Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona aʼzosi Gerard Martinni tanladi

·54·Sport
Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona aʼzosi Gerard Martinni tanladi

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Amorim qoʻl ostida jamoaning himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Seltik Parkda oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvi jamoaning himoyadagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Shu sababli, "rossonerilar" rahbariyati texnik jihatdan kuchli va hujumni orqadan boshlay oladigan himoyachi qidiruviga tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning asosiy nishoni sifatida Barselona tarbiyalanuvchisi Gerard Martin koʻrilmoqda. Boʻyi 186 santimetr boʻlgan chap oyoqli himoyachi La Masia akademiyasining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblanadi. Uning jismoniy holati va toʻp bilan ishlash mahorati Amorimning taktik sxemalariga toʻliq mos kelishi kutilmoqda.

Transfer narxi va muzokaralar tafsiloti

El Nacional nashri xabar berishicha, Milan ushbu transfer uchun Barselona rahbariyatiga 20 million yevrolik rasmiy taklif bilan chiqqan. Biroq, Kataloniya klubi bu miqdorni yetarli emas deb hisoblamoqda. Ispaniya grandi oʻz futbolchisi uchun kamida 35 million yevro talab qilmoqda, ammo tomonlar turli bonuslar va keyingi sotuvdan tushadigan ulush evaziga narxni biroz tushirish boʻyicha kelishishlari mumkin.

Gerard Martin oʻtgan mavsumda La Ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining barqaror oʻyinini namoyish etdi. Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Barselona moliyaviy muammolar va byudjetni muvozanatlash zarurati tufayli uni sotishga tayyor ekanini bildirdi.

Qayd etish joizki, Milan bu poygada yolgʻiz emas. Angliyaning Chelsi klubi ham 2004-yilda tugʻilgan iqtidorli himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Italiyaliklar raqobatchilarini ortda qoldirish uchun muzokaralarni tezlashtirishni maqsad qilgan.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Gerard Martin Milan himoyasining markaziy figurasiga aylanishi va Gila bilan birgalikda jamoaning yangi mudofaa qoʻrgʻonini tashkil qilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat jamoaning himoyasini mustahkamlaydi, balki hujumlarni tashkil qilishda yangi bosqichni boshlab beradi.

MilanBarcelonaTransferGerard MartinFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi