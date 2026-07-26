Messi JCH-2026 finalidan so‘ng ilk marta o‘z yurtida ko‘rinish berdi
JCH-2026 finalidagi og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng Lionel Messi ilk bor Argentinada muxlislar ko‘z o‘ngida paydo bo‘ldi. 39 yoshli yulduz katta futbol arenasini emas, oilasiga yaqin bo‘lgan kamtarona klub uchrashuvini tanladi — bu tashrif ortida esa alohida sabab bor edi.
Messi qaysi o‘yinni tomosha qildi?
Lionel Messi Santa-Fe provinsiyasining Arroyo-Seko shahrida bo‘lib o‘tgan «Leones» — «Sentral Kordoba de Rosario» uchrashuvini stadiondan kuzatdi.
Argentina Birinchi C divizioni doirasidagi bahs mehmonlarning 2:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuv «Atletiko Union» klubiga tegishli Antonio Di Jakomo stadionida o‘tkazildi.
Messi natijadan qat’i nazar, o‘zi uchun yaqin bo‘lgan futbol loyihasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga keldi.
Tashrifning oilaviy sababi bor edi
«Leones» oddiy klub emas — unga Lionel Messining akasi Matias Messi rahbarlik qiladi. Jamoa joriy mavsumda Argentina futbol assotsiatsiyasining Birinchi C chempionatida ishtirok etmoqda.
Shu bois Messining tribunada paydo bo‘lishi shunchaki futbol tomosha qilish emas, balki oilaviy loyihani qo‘llab-quvvatlash sifatida ham baholandi.
Stadiondagi muxlislar argentinalik yulduzni iliq qarshi oldi. Bu uning Ispaniyaga qarshi Jahon chempionati finalidan keyingi ilk ommaviy ko‘rinishlaridan biri bo‘ldi.
JCH-2026da Messi yana tarix yozdi
Argentina finalda chempionlikni saqlab qola olmadi, ammo Messi musobaqaning eng yorqin futbolchilaridan biri bo‘ldi.
U mundialda:
8 ta uchrashuv o‘tkazdi;
8 ta gol urdi;
4 ta golli uzatma berdi;
jami 12 ta golda bevosita ishtirok etdi.
Messi ushbu ko‘rsatkich bilan turnirning eng samarali futbolchilaridan biri bo‘lib, JCH-2026ning «Kumush to‘p» sovriniga sazovor bo‘ldi.
Argentina finalda bir gol bilan to‘xtatildi
Lionel Skaloni jamoasi Jahon chempionatida hal qiluvchi bahsgacha yetib bordi. Biroq Ispaniyaga qarshi finalda argentinaliklar qo‘shimcha bo‘limlarda o‘tkazib yuborilgan yagona gol tufayli 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Ferran Torres 106-daqiqada Ispaniyaga chempionlik keltirgan golni urdi. Argentina esa amaldagi jahon chempioni maqomini boy berib, musobaqani kumush medal bilan yakunladi.
Messi qachon «Inter Mayami»ga qaytadi?
Jahon chempionatidagi og‘ir yuklamadan keyin Messiga tiklanish uchun dam berilgan. Shu sababli u MLS yulduzlar uchrashuvida ham ishtirok etmadi. Hozircha argentinalik hujumchining «Inter Mayami» safida maydonga qaytish sanasi rasman ma’lum qilinmagan.
39 yoshida ham mundialda 12 ta golli harakatni amalga oshirgan Messining milliy jamoadagi kelajagi ochiq qolmoqda. Uning Argentina safida faoliyatini davom ettirishi yoki terma jamoa bilan xayrlashishi haqida hozircha rasmiy qaror yo‘q.
Sizningcha, Lionel Messi Argentina terma jamoasida yana o‘ynashi kerakmi?
…