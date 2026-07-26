Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdi

·25·Avto
Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdi

Avtomobil sanoatida robotlashtirish jarayoni yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻz zavodlarida shinalarni saralash va tashish kabi jismonan ogʻir vazifalarni bajarish uchun maxsus Calvin nomli robotlarni joriy qila boshladi. Bu yangilik nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki ishchilarning salomatligini asrash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

TopGear nashri maʼlumotlariga koʻra, avtomobil gʻildiraklarini konveyerga joylashtirish jarayoni zavod ishchilari uchun eng mashaqqatli yumushlardan biri sanaladi. Bitta shinaning ogʻirligi oʻrtacha 40 kilogrammga yaqin boʻlib, uni kun boʻyi, hatto tungi smenalarda ham toʻxtovsiz koʻtarib-tushirish inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Calvin robotlari aynan shu muammoni hal qilish uchun yaratilgan.

Texnologik yechim va samaradorlik

Calvin robotlari oʻzining chaqqonligi va aniqligi bilan ajralib turadi. Ular shinalarni maxsus qutilardan olib, konveyer lentasiga joylashtirish bilan shugʻullanadi. Ushbu robotlarning ishlash prinsipi shunchalik mukammal darajaga yetkazilganki, ular hatto eng noqulay holatda turgan gʻildiraklarni ham osonlikcha ilib oladi. Bu esa ishlab chiqarish liniyasining bir soniya ham toʻxtab qolmasligini taʼminlaydi.

Muhandislarning taʼkidlashicha, shinalar bilan ishlash ularning yumshoq va egiluvchan tuzilishi sababli qiyin kechadi. Inson uchun bu jarayon nafaqat jismoniy charchoq, balki diqqatni jamlashni ham talab qiladi. Renault kompaniyasi Calvin yordamida bu jarayonni toʻliq avtomatlashtirishga erishdi, natijada ishchilarning jarohat olish xavfi nolga tushirildi.

Inson oʻrnini robotlar egallaydimi?

Koʻpchilikni robotlashtirish jarayoni ish oʻrinlarining qisqarishiga olib kelishi xavotirga soladi. Biroq Renault rahbariyati bu masalaga boshqacha yondashmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, robotlar odamlarning oʻrnini butunlay egallamaydi, balki ularni "inson chidab boʻlmas" darajadagi ogʻir mehnatdan xalos etadi. Boʻshagan ishchi kuchi esa koʻproq intellektual va sifat nazorati bilan bogʻliq jarayonlarga yoʻnaltiriladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Renault brendi oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday texnologik yangilanishlar kelajakda mahalliy ishlab chiqarish jarayonlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi tayin. Avtomatlashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki yakuniy mahsulot sifatining barqarorligini ham kafolatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Calvin kabi robotlarning joriy etilishi avtosanoatda yangi standartlarni belgilab bermoqda. Endilikda ogʻir shinalarni koʻtarish kabi mashaqqatli ishlar robotlar zimmasiga yuklanib, inson omili ijodiy va boshqaruv jarayonlarida saqlab qolinadi. Bu esa zamonaviy zavodlarning yanada xavfsiz va samarali boʻlishiga xizmat qiladi.

RenaultRobototexnikaAvtosanoatCalvinTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBugun, 10:27Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiHyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiBugun, 06:25Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiKecha, 21:56Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaKecha, 11:24Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiKecha, 04:27Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan