Soyuz MS-28 kemasi Xalqaro kosmik stansiyadan ajraldi: Yerga qaytish boshlandi
Xalqaro kosmik stansiyada (XKS) oʻz missiyasini yakunlagan “Soyuz MS-28” boshqariladigan kosmik kemasi stansiyaning Rossiya segmentiga tegishli “Rassvet” modulidan muvaffaqiyatli ajraldi. Ushbu kema hozirda Yer sayyorasi sari yoʻl olgan boʻlib, parvozning yakuniy bosqichi boshlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Roskosmos” davlat korporatsiyasi bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, kosmik kema bortida uch nafar ekipaj aʼzosi — rossiyalik kosmonavtlar Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikaev hamda NASA astronavti Christopher Williams bor. Stansiyadan ajralgach, kema avtonom parvoz rejimiga oʻtdi va barcha tizimlar shtat rejimida ishlamoqda.
Belgilangan reja boʻyicha, Toshkent vaqti bilan soat 14:32 atrofida (Moskva vaqti bilan 12:32) kemaning tormozlash dvigatellari ishga tushiriladi. Shundan soʻng “Soyuz MS-28” orbitadan chiqishni boshlaydi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kema Yer atmosferasining zich qatlamlariga kirib, belgilangan hududga qoʻnishi kutilmoqda.
Tezkor qaytish va qoʻnish jarayoniMazkur missiyaning oʻziga xos jihati shundaki, kemaning stansiyadan ajralganidan to Yerga qoʻnguniga qadar boʻlgan vaqt juda qisqa — bor-yoʻgʻi 3,5 soatni tashkil etadi. Bu kosmik parvozlar tarixidagi eng tezkor va samarali qaytish sxemalaridan biri hisoblanadi. Bunday “express” uslub ekipajning uzoq vaqt davomida kapsula ichida qolib ketishining oldini oladi.
Qoʻnish jarayoni Toshkent vaqti bilan soat 15:26 ga rejalashtirilgan. Kapsula Qozogʻiston choʻllaridagi belgilangan koordinatalarga tushishi kutilmoqda. U yerda qidiruv-qutqaruv guruhlari allaqachon shay holatga keltirilgan boʻlib, ular astronavtlarni kutib olish va birinchi tibbiy yordam koʻrsatish uchun tayyor turishibdi.
Ushbu missiya Xalqaro kosmik stansiyadagi navbatdagi ilmiy tadqiqotlar va texnik xizmat koʻrsatish ishlarining muhim qismi edi. Christopher Williams va uning rossiyalik hamkasblari stansiyada bir necha oy davomida turli biologik va texnologik tajribalarni oʻtkazishdi. Ularning qaytishi yangi ekspeditsiya aʼzolari uchun stansiyada joy boʻshatish imkonini beradi.
Kosmik kemaning atmosferaga kirish jarayoni eng murakkab bosqichlardan biri sanaladi. Ishqalanish natijasida kapsula sirti bir necha ming darajagacha qiziydi, biroq maxsus issiqlik himoyasi qatlami ekipaj xavfsizligini taʼminlaydi. Oxirgi bosqichda parashyutlar tizimi ishga tushib, kemaning tezligini xavfsiz darajagacha kamaytiradi.
…