Erling Xoland va Tom Holland oʻrtasidagi qiziqarli suhbat: “Oʻrgimchak odam”ning taklifi

·58·Sport
Erling Xoland va Tom Holland oʻrtasidagi qiziqarli suhbat: “Oʻrgimchak odam”ning taklifi

Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri Erling Xoland va Hollivud aktyori Tom Holland oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʼlum boʻldi. Maʼlum boʻlishicha, “Oʻrgimchak odam” roli bilan tanilgan aktyor norvegiyalik hujumchini Tottenxem safiga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan, biroq bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu voqea 2021-yilda, Erling Xoland Borussiya Dortmund safida 41 ta gol urib, butun dunyo eʼtiborini tortib turgan paytda sodir boʻlgan. Tom Holland Monako Gran-prisi vaqtida yosh yulduz bilan bogʻlanib, uni London klubiga chorlagan. Goal.com xabariga koʻra, aktyor oʻzining mashhurligidan foydalanib, Tottenxem uchun “yashirin agent” rolini oʻynashga harakat qilgan.

Erling Xoland yaqinda bergan intervyusida oʻsha paytda Tom Hollandning kimligini bilmaganini tan oldi. “Bu oʻsha oʻrgimchak odam ekan, lekin men bu filmni koʻrmaganman”, — deya tushuntirdi Manchester Siti hujumchisi. Uning soʻzlariga koʻra, aktyordan kelgan xabarda shunchaki uchrashib ichimlik ichish va Tottenxemga oʻtish haqida iltimos yozilgan edi.

Tushunmovchilik va uzr soʻrash

Dastlabki xabarlarda Erling Xoland aktyorga nisbatan qoʻpol munosabatda boʻlgani va uni shunchaki “tasodifiy odam” deb hisoblagani haqida gap-soʻzlar tarqalgan edi. Biroq futbolchi bu vaziyatga oydinlik kiritib, hech kimni xafa qilish niyati boʻlmaganini taʼkidladi. U oʻzining YouTube kanalida vaziyat kontekstdan yulib olinganini va biroz qoʻpol koʻringani uchun aktyorga keyinchalik xabar yuborganini aytdi.

“Men buni hazil tariqasida aytgan edim, lekin odamlar notoʻgʻri tushunishdi. Oʻzimni noqulay his qildim va vaziyatni yumshatish uchun unga yozdim”, — deydi Erling Xoland. Bu holat futbol yulduzlarining shaxsiy hayoti va ularning mashhur shaxslar bilan muloqoti muxlislar uchun qanchalik qiziq ekanligini yana bir bor isbotladi.

Hozirda Erling Xoland Manchester Siti tarkibida Angliya Premer-ligasi rekordlarini yangilash bilan band. Tottenxem esa oʻz vaqtida bunday transferni amalga oshirish imkoniyatini boy bergan koʻrinadi. Aktyorning klubga sodiqligi tahsinga loyiq boʻlsa-da, futbolchining professional tanlovi uni dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga yetakladi.

Ushbu voqea futbol olamida transferlar nafaqat rasmiy agentlar, balki baʼzida ashaddiy muxlis boʻlgan mashhurlar orqali ham amalga oshirilishiga urinishlar boʻlishini koʻrsatadi. Manchester Siti muxlislari uchun esa bu shunchaki kulgili xotira boʻlib qoldi, chunki ularning asosiy toʻpurari ayni damda Etihad Stadiumda oʻz tarixini yozmoqda.

Erling XolandTom HollandManchester SitiTottenxemFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi