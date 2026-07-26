Chelsi Pedro Neto uchun astronomik narx belgiladi: Manchester Siti va Liverpul ogohlantirildi

·53·Sport
Chelsi Pedro Neto uchun astronomik narx belgiladi: Manchester Siti va Liverpul ogohlantirildi

Londonning Chelsi klubi oʻzining iqtidorli vingeri Pedro Neto borasida qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. "Aristokratlar" Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblari — Manchester Siti va Liverpulga murojaat qilib, portugaliyalik futbolchini arzon narxda qoʻyib yubormasliklarini bildirishdi. Ushbu qaror Yevropa transfer bozoridagi umumiy narxlarning keskin koʻtarilishi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining Daily Mail maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, Chelsi rahbariyati ayni damda Netoni sotishga majbur emas. Biroq, agar munosib taklif tushsa, klub rahbariyati uni zamonaviy bozor talablaridan kelib chiqqan holda baholaydi. Hozirda Yevropada yuqori saviyali vingerlar taqchilligi kuzatilayotgani sababli, bunday amplua egalarining narxi rekord darajaga yetgan.

Transfer bozoridagi yangi mezonlar

Chelsi klubining bunday yuqori narx soʻrashiga boshqa top-klublardagi transfer jarayonlari bevosita taʼsir koʻrsatdi. Xususan, Pari Sen-Jermen aʼzosi Bradley Barcola atrofidagi vaziyat va uning 90 million yevrolik narxi londonliklar uchun oʻziga xos oʻlchov boʻlib xizmat qilmoqda. Shuningdek, RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun Real Madrid tomonidan taklif qilingan 100 million yevrolik paket (90+10 mln) rad etilgani bozordagi inflatsiyani yaqqol koʻrsatib berdi.

Manchester Siti va Liverpul uzoq vaqtdan beri 26 yoshli Pedro Neto transferiga qiziqish bildirib kelmoqda. Futbolchi sogʻlom boʻlgan paytlarida maydonda haqiqiy kreativ kuchga aylanadi va oʻyin taqdirini hal qila oladi. Shu sababli, Pep Guardiola va Liverpulning yangi murabbiylar shtabi uni oʻz tarkibida koʻrishni istamoqda. Biroq, Chelsi bu qiziqishdan maksimal moliyaviy foyda olish niyatida.

Muzokaralarda Chelsi uchun qoʻshimcha ustunlikni Saudiya Arabistoni Pro-ligasi klublari taʼminlamoqda. Arab klublarining portugaliyalik yulduzga boʻlgan qiziqishi londonliklarga narxni yanada koʻtarish va ingliz grandlari bilan savdolashishda ustunlik bermoqda. Bu esa Manchester Siti va Liverpul uchun transferni yanada qiyinlashtirishi mumkin.

Maresca va Netoning kelajagi

Qizigʻi shundaki, Manchester Siti murabbiylar shtabida faoliyat yuritayotgan Enzo Maresca oʻz vaqtida Chelsi tizimida ishlaganida Netoning ashaddiy muxlisi boʻlgan. U portugaliyalik futbolchining oʻng qanotdagi imkoniyatlarini yuqori baholagan. Bu omil "shaharliklar"ning transfer borasidagi qatʼiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.

Hozirda Pedro Neto transfer mish-mishlariga eʼtibor bermasdan, oʻz tiklanish jarayoniga va dam olishga eʼtibor qaratgan. U Portugaliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etgani sababli, klub rahbariyati tomonidan qoʻshimcha taʼtil bilan taqdirlangan. Shu sababli, futbolchi jamoaning Sidneyga yoʻl olgan mavsumoldi turnesida ishtirok etmayapti.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Chelsi oʻz yetakchisini shunchaki qoʻldan chiqarmaydi. Agar Manchester Siti yoki Liverpul ushbu transferni amalga oshirmoqchi boʻlsa, ular kamida 90-100 million yevro atrofidagi mablagʻdan voz kechishlariga toʻgʻri keladi. Aks holda, Neto kelgusi mavsumni ham Stamford Bridge stadionida oʻtkazishi ehtimoli yuqori.

ChelsiManchester SitiLiverpulPedro NetoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi