Kichkina xomyakning singan panjasi uchun dunyodagi eng mayda shinalardan biri qo‘yildi
Panjasi singan kichkina xomyak veterinar Mariya Firsova tomonidan g‘ayrioddiy usulda davolandi. Mutaxassis hayvonning o‘lchamiga mos maxsus ortopedik shina tayyorlab, uni jarohatlangan panjaga o‘rnatdi.
Bu moslama oddiy gips vazifasini bajaradi. U singan suyakni barqaror holatda saqlab, harakat paytida yanada shikastlanishining oldini oladi. Shina juda kichik bo‘lgani uchun uni tayyorlash va panjaga to‘g‘ri joylashtirish alohida aniqlikni talab qilgan.
Muolajadan keyin xomyakning panjasi himoyalandi va suyakning tabiiy bitishi uchun zarur sharoit yaratildi. Veterinarlar bunday kichik hayvonlar bilan ishlashda nafaqat tibbiy bilim, balki katta sabr ham kerakligini ta’kidlaydi.
Mariya Firsovaning bu ishi veterinariyada har bir jonzotga, uning hajmidan qat’i nazar, birdek e’tibor kerakligini ko‘rsatdi.
…