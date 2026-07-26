Neymar maydonga qaytdi: Braziliyalik yulduz dubl qayd etib, tanqidchilarga javob berdi

·78·Sport
Neymar maydonga qaytdi: Braziliyalik yulduz dubl qayd etib, tanqidchilarga javob berdi

Braziliyalik futbol afsonasi Neymar jarohatdan keyingi uzoq tanaffusdan so'ng maydonga qaytib, oʻzining yuqori sport formasida ekanligini yana bir bor isbotladi. Braziliya A Seriyasi doirasida oʻtkazilgan “Shapekoense”ga qarshi bahsda hujumchi “Santos” tarkibida ikkita gol urib, jamoasining asosiy yetakchisi ekanligini koʻrsatdi. Bu oʻyin nafaqat uning qaytishi, balki soʻnggi haftalarda uning professionalizmiga shubha qilganlarga munosib javobi bilan ham ahamiyatli boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, 34 yoshli hujumchining harakatlari muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida turdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar Jahon chempionatidagi ogʻir jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini yakunlab, “Santos” hujum chizigʻini boshqarishda hech qanday qiyinchilikka duch kelmadi. Uning birinchi goli uchrashuvdagi ustunlikni taʼminlagan boʻlsa, ikkinchi goli uning mahorati hali ham oʻz joyida ekanligini tasdiqladi.

Tanqidlar va oʻziga xos “poker” nishonlashi

Neymarning gollardan keyingi quvonchi alohida muhokamalarga sabab boʻldi. U golni nishonlash jarayonida karta oʻynash harakatlarini koʻrsatib, oʻzining poker turnirlaridagi ishtirokini tanqid qilganlarga ishora qildi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi “Santos”ning Venesueladagi muhim oʻyini vaqtida San-Pauluda oʻtkazilgan poker turnirida koʻrinish bergani uchun mahalliy OAV va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan edi.

Klub bosh murabbiyi Kuka ushbu vaziyatga oydinlik kiritib, Neymarning Venesuelaga bormagani uning intizomi bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchining uzoq safarga chiqmasligi uning jismoniy holatini saqlab qolish uchun qabul qilingan taktik qaror boʻlgan. Neymar barcha mashgʻulotlarda toʻliq ishtirok etgan va poker turniriga faqat rasmiy dam olish kunida borgan.

Oʻyin davomida Neymar nafaqat gollari, balki tajovuzkor oʻyini bilan ham ajralib turdi. Ikkinchi boʻlimda u raqibga nisbatan qoʻpol harakat qilgani uchun hakam tomonidan ogohlantirildi. Bu sariq kartochka hujumchi uchun joriy chempionatdagi uchinchisi boʻldi va u avtomatik ravishda keyingi tur oʻyinidan chetlatildi.

Ushbu diskvalifikatsiya tufayli “Santos” 9-avgust kuni “Atletiko Paranaense”ga qarshi kechadigan muhim bahsda oʻzining asosiy “kreativ dvigateli”siz maydonga tushishga majbur boʻladi. Jamoa uchun bu jiddiy yoʻqotish hisoblanadi, chunki Neymar maydonda boʻlganida hujum samaradorligi sezilarli darajada oshishi yaqqol koʻrinib turibdi.

  • Neymar joriy mavsumda 3 ta sariq kartochka oldi;
  • Uning “Santos” bilan shartnomasi doirasidagi samaradorligi yuqoriligicha qolmoqda;
  • Keyingi uchrashuv 9-avgust kuni boʻlib oʻtadi.
Umuman olganda, Braziliya futboli yulduzi oʻzining maydon tashqarisidagi hayoti boʻyicha bildirilayotgan eʼtirozlarga eng yaxshi usulda — gollar bilan javob qaytarishda davom etmoqda. Uning sport formasi tiklanayotgani ham klub, ham Braziliya terma jamoasi muxlislari uchun ijobiy xabar boʻldi.

NeymarSantosBraziliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi