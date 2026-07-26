Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildi

·33·Avto
Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildi

Buyuk Britaniyaning yangi Bosh vaziri Andy Burnham oʻz lavozimidagi ilk qadamlaridan biri sifatida mamlakat avtomobilchilari hayotiga sezilarli taʼsir koʻrsatadigan muhim qarorni qabul qildi. Hukumat maishiy elektr energiyasi uchun qoʻshilgan qiymat soligʻini (QQS) bekor qilishga qaror qildi. Ilgari 5 foiz miqdorida belgilangan ushbu soliqning nolga tushirilishi nafaqat xonadonlar byudjetini tejaydi, balki elektromobil egalari uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hukumat hisob-kitoblariga koʻra, ushbu oʻzgarish oʻrtacha xonadonga yiliga taxminan 45 funt sterling tejash imkonini beradi. Garchi bu raqam katta koʻrinmasa-da, Andersen kompaniyasi rahbari David Martellning taʼkidlashicha, koʻp masofa bosib oʻtadigan elektromobil haydovchilari uchun tejov miqdori sezilarli boʻladi. Uning fikricha, bu yerda gap faqat pulda emas, balki hukumatning yashil transportga oʻtish borasidagi qatʼiy yoʻnalishidadir.

Elektromobillarga oʻtish uchun kuchli argument

Octopus Electric Vehicles rahbari Gurjeet Grewal ushbu qarorni olqishlab, endilikda elektr transportiga oʻtishning moliyaviy asosi har qachongidan ham mustahkam boʻlganini taʼkidladi. Transport vaziri Heidi Alexander esa BBC Radio 4 kanaliga bergan intervyusida QQSning pasaytirilishi va avtobus yoʻl haqlariga milliy cheklov oʻrnatilishi Burnham hukumatining xalq farovonligini oshirish yoʻlidagi ilk strategik signali ekanini qayd etdi.

Biroq, avtomobil sanoati vakillari orasida ushbu islohot hamma uchun birdek adolatli emas degan qarashlar ham mavjud. Asosiy muammo shundaki, uyida shaxsiy quvvatlash stansiyasiga ega boʻlmagan va jamoat quvvatlash nuqtalaridan foydalanadigan haydovchilar hali ham 20 foizlik QQS toʻlashda davom etmoqdalar. Bu esa jamiyatda oʻziga xos "soliq tengsizligi"ni keltirib chiqarmoqda.

Jamoat quvvatlash stansiyalaridagi narxlar muammosi

ChargeUK sanoat guruhi maʼlumotlariga koʻra, 2020-yildan buyon jamoat quvvatlash stansiyalarida narxlar 38 foizga oshgan. EVA England tashkiloti rahbari Victoria Edmondsning aytishicha, uyida quvvatlash imkoniyati yoʻqligi sababli elektromobil egalarining koʻproq soliq toʻlashi adolatdan emas. U operatorlar duch kelayotgan yuqori soliqlar va yigʻimlar jamoat joylarida narxni tushirishga toʻsqinlik qilayotganini bildirdi.

Birmingem biznes maktabi professori David Bailey jamoat quvvatlash stansiyalaridagi QQSni "vaziyat soligʻi" deb atadi va ushbu boʻlinishga chek qoʻyish vaqti kelganini taʼkidladi. Hozirda HMRC (Britaniya soliq va bojxona boshqarmasi) ayrim quvvatlash xizmatlarini maishiy tariflar darajasida soliqqa tortish boʻyicha sud qarorlariga qarshi chiqmoqda, bu esa sohada huquqiy noaniqlikni saqlab turibdi.

Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, Britaniyaning ushbu tajribasi diqqatga sazovordir. Xususan, uy sharoitida quvvatlash va jamoat stansiyalari oʻrtasidagi narx farqi bizning bozorda ham elektromobil egalari uchun asosiy tanlov mezonlaridan biri boʻlib qolmoqda. Burnham maʼmuriyati esa avvalgi hukumat siyosatini davom ettirgan holda, aholi turmush sifatini yaxshilash uchun kichik, ammo muhim oʻzgarishlarni amalga oshirishda davom etishi kutilmoqda.

ElektromobilBuyuk BritaniyaSoliq ImtiyozlariAndy BurnhamAvto Olami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiBugun, 10:23Hyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiHyundai zavodlarida robotlar ish tashlashlarga sabab boʻladimi: Kompaniya rasmiy bayonotiBugun, 06:25Geely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiGeely Monjaro tarixiy natijani qayd etdi: Krossover sotuvlari 1 milliondan oshdiKecha, 21:56Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaKecha, 11:24Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiKecha, 04:27Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan