Microsoft piratlikka chek qoʻymoqda: Windows endi TPM chiplari orqali himoyalanadi

·57·Texno
Microsoft piratlikka chek qoʻymoqda: Windows endi TPM chiplari orqali himoyalanadi

Microsoft korporatsiyasi Windows operatsion tizimini faollashtirish tizimida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Kompaniya litsenziyalash jarayonini yanada xavfsiz qilish va noqonuniy faollashtirish usullariga chek qoʻyish maqsadida ona platadagi TPM (Trusted Platform Module) chiplaridan foydalanuvchi yangi himoya mexanizmini joriy etadi. Bu qadam nafaqat kiberxavfsizlikni kuchaytiradi, balki yillar davomida mavjud boʻlgan "piratlik" usullarini texnik jihatdan imkonsiz qilib qoʻyishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiya Key Management Service (KMS) serverlarining haqiqiyligini tekshirishga qaratilgan. KMS — bu Microsoft kompaniyasining korporativ vositasi boʻlib, u yirik tashkilotlarga yuzlab kompyuterlarni markazlashgan holda, har bir qurilmaga alohida kalit kiritmasdan faollashtirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi tizim aynan mana shu jarayonni apparat darajasida nazorat qiladi.

TPM-based attestation: Yangi davr himoyasi

Yangi mexanizm "TPM-based attestation" deb nomlandi. Uning asosiy vazifasi faollashtirish serverining haqiqatan ham qonuniy ekanligini va xavfsiz muhitda ishlayotganini tasdiqlashdan iborat. Tizim avval serverning ishonchli uskunada ishga tushirilganini tekshiradi, soʻngra dasturiy muhitning butunligini tahlil qiladi. Faqatgina ushbu bosqichlardan muvaffaqiyatli oʻtilgandan keyingina faollashtirish soʻrovlariga ruxsat beriladi.

Microsoft mutaxassislarining taʼkidlashicha, amaldagi KMS arxitekturasi uzoq yillar davomida zaif nuqta boʻlib kelgan. Xakerlar rasmiy KMS infratuzilmasiga taqlid qiluvchi soxta serverlarni yaratib, korporativ litsenziyalash mexanizmlarini chetlab oʻtishgan. Bu usul nafaqat biznes uchun, balki oddiy foydalanuvchilar orasida Windows tizimini noqonuniy faollashtirishda ham keng qoʻllanib kelinayotgan edi.

Ushbu oʻzgarish Oʻzbekiston IT bozoriga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mamlakatimizda koʻplab kichik va oʻrta biznes vakillari hamda uy foydalanuvchilari hali ham norasmiy faollashtirish usullaridan foydalanishadi. Microsoft tomonidan apparat darajasidagi tekshiruvning joriy etilishi bunday "yechimlar"ning ishlashini toʻxtatib qoʻyadi va foydalanuvchilarni rasmiy litsenziyalarga oʻtishga majbur qiladi.

Oʻzgarishlar qachondan kuchga kiradi?

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, apparat darajasidagi tekshiruv Windows Serverʻning keyingi avlodidan boshlab majburiy qismga aylanadi. 2026-yilning avgust oyidan boshlab Windows Server 2025 foydalanuvchilari oʻz infratuzilmalarini yangi himoya mexanizmiga tayyorlash haqida bildirishnomalar ola boshlaydilar.

Yangi tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • Faollashtirish serverining apparat darajasida autentifikatsiyasi;
  • Dasturiy muhit yaxlitligini doimiy monitoring qilish;
  • Soxta KMS emulyatorlarining bloklanishi;
  • Windows tizimining aniq bir qurilma (hardware) bilan bogʻliqligini kuchaytirish.
Garchi bu yangilik birinchi navbatda korporativ mijozlarga qaratilgan boʻlsa-da, u bilvosita noqonuniy faollashtiruvchi (activator) dasturlar bozoriga zarba beradi. Koʻpgina mashhur vositalar aynan KMS-serverlarini emulyatsiya qilish yoki litsenziya holatini vaqti-vaqti bilan tasdiqlab turuvchi uchinchi tomon onlayn serverlariga ulanish orqali ishlaydi. TPM chiplari orqali amalga oshiriladigan tekshiruv esa bunday soxta ulanishlarni darhol aniqlash imkonini beradi.

MicrosoftWindowsTPMKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob