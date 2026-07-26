Sam Kerr AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz NWSLda tarixiy rekordni yangiladi
Ayollar futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr AQSH Milliy ayollar futbol ligasiga (NWSL) shov-shuvli tarzda qaytdi. Chelsi safidagi olti yarim yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Gotham FC tarkibiga qoʻshilgan tajribali forvard oʻzining debyut gollaridan birini urish orqali turnir tarixida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portland Thorns jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan bahsda Sam Kerr oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Bu gol nafaqat uning jamoasiga muhim ochkoni taqdim etdi, balki futbolchining qariyb etti yillik tanaffusdan keyin AQSH maydonlaridagi ilk rasmiy goli sifatida qayd etildi. Soʻnggi bor u NWSLda 2019-yilning oktyabr oyida raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan edi.
Tarixiy rekord va oʻyin tafsilotlariGoal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol Sam Kerr uchun NWSL muntazam chempionatlaridagi 78-gol boʻldi. Eng muhimi, u oʻzi gol urgan oʻyinlar sonini 59 taga yetkazib, bu borada liga rekordini oʻrnatdi. Avvalgi koʻrsatkich Lynn Biyendologa tegishli edi. 32 yoshli hujumchi oʻzining gol sezish qobiliyati hamon yuqori ekanligini isbotlab, chempionatdagi boshqa jamoalarga jiddiy xavf tugʻdirishini koʻrsatib qoʻydi.
Uchrashuv kutilmagan voqealarga boy oʻtdi. Portland Thorns safida debyutant Renee Lyles 21-daqiqada hisobni ochib, haftaning eng chiroyli gollaridan biriga mualliflik qildi. Biroq Sam Kerrning oʻn daqiqa oʻtmay yoʻllagan aniq zarbasi Providence Park stadioniga yigʻilgan muxlislarni biroz sukunatga choʻmdirdi. Oʻyin yakunlanishiga 17 daqiqa qolganida Jayden Perry aynan Kerrga qarshi qoʻpol oʻyini uchun maydondan chetlatildi.
Turnir jadvalidagi holat va jamoalar natijasiUshbu natijadan soʻng Gotham FC turnir jadvalida vaqtincha birinchi oʻringa koʻtarilib oldi. Jamoa oʻzining magʻlubiyatsiz seriyasini toʻrtta oʻyinga yetkazdi. Shunga qaramay, jamoa ustozi Juan Carlos Amoros uchun tashvishli xabar ham bor: himoya qoʻrgʻoni Emily Sonnett oʻyin boshida jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻldi. Uning safdan chiqishi jamoaning chempionlik ambitsiyalariga taʼsir qilishi mumkin.
Portland Thorns jamoasi ham durangga qaramay, oʻzining ichki rekordini oʻrnatdi. Jamoa 2026-yil hisobidan oʻz uyida hali magʻlubiyatga uchragani yoʻq va bu koʻrsatkich ketma-ket 11 ta uy uchrashuviga yetdi. Sam Kerrning qaytishi va uning samaradorligi AQSH ayollar futboliga boʻlgan qiziqishni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…