Ankalayev erishgan g‘alabalari soni bo‘yicha Habib Nurmagomedovga tenglashdi

·61·Sport
Ankalayev erishgan g‘alabalari soni bo‘yicha Habib Nurmagomedovga tenglashdi

Abu-Dabidagi UFC turniri Magomed Ankalayev uchun oddiy g‘alabadan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi. Rossiyalik jangchi O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovni so‘nggi raundda to‘xtatib, promoushendagi g‘alabalari soni bo‘yicha Habib Nurmagomedovga yetib oldi.

Beshinchi raundda Ankalayev bosimni oshirdi

Yarim og‘ir vazn toifasidagi jang 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o‘tkazildi. Dastlabki raundlarda ehtiyotkor harakat qilgan Ankalayev bahsning ikkinchi qismida kurash va parterdagi ustunligini ishga soldi.

Beshinchi raundda rossiyalik jangchi Guskovni yerga o‘tkazib, ustma-ust zarbalar berdi. Hakam 2 daqiqa 41 soniyada bahsni to‘xtatdi va Ankalayev texnik nokaut bilan g‘olib deb e’lon qilindi.

Bu natija Ankalayevning UFCdagi 13-g‘alabasi bo‘ldi.

Ankalayev Habib bilan bir qatorga chiqdi

UFCning rasmiy statistikasida Guskov bilan janggacha Ankalayev hisobida 12 ta, Habib Nurmagomedovda esa 13 ta g‘alaba bor edi. Abu-Dabidagi natijadan keyin Ankalayev ham 13-g‘alabasini rasmiylashtirib, mashhur hamyurtiga tenglashdi.

Rossiyalik jangchilar orasidagi yetakchilar:

  1. Islom Maxachev — 17 ta g‘alaba;

  2. Aleksandr Volkov — 14 ta;

  3. Magomed Ankalayev — 13 ta;

  4. Habib Nurmagomedov — 13 ta.

Ankalayevga endi Volkovga tenglashish uchun bitta, Maxachev ko‘rsatkichiga yetib olish uchun esa yana to‘rtta g‘alaba kerak.

Guskov jangni qisqa muddatda qabul qilgandi

Bogdan Guskov dastlab Abu-Dabidagi bosh jangda ishtirok etishi rejalashtirilmagan edi. Magomed Ankalayevning avvalgi raqibi Xalil Rauntri jarohat olgach, O‘zbekiston vakili qisqa muddat ichida uning o‘rnini egallashga rozi bo‘ldi.

UFC jang oldidan Guskovni O‘zbekistonning eng yuqori reytingli vakili sifatida tanishtirgan. U professional faoliyatidagi barcha 18 g‘alabani muddatidan oldin qo‘lga kiritgan, shulardan 13 tasini birinchi raundda yakunlagan edi.

Mag‘lubiyatdan keyin Guskov ijtimoiy tarmoq orqali taslim bo‘lmasligini bildirib, yana qaytishga va’da berdi. Abu-Dabidagi natija uning to‘rt janglik g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ydi.

Bir soniya qolgandagi mag‘lubiyatdan tarixiy natijagacha

34 yoshli Ankalayev UFCdagi debyutini 2018 yilda Pol Kreygga qarshi o‘tkazgan. U butun jang davomida ustunlik qilganiga qaramay, uchinchi raund tugashiga bir soniya qolganda uchburchak usulida mag‘lub bo‘lgandi.

Shundan keyin u yarim og‘ir vaznning eng xavfli jangchilaridan biriga aylandi va Aleks Pereyrani mag‘lub etib UFC chempionligini ham qo‘lga kiritdi. Keyinchalik revanshda kamardan ajralgan Ankalayev Guskovga qarshi g‘alaba bilan yana muvaffaqiyatli yo‘lga qaytdi.

Guskov bilan bahsdan keyin Ankalayevning UFCdagi umumiy natijasi 13 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang va 1 ta o‘tkazilmagan jangni tashkil etmoqda.

Endi navbat yana chempionlik jangiga keladimi?

Abu-Dabidagi g‘alaba Ankalayevni yarim og‘ir vaznda chempionlikka asosiy da’vogarlar qatorida saqlab qoldi. Biroq besh raundlik bahsning katta qismi ehtiyotkor sur’atda o‘tgani sabab, uning keyingi jangi darhol kamar uchun bo‘lishi hali kafolatlanmagan.

Shunga qaramay, raqamlar Ankalayev foydasiga gapirmoqda: u Habibning UFCdagi g‘alabalar ko‘rsatkichiga tenglashdi va faol jangchilar orasida ushbu natijani yanada yaxshilash imkoniga ega.

Endi asosiy savol bitta: Abu-Dabidagi g‘alaba Ankalayevga chempionlik kamari uchun yana bir imkoniyat beradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi