Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi
Argentina terma jamoasining yarim himoyachisi Leandro Paredes futbol olamini larzaga keltiruvchi maʼumotni oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, afsonaviy Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finalini oʻzining xalqaro miqyosdagi soʼnggi uchrashuvi deb hisoblagan. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi Shimoliy Amerikada oʼtgan turnirning hal qiluvchi bahsidan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Argentina terma jamoasining Ispaniyaga qarshi kechgan finaldagi magʼlubiyati nafaqat chempionlik boy berilgani, balki jamoa sardorining ketishi bilan ham ogʼr boʻldi. Hozirda «Boka Xuniors» klubida faoliyat yuritayotgan Paredes Messi ushbu finalga ruhan oʻzining xayrlashuv oʻyini sifatida tayyorgarlik koʻganini ochiqladi.
Sardorning hissiyotlari va kutilmagan qarorParedesning aytishicha, terma jamoa lageridagi muhit juda ogʼr boʻlgan. «Bu juda ogʼriqli, chunki biz butun chempionat davomida ushbu soʼnggi uchrashuv kelishini istamagan edik. Menimcha, u terma jamoadagi faoliyatini aynan shu oʻyin bilan yakunlash boʻyicha qatʼiy qarorga kelib boʻlgan edi», — deya taʼkidladi yarim himoyachi.
Shunga qaramay, Messi bilan birga Pari Sen-Jermen klubida ham toʻp surgan Paredes sardorning oʻz qarorini oʻzgartirishiga umid qilmoqda. Uning fikricha, butun jamoa va muxlislar Lionelni yana bir bor «albiseleste» libosida koʻrishni xohlashadi. Biroq yakuniy qaror faqat futbolchining oʻziga va uning baxtli boʻlishiga bogʼliqligini qoʻshimcha qildi.
Terma jamoada katta islohotlar davriLionel Messi bilan bir qatorda, Leandro Paredesning oʻzi ham terma jamoadagi kelajagi borasida ikkilanmoqda. Lionel Scaloni boshchiligidagi jamoada katta oʻzgarishlar va avlodlar almashinuvi davri boshlanishi kutilmoqda. Paredes hozircha shoshilinch qaror qabul qilmaslikni va barchasini yaxshilab oʻylab koʻrish kerakligini aytdi.
Argentina futboli uchun ushbu yangilik katta yoʼqotish sifatida baholanmoqda. Messi uzoq yillar davomida jamoaning nafaqat yetakchisi, balki ramzi boʻlib keldi. Uning ketishi bilan Lionel Scaloni jamoani qaytadan shakllantirishiga toʻgʼri keladi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu xabar kutilmagan boʻldi, boisi koʻpchilik Messining yana bir bor yirik turnirlarda gʼlaba qozonishini kutayotgan edi.
Hozircha Lionel Messi yoki Argentina futbol assotsiatsiyasi tomonidan rasmiy bayonot berilmagan. Biroq Paredes kabi yaqin jamoadoshining soʻzlari vaziyat jiddiy ekanligidan dalolat beradi. Inter Miami hujumchisi ayni damda bor eʼtiborini klubdagi faoliyatiga qaratgan boʻlishi mumkin.
…