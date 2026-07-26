Ankalayev erishgan g‘alabalari soni bo‘yicha Habib Nurmagomedovga tenglashdi
Abu-Dabidagi UFC turniri Magomed Ankalayev uchun oddiy g‘alabadan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi. Rossiyalik jangchi O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovni so‘nggi raundda to‘xtatib, promoushendagi g‘alabalari soni bo‘yicha Habib Nurmagomedovga yetib oldi.
Beshinchi raundda Ankalayev bosimni oshirdi
Yarim og‘ir vazn toifasidagi jang 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o‘tkazildi. Dastlabki raundlarda ehtiyotkor harakat qilgan Ankalayev bahsning ikkinchi qismida kurash va parterdagi ustunligini ishga soldi.
Beshinchi raundda rossiyalik jangchi Guskovni yerga o‘tkazib, ustma-ust zarbalar berdi. Hakam 2 daqiqa 41 soniyada bahsni to‘xtatdi va Ankalayev texnik nokaut bilan g‘olib deb e’lon qilindi.
Bu natija Ankalayevning UFCdagi 13-g‘alabasi bo‘ldi.
Ankalayev Habib bilan bir qatorga chiqdi
UFCning rasmiy statistikasida Guskov bilan janggacha Ankalayev hisobida 12 ta, Habib Nurmagomedovda esa 13 ta g‘alaba bor edi. Abu-Dabidagi natijadan keyin Ankalayev ham 13-g‘alabasini rasmiylashtirib, mashhur hamyurtiga tenglashdi.
Rossiyalik jangchilar orasidagi yetakchilar:
Islom Maxachev — 17 ta g‘alaba;
Aleksandr Volkov — 14 ta;
Magomed Ankalayev — 13 ta;
Habib Nurmagomedov — 13 ta.
Ankalayevga endi Volkovga tenglashish uchun bitta, Maxachev ko‘rsatkichiga yetib olish uchun esa yana to‘rtta g‘alaba kerak.
Guskov jangni qisqa muddatda qabul qilgandi
Bogdan Guskov dastlab Abu-Dabidagi bosh jangda ishtirok etishi rejalashtirilmagan edi. Magomed Ankalayevning avvalgi raqibi Xalil Rauntri jarohat olgach, O‘zbekiston vakili qisqa muddat ichida uning o‘rnini egallashga rozi bo‘ldi.
UFC jang oldidan Guskovni O‘zbekistonning eng yuqori reytingli vakili sifatida tanishtirgan. U professional faoliyatidagi barcha 18 g‘alabani muddatidan oldin qo‘lga kiritgan, shulardan 13 tasini birinchi raundda yakunlagan edi.
Mag‘lubiyatdan keyin Guskov ijtimoiy tarmoq orqali taslim bo‘lmasligini bildirib, yana qaytishga va’da berdi. Abu-Dabidagi natija uning to‘rt janglik g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ydi.
Bir soniya qolgandagi mag‘lubiyatdan tarixiy natijagacha
34 yoshli Ankalayev UFCdagi debyutini 2018 yilda Pol Kreygga qarshi o‘tkazgan. U butun jang davomida ustunlik qilganiga qaramay, uchinchi raund tugashiga bir soniya qolganda uchburchak usulida mag‘lub bo‘lgandi.
Shundan keyin u yarim og‘ir vaznning eng xavfli jangchilaridan biriga aylandi va Aleks Pereyrani mag‘lub etib UFC chempionligini ham qo‘lga kiritdi. Keyinchalik revanshda kamardan ajralgan Ankalayev Guskovga qarshi g‘alaba bilan yana muvaffaqiyatli yo‘lga qaytdi.
Guskov bilan bahsdan keyin Ankalayevning UFCdagi umumiy natijasi 13 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang va 1 ta o‘tkazilmagan jangni tashkil etmoqda.
Endi navbat yana chempionlik jangiga keladimi?
Abu-Dabidagi g‘alaba Ankalayevni yarim og‘ir vaznda chempionlikka asosiy da’vogarlar qatorida saqlab qoldi. Biroq besh raundlik bahsning katta qismi ehtiyotkor sur’atda o‘tgani sabab, uning keyingi jangi darhol kamar uchun bo‘lishi hali kafolatlanmagan.
Shunga qaramay, raqamlar Ankalayev foydasiga gapirmoqda: u Habibning UFCdagi g‘alabalar ko‘rsatkichiga tenglashdi va faol jangchilar orasida ushbu natijani yanada yaxshilash imkoniga ega.
Endi asosiy savol bitta: Abu-Dabidagi g‘alaba Ankalayevga chempionlik kamari uchun yana bir imkoniyat beradimi?
…