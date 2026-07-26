Kino va teatrga borish qarishni sekinlashtirar ekan

·98·Dunyo
Kino va teatrga borish qarishni sekinlashtirar ekan

Muzey, teatr, kino va konsertlarga muntazam tashrif buyurish nafaqat madaniy hordiq chiqarish, balki organizmning fiziologik qarish jarayonini ham sekinlashtirishi mumkin. Bu haqda ScienceDaily nashrida e’lon qilingan yangi tadqiqotda so‘z boradi.

Tokio fan instituti olimlari Angliyada o‘tkazilgan qarish bo‘yicha yirik tadqiqot natijalarini tahlil qildi. Tadqiqotda 50 yoshdan oshgan 1899 nafar ishtirokchi qatnashgan bo‘lib, ularning sog‘lig‘i bir necha yil davomida kuzatib borilgan.

Mutaxassislar ishtirokchilarning qon bosimi, o‘pka faoliyati, xolesterin va gemoglobin darajasi, tana massasi indeksi, yurish tezligi, kaft mushaklari kuchi kabi qator tibbiy ko‘rsatkichlarni baholab, ularning fiziologik yoshini hisoblab chiqqan. Bu ko‘rsatkich organizmning haqiqiy holatini aks ettirib, pasportdagi yoshdan farq qilishi mumkin.

Shuningdek, ishtirokchilar qanchalik tez-tez muzey, teatr, kinoteatr, konsert va san’at galereyalariga borishi haqida ham ma’lumot to‘plangan. Madaniy tadbirlarda muntazam qatnashgan kishilarning fiziologik yoshi o‘rtacha 66,9 yoshni tashkil etgan bo‘lsa, bunday faollik kam bo‘lgan ishtirokchilarda bu ko‘rsatkich 69,9 yoshga teng bo‘lgan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, madaniy faollik darajasidagi har bir qo‘shimcha ball fiziologik yoshning o‘rtacha 31 kunga kichikroq bo‘lishi bilan bog‘liq ekani aniqlangan. Bu bog‘liqlik daromad, ish bilan bandlik, surunkali kasalliklar va boshqa omillar hisobga olingandan keyin ham saqlanib qolgan.

Olimlar fikricha, madaniy tadbirlarga muntazam qatnashish insonning ijtimoiy faolligini oshiradi, ruhiy salomatlikni mustahkamlaydi va sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlaydi. Mutaxassislar buning ijobiy ta’siri hatto muntazam jismoniy mashqlar natijasiga yaqin bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 01:02Donald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiDonald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiKecha, 23:50Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiKecha, 22:55Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Kecha, 22:39Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKecha, 22:28Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi