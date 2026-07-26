Messi JCH-2026 finalidan so‘ng ilk marta o‘z yurtida ko‘rinish berdi

·75·Sport
Messi JCH-2026 finalidan so‘ng ilk marta o‘z yurtida ko‘rinish berdi

JCH-2026 finalidagi og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng Lionel Messi ilk bor Argentinada muxlislar ko‘z o‘ngida paydo bo‘ldi. 39 yoshli yulduz katta futbol arenasini emas, oilasiga yaqin bo‘lgan kamtarona klub uchrashuvini tanladi — bu tashrif ortida esa alohida sabab bor edi.

Messi qaysi o‘yinni tomosha qildi?

Lionel Messi Santa-Fe provinsiyasining Arroyo-Seko shahrida bo‘lib o‘tgan «Leones» — «Sentral Kordoba de Rosario» uchrashuvini stadiondan kuzatdi.

Argentina Birinchi C divizioni doirasidagi bahs mehmonlarning 2:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuv «Atletiko Union» klubiga tegishli Antonio Di Jakomo stadionida o‘tkazildi.

Messi natijadan qat’i nazar, o‘zi uchun yaqin bo‘lgan futbol loyihasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga keldi.

Tashrifning oilaviy sababi bor edi

«Leones» oddiy klub emas — unga Lionel Messining akasi Matias Messi rahbarlik qiladi. Jamoa joriy mavsumda Argentina futbol assotsiatsiyasining Birinchi C chempionatida ishtirok etmoqda.

Shu bois Messining tribunada paydo bo‘lishi shunchaki futbol tomosha qilish emas, balki oilaviy loyihani qo‘llab-quvvatlash sifatida ham baholandi.

Stadiondagi muxlislar argentinalik yulduzni iliq qarshi oldi. Bu uning Ispaniyaga qarshi Jahon chempionati finalidan keyingi ilk ommaviy ko‘rinishlaridan biri bo‘ldi.

JCH-2026da Messi yana tarix yozdi

Argentina finalda chempionlikni saqlab qola olmadi, ammo Messi musobaqaning eng yorqin futbolchilaridan biri bo‘ldi.

U mundialda:

  • 8 ta uchrashuv o‘tkazdi;

  • 8 ta gol urdi;

  • 4 ta golli uzatma berdi;

  • jami 12 ta golda bevosita ishtirok etdi.

Messi ushbu ko‘rsatkich bilan turnirning eng samarali futbolchilaridan biri bo‘lib, JCH-2026ning «Kumush to‘p» sovriniga sazovor bo‘ldi.

Argentina finalda bir gol bilan to‘xtatildi

Lionel Skaloni jamoasi Jahon chempionatida hal qiluvchi bahsgacha yetib bordi. Biroq Ispaniyaga qarshi finalda argentinaliklar qo‘shimcha bo‘limlarda o‘tkazib yuborilgan yagona gol tufayli 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Ferran Torres 106-daqiqada Ispaniyaga chempionlik keltirgan golni urdi. Argentina esa amaldagi jahon chempioni maqomini boy berib, musobaqani kumush medal bilan yakunladi.

Messi qachon «Inter Mayami»ga qaytadi?

Jahon chempionatidagi og‘ir yuklamadan keyin Messiga tiklanish uchun dam berilgan. Shu sababli u MLS yulduzlar uchrashuvida ham ishtirok etmadi. Hozircha argentinalik hujumchining «Inter Mayami» safida maydonga qaytish sanasi rasman ma’lum qilinmagan.

39 yoshida ham mundialda 12 ta golli harakatni amalga oshirgan Messining milliy jamoadagi kelajagi ochiq qolmoqda. Uning Argentina safida faoliyatini davom ettirishi yoki terma jamoa bilan xayrlashishi haqida hozircha rasmiy qaror yo‘q.

Sizningcha, Lionel Messi Argentina terma jamoasida yana o‘ynashi kerakmi?

Lionel MessiArgentinaIspaniyaCentral Cordoba de RosarioLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi