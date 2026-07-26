Microsoft piratlikka chek qoʻymoqda: Windows endi TPM chiplari orqali himoyalanadi
Microsoft korporatsiyasi Windows operatsion tizimini faollashtirish tizimida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Kompaniya litsenziyalash jarayonini yanada xavfsiz qilish va noqonuniy faollashtirish usullariga chek qoʻyish maqsadida ona platadagi TPM (Trusted Platform Module) chiplaridan foydalanuvchi yangi himoya mexanizmini joriy etadi. Bu qadam nafaqat kiberxavfsizlikni kuchaytiradi, balki yillar davomida mavjud boʻlgan "piratlik" usullarini texnik jihatdan imkonsiz qilib qoʻyishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiya Key Management Service (KMS) serverlarining haqiqiyligini tekshirishga qaratilgan. KMS — bu Microsoft kompaniyasining korporativ vositasi boʻlib, u yirik tashkilotlarga yuzlab kompyuterlarni markazlashgan holda, har bir qurilmaga alohida kalit kiritmasdan faollashtirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi tizim aynan mana shu jarayonni apparat darajasida nazorat qiladi.
TPM-based attestation: Yangi davr himoyasiYangi mexanizm "TPM-based attestation" deb nomlandi. Uning asosiy vazifasi faollashtirish serverining haqiqatan ham qonuniy ekanligini va xavfsiz muhitda ishlayotganini tasdiqlashdan iborat. Tizim avval serverning ishonchli uskunada ishga tushirilganini tekshiradi, soʻngra dasturiy muhitning butunligini tahlil qiladi. Faqatgina ushbu bosqichlardan muvaffaqiyatli oʻtilgandan keyingina faollashtirish soʻrovlariga ruxsat beriladi.
Microsoft mutaxassislarining taʼkidlashicha, amaldagi KMS arxitekturasi uzoq yillar davomida zaif nuqta boʻlib kelgan. Xakerlar rasmiy KMS infratuzilmasiga taqlid qiluvchi soxta serverlarni yaratib, korporativ litsenziyalash mexanizmlarini chetlab oʻtishgan. Bu usul nafaqat biznes uchun, balki oddiy foydalanuvchilar orasida Windows tizimini noqonuniy faollashtirishda ham keng qoʻllanib kelinayotgan edi.
Ushbu oʻzgarish Oʻzbekiston IT bozoriga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mamlakatimizda koʻplab kichik va oʻrta biznes vakillari hamda uy foydalanuvchilari hali ham norasmiy faollashtirish usullaridan foydalanishadi. Microsoft tomonidan apparat darajasidagi tekshiruvning joriy etilishi bunday "yechimlar"ning ishlashini toʻxtatib qoʻyadi va foydalanuvchilarni rasmiy litsenziyalarga oʻtishga majbur qiladi.
Oʻzgarishlar qachondan kuchga kiradi?Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, apparat darajasidagi tekshiruv Windows Serverʻning keyingi avlodidan boshlab majburiy qismga aylanadi. 2026-yilning avgust oyidan boshlab Windows Server 2025 foydalanuvchilari oʻz infratuzilmalarini yangi himoya mexanizmiga tayyorlash haqida bildirishnomalar ola boshlaydilar.
Yangi tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- Faollashtirish serverining apparat darajasida autentifikatsiyasi;
- Dasturiy muhit yaxlitligini doimiy monitoring qilish;
- Soxta KMS emulyatorlarining bloklanishi;
- Windows tizimining aniq bir qurilma (hardware) bilan bogʻliqligini kuchaytirish.
…