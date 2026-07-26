Milan himoyasini kuchaytirish uchun Barselona aʼzosi Gerard Martinni tanladi
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Amorim qoʻl ostida jamoaning himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Seltik Parkda oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvi jamoaning himoyadagi muammolarini yaqqol koʻrsatib berdi. Shu sababli, "rossonerilar" rahbariyati texnik jihatdan kuchli va hujumni orqadan boshlay oladigan himoyachi qidiruviga tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning asosiy nishoni sifatida Barselona tarbiyalanuvchisi Gerard Martin koʻrilmoqda. Boʻyi 186 santimetr boʻlgan chap oyoqli himoyachi La Masia akademiyasining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblanadi. Uning jismoniy holati va toʻp bilan ishlash mahorati Amorimning taktik sxemalariga toʻliq mos kelishi kutilmoqda.
Transfer narxi va muzokaralar tafsilotiEl Nacional nashri xabar berishicha, Milan ushbu transfer uchun Barselona rahbariyatiga 20 million yevrolik rasmiy taklif bilan chiqqan. Biroq, Kataloniya klubi bu miqdorni yetarli emas deb hisoblamoqda. Ispaniya grandi oʻz futbolchisi uchun kamida 35 million yevro talab qilmoqda, ammo tomonlar turli bonuslar va keyingi sotuvdan tushadigan ulush evaziga narxni biroz tushirish boʻyicha kelishishlari mumkin.
Gerard Martin oʻtgan mavsumda La Ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining barqaror oʻyinini namoyish etdi. Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, Barselona moliyaviy muammolar va byudjetni muvozanatlash zarurati tufayli uni sotishga tayyor ekanini bildirdi.
Qayd etish joizki, Milan bu poygada yolgʻiz emas. Angliyaning Chelsi klubi ham 2004-yilda tugʻilgan iqtidorli himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Italiyaliklar raqobatchilarini ortda qoldirish uchun muzokaralarni tezlashtirishni maqsad qilgan.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Gerard Martin Milan himoyasining markaziy figurasiga aylanishi va Gila bilan birgalikda jamoaning yangi mudofaa qoʻrgʻonini tashkil qilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat jamoaning himoyasini mustahkamlaydi, balki hujumlarni tashkil qilishda yangi bosqichni boshlab beradi.
…