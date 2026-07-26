Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdi
Avtomobil sanoatida robotlashtirish jarayoni yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻz zavodlarida shinalarni saralash va tashish kabi jismonan ogʻir vazifalarni bajarish uchun maxsus Calvin nomli robotlarni joriy qila boshladi. Bu yangilik nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki ishchilarning salomatligini asrash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
TopGear nashri maʼlumotlariga koʻra, avtomobil gʻildiraklarini konveyerga joylashtirish jarayoni zavod ishchilari uchun eng mashaqqatli yumushlardan biri sanaladi. Bitta shinaning ogʻirligi oʻrtacha 40 kilogrammga yaqin boʻlib, uni kun boʻyi, hatto tungi smenalarda ham toʻxtovsiz koʻtarib-tushirish inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Calvin robotlari aynan shu muammoni hal qilish uchun yaratilgan.
Texnologik yechim va samaradorlikCalvin robotlari oʻzining chaqqonligi va aniqligi bilan ajralib turadi. Ular shinalarni maxsus qutilardan olib, konveyer lentasiga joylashtirish bilan shugʻullanadi. Ushbu robotlarning ishlash prinsipi shunchalik mukammal darajaga yetkazilganki, ular hatto eng noqulay holatda turgan gʻildiraklarni ham osonlikcha ilib oladi. Bu esa ishlab chiqarish liniyasining bir soniya ham toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.
Muhandislarning taʼkidlashicha, shinalar bilan ishlash ularning yumshoq va egiluvchan tuzilishi sababli qiyin kechadi. Inson uchun bu jarayon nafaqat jismoniy charchoq, balki diqqatni jamlashni ham talab qiladi. Renault kompaniyasi Calvin yordamida bu jarayonni toʻliq avtomatlashtirishga erishdi, natijada ishchilarning jarohat olish xavfi nolga tushirildi.
Inson oʻrnini robotlar egallaydimi?Koʻpchilikni robotlashtirish jarayoni ish oʻrinlarining qisqarishiga olib kelishi xavotirga soladi. Biroq Renault rahbariyati bu masalaga boshqacha yondashmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, robotlar odamlarning oʻrnini butunlay egallamaydi, balki ularni "inson chidab boʻlmas" darajadagi ogʻir mehnatdan xalos etadi. Boʻshagan ishchi kuchi esa koʻproq intellektual va sifat nazorati bilan bogʻliq jarayonlarga yoʻnaltiriladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Renault brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday texnologik yangilanishlar kelajakda mahalliy ishlab chiqarish jarayonlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi tayin. Avtomatlashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki yakuniy mahsulot sifatining barqarorligini ham kafolatlaydi.
Xulosa qilib aytganda, Calvin kabi robotlarning joriy etilishi avtosanoatda yangi standartlarni belgilab bermoqda. Endilikda ogʻir shinalarni koʻtarish kabi mashaqqatli ishlar robotlar zimmasiga yuklanib, inson omili ijodiy va boshqaruv jarayonlarida saqlab qolinadi. Bu esa zamonaviy zavodlarning yanada xavfsiz va samarali boʻlishiga xizmat qiladi.
…