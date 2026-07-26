Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi

·218·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi

Argentina terma jamoasining yarim himoyachisi Leandro Paredes futbol olamini larzaga keltiruvchi maʼumotni oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, afsonaviy Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finalini oʻzining xalqaro miqyosdagi soʼnggi uchrashuvi deb hisoblagan. Sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi Shimoliy Amerikada oʼtgan turnirning hal qiluvchi bahsidan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Argentina terma jamoasining Ispaniyaga qarshi kechgan finaldagi magʼlubiyati nafaqat chempionlik boy berilgani, balki jamoa sardorining ketishi bilan ham ogʼr boʻldi. Hozirda «Boka Xuniors» klubida faoliyat yuritayotgan Paredes Messi ushbu finalga ruhan oʻzining xayrlashuv oʻyini sifatida tayyorgarlik koʻganini ochiqladi.

Sardorning hissiyotlari va kutilmagan qaror

Paredesning aytishicha, terma jamoa lageridagi muhit juda ogʼr boʻlgan. «Bu juda ogʼriqli, chunki biz butun chempionat davomida ushbu soʼnggi uchrashuv kelishini istamagan edik. Menimcha, u terma jamoadagi faoliyatini aynan shu oʻyin bilan yakunlash boʻyicha qatʼiy qarorga kelib boʻlgan edi», — deya taʼkidladi yarim himoyachi.

Shunga qaramay, Messi bilan birga Pari Sen-Jermen klubida ham toʻp surgan Paredes sardorning oʻz qarorini oʻzgartirishiga umid qilmoqda. Uning fikricha, butun jamoa va muxlislar Lionelni yana bir bor «albiseleste» libosida koʻrishni xohlashadi. Biroq yakuniy qaror faqat futbolchining oʻziga va uning baxtli boʻlishiga bogʼliqligini qoʻshimcha qildi.

Terma jamoada katta islohotlar davri

Lionel Messi bilan bir qatorda, Leandro Paredesning oʻzi ham terma jamoadagi kelajagi borasida ikkilanmoqda. Lionel Scaloni boshchiligidagi jamoada katta oʻzgarishlar va avlodlar almashinuvi davri boshlanishi kutilmoqda. Paredes hozircha shoshilinch qaror qabul qilmaslikni va barchasini yaxshilab oʻylab koʻrish kerakligini aytdi.

Argentina futboli uchun ushbu yangilik katta yoʼqotish sifatida baholanmoqda. Messi uzoq yillar davomida jamoaning nafaqat yetakchisi, balki ramzi boʻlib keldi. Uning ketishi bilan Lionel Scaloni jamoani qaytadan shakllantirishiga toʻgʼri keladi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu xabar kutilmagan boʻldi, boisi koʻpchilik Messining yana bir bor yirik turnirlarda gʼlaba qozonishini kutayotgan edi.

Hozircha Lionel Messi yoki Argentina futbol assotsiatsiyasi tomonidan rasmiy bayonot berilmagan. Biroq Paredes kabi yaqin jamoadoshining soʻzlari vaziyat jiddiy ekanligidan dalolat beradi. Inter Miami hujumchisi ayni damda bor eʼtiborini klubdagi faoliyatiga qaratgan boʻlishi mumkin.

Lionel MessiArgentinaFutbolJahon ChempionatiLeandro Paredes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi