologik yutuqlar Marsga ilk insonlarni yuborish vaqtini yanada yaqinlashtirmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Elon Muskning qarashlari Marsni shunchaki quruq sayyora emas, balki insoniyat sivilizatsiyasining "zaxira nusxasi" sifatida koʻrsatmoqda. Yerda yuz berishi mumkin boʻlgan har qanday global falokat — xoh u yadroviy urush, xoh boshqarib boʻlmaydigan sunʼiy intellekt boʻlsin — Marsdagi hayot tufayli insoniyatning butunlay tugashiga olib kelmaydi.
…