Sam Kerr AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz NWSLda tarixiy rekordni yangiladi

·43·Sport
Sam Kerr AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz NWSLda tarixiy rekordni yangiladi

Ayollar futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr AQSH Milliy ayollar futbol ligasiga (NWSL) shov-shuvli tarzda qaytdi. Chelsi safidagi olti yarim yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Gotham FC tarkibiga qoʻshilgan tajribali forvard oʻzining debyut gollaridan birini urish orqali turnir tarixida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portland Thorns jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan bahsda Sam Kerr oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Bu gol nafaqat uning jamoasiga muhim ochkoni taqdim etdi, balki futbolchining qariyb etti yillik tanaffusdan keyin AQSH maydonlaridagi ilk rasmiy goli sifatida qayd etildi. Soʻnggi bor u NWSLda 2019-yilning oktyabr oyida raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan edi.

Tarixiy rekord va oʻyin tafsilotlari

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol Sam Kerr uchun NWSL muntazam chempionatlaridagi 78-gol boʻldi. Eng muhimi, u oʻzi gol urgan oʻyinlar sonini 59 taga yetkazib, bu borada liga rekordini oʻrnatdi. Avvalgi koʻrsatkich Lynn Biyendologa tegishli edi. 32 yoshli hujumchi oʻzining gol sezish qobiliyati hamon yuqori ekanligini isbotlab, chempionatdagi boshqa jamoalarga jiddiy xavf tugʻdirishini koʻrsatib qoʻydi.

Uchrashuv kutilmagan voqealarga boy oʻtdi. Portland Thorns safida debyutant Renee Lyles 21-daqiqada hisobni ochib, haftaning eng chiroyli gollaridan biriga mualliflik qildi. Biroq Sam Kerrning oʻn daqiqa oʻtmay yoʻllagan aniq zarbasi Providence Park stadioniga yigʻilgan muxlislarni biroz sukunatga choʻmdirdi. Oʻyin yakunlanishiga 17 daqiqa qolganida Jayden Perry aynan Kerrga qarshi qoʻpol oʻyini uchun maydondan chetlatildi.

Turnir jadvalidagi holat va jamoalar natijasi

Ushbu natijadan soʻng Gotham FC turnir jadvalida vaqtincha birinchi oʻringa koʻtarilib oldi. Jamoa oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini toʻrtta oʻyinga yetkazdi. Shunga qaramay, jamoa ustozi Juan Carlos Amoros uchun tashvishli xabar ham bor: himoya qoʻrgʻoni Emily Sonnett oʻyin boshida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Uning safdan chiqishi jamoaning chempionlik ambitsiyalariga taʼsir qilishi mumkin.

Portland Thorns jamoasi ham durangga qaramay, oʻzining ichki rekordini oʻrnatdi. Jamoa 2026-yil hisobidan oʻz uyida hali magʻlubiyatga uchragani yoʻq va bu koʻrsatkich ketma-ket 11 ta uy uchrashuviga yetdi. Sam Kerrning qaytishi va uning samaradorligi AQSH ayollar futboliga boʻlgan qiziqishni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Sam KerrGotham FCNWSLAyollar FutboliRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi