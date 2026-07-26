Chelsi Pedro Neto uchun astronomik narx belgiladi: Manchester Siti va Liverpul ogohlantirildi
Londonning Chelsi klubi oʻzining iqtidorli vingeri Pedro Neto borasida qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. "Aristokratlar" Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblari — Manchester Siti va Liverpulga murojaat qilib, portugaliyalik futbolchini arzon narxda qoʻyib yubormasliklarini bildirishdi. Ushbu qaror Yevropa transfer bozoridagi umumiy narxlarning keskin koʻtarilishi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining Daily Mail maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Chelsi rahbariyati ayni damda Netoni sotishga majbur emas. Biroq, agar munosib taklif tushsa, klub rahbariyati uni zamonaviy bozor talablaridan kelib chiqqan holda baholaydi. Hozirda Yevropada yuqori saviyali vingerlar taqchilligi kuzatilayotgani sababli, bunday amplua egalarining narxi rekord darajaga yetgan.
Transfer bozoridagi yangi mezonlarChelsi klubining bunday yuqori narx soʻrashiga boshqa top-klublardagi transfer jarayonlari bevosita taʼsir koʻrsatdi. Xususan, Pari Sen-Jermen aʼzosi Bradley Barcola atrofidagi vaziyat va uning 90 million yevrolik narxi londonliklar uchun oʻziga xos oʻlchov boʻlib xizmat qilmoqda. Shuningdek, RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun Real Madrid tomonidan taklif qilingan 100 million yevrolik paket (90+10 mln) rad etilgani bozordagi inflatsiyani yaqqol koʻrsatib berdi.
Manchester Siti va Liverpul uzoq vaqtdan beri 26 yoshli Pedro Neto transferiga qiziqish bildirib kelmoqda. Futbolchi sogʻlom boʻlgan paytlarida maydonda haqiqiy kreativ kuchga aylanadi va oʻyin taqdirini hal qila oladi. Shu sababli, Pep Guardiola va Liverpulning yangi murabbiylar shtabi uni oʻz tarkibida koʻrishni istamoqda. Biroq, Chelsi bu qiziqishdan maksimal moliyaviy foyda olish niyatida.
Muzokaralarda Chelsi uchun qoʻshimcha ustunlikni Saudiya Arabistoni Pro-ligasi klublari taʼminlamoqda. Arab klublarining portugaliyalik yulduzga boʻlgan qiziqishi londonliklarga narxni yanada koʻtarish va ingliz grandlari bilan savdolashishda ustunlik bermoqda. Bu esa Manchester Siti va Liverpul uchun transferni yanada qiyinlashtirishi mumkin.
Maresca va Netoning kelajagiQizigʻi shundaki, Manchester Siti murabbiylar shtabida faoliyat yuritayotgan Enzo Maresca oʻz vaqtida Chelsi tizimida ishlaganida Netoning ashaddiy muxlisi boʻlgan. U portugaliyalik futbolchining oʻng qanotdagi imkoniyatlarini yuqori baholagan. Bu omil "shaharliklar"ning transfer borasidagi qatʼiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.
Hozirda Pedro Neto transfer mish-mishlariga eʼtibor bermasdan, oʻz tiklanish jarayoniga va dam olishga eʼtibor qaratgan. U Portugaliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etgani sababli, klub rahbariyati tomonidan qoʻshimcha taʼtil bilan taqdirlangan. Shu sababli, futbolchi jamoaning Sidneyga yoʻl olgan mavsumoldi turnesida ishtirok etmayapti.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chelsi oʻz yetakchisini shunchaki qoʻldan chiqarmaydi. Agar Manchester Siti yoki Liverpul ushbu transferni amalga oshirmoqchi boʻlsa, ular kamida 90-100 million yevro atrofidagi mablagʻdan voz kechishlariga toʻgʻri keladi. Aks holda, Neto kelgusi mavsumni ham Stamford Bridge stadionida oʻtkazishi ehtimoli yuqori.
…