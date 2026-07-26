Hindiston hukumati Bitchat anonim messenjerini bloklashni talab qildi

·36·Texno
Hindiston hukumati Bitchat anonim messenjerini bloklashni talab qildi

Hindiston hukumati GitHub platformasidan Twitter asoschilaridan biri Jack Dorsey tomonidan yaratilgan Bitchat dezentralizatsiyalashgan messenjeriga tegishli repozitoriylarni oʻchirishni talab qildi. Ushbu qaror mamlakatda davom etayotgan keng koʻlamli norozilik namoyishlari fonida qabul qilindi, chunki namoyishchilar internet cheklovlarini chetlab oʻtish uchun aynan shu ilovadan faol foydalanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jack Dorsey oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Hindiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish koordinatsiya markazi (I4C) tomonidan yuborilgan rasmiy buyruq nusxasini eʼlon qildi. Hujjatga koʻra, GitHub uch soat ichida loyihaga tegishli uchta repozitoriyga kirishni cheklashi lozim edi. Rasmiylar Bitchat arxitekturasi huquq-tartibot idoralari ishini sezilarli darajada qiyinlashtirishini, xususan, xabarlarni tutib olish va foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish imkonsiz ekanini taʼkidlamoqda.

Bitchat qanday ishlaydi va uning oʻziga xosligi nimada?

Bitchat — bu 2025-yil yozida taqdim etilgan ochiq kodli messenjer boʻlib, u anʼanaviy WhatsApp yoki Telegram ilovalaridan tubdan farq qiladi. Mazkur servisni ishlatish uchun internet aloqasi, telefon raqami yoki elektron pochta orqali roʻyxatdan oʻtish talab etilmaydi. Maʼlumot almashinuvi Bluetooth Mesh texnologiyasi yordamida bevosita smartfonlar oʻrtasida amalga oshiriladi, bu esa qurilmalarga oʻzaro lokal tarmoq hosil qilish imkonini beradi.

Dasturchilar ushbu vositani tabiiy ofatlar, aloqa uzilishlari yoki favqulodda holatlarda muloqotni saqlab qolish uchun moʻljallangan instrument sifatida pozitsiyalamoqda. Biroq, aynan markazlashgan serverlarning yoʻqligi va foydalanuvchilar ustidan nazorat oʻrnatib boʻlmasligi Hindiston hukumati uchun asosiy xavotir manbaiga aylandi. I4C bayonotiga koʻra, bunday texnologiyalar nafaqat tinch maqsadlarda, balki dezinformatsiya tarqatish va davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi harakatlarni muvofiqlashtirish uchun ham qoʻllanilishi mumkin.

Namoyishlar fonida keskin oʻsgan mashhurlik

TechCrunch nashrining Sensor Tower tahliliy maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Bitchat ilovasi Hindistonda misli koʻrilmagan darajada ommalashgan. Iyul oyining oʻrtalarida ushbu ilovaning dunyo boʻylab jami yuklab olingan sonining 85 foizi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri kelgan. Vaholanki, bir oy avval bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 1 foizni tashkil etgan edi.

Faqatgina besh kun ichida messenjer 91 ming marta yuklab olingan, 23-iyul holatiga koʻra esa Hindistondagi kunlik faol foydalanuvchilar soni 330 mingdan oshib, servis uchun yangi rekord oʻrnatdi. Qiziqishning bunday ortishi tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlari natijalari bekor qilinishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlariga toʻgʻri keldi. Namoyishchilar internet oʻchirilgan hududlarda ham oʻzaro aloqada boʻlish uchun mesh-tarmoqlardan foydalanishga oʻtgan.

Hozirda GitHub ushbu talabni qanday bajarishi va Jack Dorsey boshchiligidagi jamoaning keyingi qadamlari qanday boʻlishi texnologik hamjamiyat eʼtiborida turibdi. Mazkur holat raqamli erkinlik va davlat nazorati oʻrtasidagi global bahsni yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

BitchatJack DorseyHindistonGitHubTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob