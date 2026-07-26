Soyuz MS-28 kemasi Xalqaro kosmik stansiyadan ajraldi: Yerga qaytish boshlandi

·59·Texno
Soyuz MS-28 kemasi Xalqaro kosmik stansiyadan ajraldi: Yerga qaytish boshlandi

Xalqaro kosmik stansiyada (XKS) oʻz missiyasini yakunlagan “Soyuz MS-28” boshqariladigan kosmik kemasi stansiyaning Rossiya segmentiga tegishli “Rassvet” modulidan muvaffaqiyatli ajraldi. Ushbu kema hozirda Yer sayyorasi sari yoʻl olgan boʻlib, parvozning yakuniy bosqichi boshlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Roskosmos” davlat korporatsiyasi bergan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, kosmik kema bortida uch nafar ekipaj aʼzosi — rossiyalik kosmonavtlar Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikaev hamda NASA astronavti Christopher Williams bor. Stansiyadan ajralgach, kema avtonom parvoz rejimiga oʻtdi va barcha tizimlar shtat rejimida ishlamoqda.

Belgilangan reja boʻyicha, Toshkent vaqti bilan soat 14:32 atrofida (Moskva vaqti bilan 12:32) kemaning tormozlash dvigatellari ishga tushiriladi. Shundan soʻng “Soyuz MS-28” orbitadan chiqishni boshlaydi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kema Yer atmosferasining zich qatlamlariga kirib, belgilangan hududga qoʻnishi kutilmoqda.

Tezkor qaytish va qoʻnish jarayoni

Mazkur missiyaning oʻziga xos jihati shundaki, kemaning stansiyadan ajralganidan to Yerga qoʻnguniga qadar boʻlgan vaqt juda qisqa — bor-yoʻgʻi 3,5 soatni tashkil etadi. Bu kosmik parvozlar tarixidagi eng tezkor va samarali qaytish sxemalaridan biri hisoblanadi. Bunday “express” uslub ekipajning uzoq vaqt davomida kapsula ichida qolib ketishining oldini oladi.

Qoʻnish jarayoni Toshkent vaqti bilan soat 15:26 ga rejalashtirilgan. Kapsula Qozogʻiston choʻllaridagi belgilangan koordinatalarga tushishi kutilmoqda. U yerda qidiruv-qutqaruv guruhlari allaqachon shay holatga keltirilgan boʻlib, ular astronavtlarni kutib olish va birinchi tibbiy yordam koʻrsatish uchun tayyor turishibdi.

Ushbu missiya Xalqaro kosmik stansiyadagi navbatdagi ilmiy tadqiqotlar va texnik xizmat koʻrsatish ishlarining muhim qismi edi. Christopher Williams va uning rossiyalik hamkasblari stansiyada bir necha oy davomida turli biologik va texnologik tajribalarni oʻtkazishdi. Ularning qaytishi yangi ekspeditsiya aʼzolari uchun stansiyada joy boʻshatish imkonini beradi.

Kosmik kemaning atmosferaga kirish jarayoni eng murakkab bosqichlardan biri sanaladi. Ishqalanish natijasida kapsula sirti bir necha ming darajagacha qiziydi, biroq maxsus issiqlik himoyasi qatlami ekipaj xavfsizligini taʼminlaydi. Oxirgi bosqichda parashyutlar tizimi ishga tushib, kemaning tezligini xavfsiz darajagacha kamaytiradi.

KosmosRossiyaNASASoyuz MS-28XKS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob