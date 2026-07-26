Erling Xoland va Tom Holland oʻrtasidagi qiziqarli suhbat: “Oʻrgimchak odam”ning taklifi
Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland va Hollivud aktyori Tom Holland oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʼlum boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, “Oʻrgimchak odam” roli bilan tanilgan aktyor norvegiyalik hujumchini Tottenxem safiga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan, biroq bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu voqea 2021-yilda, Erling Xoland Borussiya Dortmund safida 41 ta gol urib, butun dunyo eʼtiborini tortib turgan paytda sodir boʻlgan. Tom Holland Monako Gran-prisi vaqtida yosh yulduz bilan bogʻlanib, uni London klubiga chorlagan. Goal.com xabariga koʻra, aktyor oʻzining mashhurligidan foydalanib, Tottenxem uchun “yashirin agent” rolini oʻynashga harakat qilgan.
Erling Xoland yaqinda bergan intervyusida oʻsha paytda Tom Hollandning kimligini bilmaganini tan oldi. “Bu oʻsha oʻrgimchak odam ekan, lekin men bu filmni koʻrmaganman”, — deya tushuntirdi Manchester Siti hujumchisi. Uning soʻzlariga koʻra, aktyordan kelgan xabarda shunchaki uchrashib ichimlik ichish va Tottenxemga oʻtish haqida iltimos yozilgan edi.
Tushunmovchilik va uzr soʻrashDastlabki xabarlarda Erling Xoland aktyorga nisbatan qoʻpol munosabatda boʻlgani va uni shunchaki “tasodifiy odam” deb hisoblagani haqida gap-soʻzlar tarqalgan edi. Biroq futbolchi bu vaziyatga oydinlik kiritib, hech kimni xafa qilish niyati boʻlmaganini taʼkidladi. U oʻzining YouTube kanalida vaziyat kontekstdan yulib olinganini va biroz qoʻpol koʻringani uchun aktyorga keyinchalik xabar yuborganini aytdi.
“Men buni hazil tariqasida aytgan edim, lekin odamlar notoʻgʻri tushunishdi. Oʻzimni noqulay his qildim va vaziyatni yumshatish uchun unga yozdim”, — deydi Erling Xoland. Bu holat futbol yulduzlarining shaxsiy hayoti va ularning mashhur shaxslar bilan muloqoti muxlislar uchun qanchalik qiziq ekanligini yana bir bor isbotladi.
Hozirda Erling Xoland Manchester Siti tarkibida Angliya Premer-ligasi rekordlarini yangilash bilan band. Tottenxem esa oʻz vaqtida bunday transferni amalga oshirish imkoniyatini boy bergan koʻrinadi. Aktyorning klubga sodiqligi tahsinga loyiq boʻlsa-da, futbolchining professional tanlovi uni dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga yetakladi.
Ushbu voqea futbol olamida transferlar nafaqat rasmiy agentlar, balki baʼzida ashaddiy muxlis boʻlgan mashhurlar orqali ham amalga oshirilishiga urinishlar boʻlishini koʻrsatadi. Manchester Siti muxlislari uchun esa bu shunchaki kulgili xotira boʻlib qoldi, chunki ularning asosiy toʻpurari ayni damda Etihad Stadiumda oʻz tarixini yozmoqda.
…