Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)
Nyu-York shahridagi La-Guardiya aeroportining A terminalida kutilmagan va kulgili hodisa yuz berdi. Spirit Airlines aviakompaniyasi ro‘yxatdan o‘tish peshtaxtasi yonidagi shift plitkasi to‘satdan ochilib, undan yenot pastga qulab tushdi.
Kuzatuv kameralari tasvirlarida qo‘rqib ketgan yenot avval bir necha soniya elektr simlariga osilib qolgani, so‘ng esa polga qulagani aks etgan. Uning kutilmagan paydo bo‘lishi aeroportda haqiqiy sarosimaga sabab bo‘ldi. Yo‘lovchilar va xodimlar qichqiriqlar ostida turli tomonga qochib ketishdi.
Shunga qaramay, voqeadan so‘ng ayrim yo‘lovchilar bu holatni hazil bilan qabul qildi. Ularning aytishicha, yenot zerikarli reys kutish jarayoniga hech bo‘lmaganda qiziqarli kayfiyat bag‘ishlagan.
Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmagan. Yenot ham omon qolgan bo‘lib, uni yovvoyi hayvonlarni tutish xizmati xodimlari qisqa vaqt ichida xavfsiz tarzda ushlab ketishgan.
Aeroport ma’muriyati voqeadan keyin maxsus xizmatni chaqirish bilan cheklandi. Yo‘lovchilarga chegirma, kompensatsiya yoki boshqa imtiyozlar taqdim etilmagan.
Hozircha yenot aeroport binosi shift qismiga qanday kirib qolgani noma’lum. Mutaxassislar buning sabablarini o‘rganmoqda va kelajakda bunday kutilmagan holatlar takrorlanmasligi uchun zarur choralarni ko‘rishmoqda.
…