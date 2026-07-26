Neymar maydonga qaytdi: Braziliyalik yulduz dubl qayd etib, tanqidchilarga javob berdi
Braziliyalik futbol afsonasi Neymar jarohatdan keyingi uzoq tanaffusdan so'ng maydonga qaytib, oʻzining yuqori sport formasida ekanligini yana bir bor isbotladi. Braziliya A Seriyasi doirasida oʻtkazilgan “Shapekoense”ga qarshi bahsda hujumchi “Santos” tarkibida ikkita gol urib, jamoasining asosiy yetakchisi ekanligini koʻrsatdi. Bu oʻyin nafaqat uning qaytishi, balki soʻnggi haftalarda uning professionalizmiga shubha qilganlarga munosib javobi bilan ham ahamiyatli boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, 34 yoshli hujumchining harakatlari muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida turdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar Jahon chempionatidagi ogʻir jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini yakunlab, “Santos” hujum chizigʻini boshqarishda hech qanday qiyinchilikka duch kelmadi. Uning birinchi goli uchrashuvdagi ustunlikni taʼminlagan boʻlsa, ikkinchi goli uning mahorati hali ham oʻz joyida ekanligini tasdiqladi.
Tanqidlar va oʻziga xos “poker” nishonlashiNeymarning gollardan keyingi quvonchi alohida muhokamalarga sabab boʻldi. U golni nishonlash jarayonida karta oʻynash harakatlarini koʻrsatib, oʻzining poker turnirlaridagi ishtirokini tanqid qilganlarga ishora qildi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi “Santos”ning Venesueladagi muhim oʻyini vaqtida San-Pauluda oʻtkazilgan poker turnirida koʻrinish bergani uchun mahalliy OAV va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan edi.
Klub bosh murabbiyi Kuka ushbu vaziyatga oydinlik kiritib, Neymarning Venesuelaga bormagani uning intizomi bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchining uzoq safarga chiqmasligi uning jismoniy holatini saqlab qolish uchun qabul qilingan taktik qaror boʻlgan. Neymar barcha mashgʻulotlarda toʻliq ishtirok etgan va poker turniriga faqat rasmiy dam olish kunida borgan.
Oʻyin davomida Neymar nafaqat gollari, balki tajovuzkor oʻyini bilan ham ajralib turdi. Ikkinchi boʻlimda u raqibga nisbatan qoʻpol harakat qilgani uchun hakam tomonidan ogohlantirildi. Bu sariq kartochka hujumchi uchun joriy chempionatdagi uchinchisi boʻldi va u avtomatik ravishda keyingi tur oʻyinidan chetlatildi.
Ushbu diskvalifikatsiya tufayli “Santos” 9-avgust kuni “Atletiko Paranaense”ga qarshi kechadigan muhim bahsda oʻzining asosiy “kreativ dvigateli”siz maydonga tushishga majbur boʻladi. Jamoa uchun bu jiddiy yoʻqotish hisoblanadi, chunki Neymar maydonda boʻlganida hujum samaradorligi sezilarli darajada oshishi yaqqol koʻrinib turibdi.
- Neymar joriy mavsumda 3 ta sariq kartochka oldi;
- Uning “Santos” bilan shartnomasi doirasidagi samaradorligi yuqoriligicha qolmoqda;
- Keyingi uchrashuv 9-avgust kuni boʻlib oʻtadi.
…