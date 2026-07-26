Sayyohlarga qimiz nimaligini tushuntirishga harakat qilgan bolakay samimiyligi bilan tarmoqni zabt etdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qirg‘izistonda qimiz sotayotgan bolakayning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. U chet ellik sayyohlarga milliy ichimlikni tanishtirish uchun turli tillarda gapirishga urinadi, tushuntirish qiyinlashganda esa ishoralardan foydalanadi.
Kadrlarda bolakay qimizni mehmonlarga sodda va samimiy tarzda ta’riflayotgani ko‘rinadi. U ba’zan so‘zlarni aralashtirib yuboradi, lekin mahsulotni tushuntirishdan to‘xtamaydi. Sayyohlar esa uning harakatlarini qiziqish va tabassum bilan kuzatadi.
Bolakayning tirishqoqligi natija berib, u qimizni sotishga ham muvaffaq bo‘lgan. Shu kichik savdo jarayoni tarmoq foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…