Koinotdagi xavfga qarshi kurash: Xitoy fazoviy chiqindilarni kuzatuvchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar turkumini ishga tushirdi

·54·Texno
Koinotdagi xavfga qarshi kurash: Xitoy fazoviy chiqindilarni kuzatuvchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar turkumini ishga tushirdi

Xitoy koinotdagi xavfsizlikni taʼminlash va orbitani turli chiqindilardan tozalash yoʻlida muhim qadam tashladi. Mamlakat koinotdagi chiqindilarni monitoring qilishga ixtisoslashgan dunyodagi ilk tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar turkumi — Gande loyihasini amalga oshirishni boshladi. Ushbu loyihaning birinchi apparati Lijian-1 raketasi yordamida mamlakat shimoli-gʻarbidagi kosmodromdan muvaffaqiyatli uchirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ulkan loyiha Pekinning ATmoto Technology xususiy aerokosmik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Rejaga koʻra, 2030-yilga qadar orbitaga jami 120 ta sunʼiy yoʻldosh chiqariladi. Ushbu tarmoq past, oʻrta va yuqori orbitalardagi obʼyektlarni tunu kun kuzatib borish imkoniyatini beradi. Bu esa koinotdagi faol apparatlarning xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Sunʼiy intellekt va avtonom boshqaruv

Loyiha uch bosqichda amalga oshiriladi. Hozirda boshlangan birinchi bosqich — LX630 deb nomlanib, u 14 ta sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga oladi. Ushbu apparatlar koinotdagi obʼyektlarni kuzatish va ularning batafsil katalogini tuzish bilan shugʻullanadi. Birinchi uchirilgan sunʼiy yoʻldosh oʻziga xos texnologik yutuq boʻlib, u sunʼiy intellekt (AI) bilan jihozlangan bort kompyuteriga ega.

Ushbu AI tizimi apparatga Yer bilan doimiy aloqa oʻrnatmasdan turib, nishonlarni tezkor kuzatish, monitoring qilish va favqulodda vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, apparat oʻz orbitasini oʻzgartirish tizimi bilan taʼminlangan boʻlib, bu unga koinotdagi boshqa obʼyektlarga yaqinlashish va murakkab manevrlarni bajarish imkoniyatini taqdim etadi.

Koinotdagi "koʻrinmas" xavf koʻlami

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tizimlarga ehtiyoj koinotga uchirilayotgan raketalar soni ortishi bilan keskin oshib bormoqda. Xitoy OAVlarining xabar berishicha, hozirda orbitada oʻlchami 1 santimetrdan katta boʻlgan bir milliondan ortiq chiqindi boʻlaklari mavjud. Ushbu boʻlaklar soniyasiga qariyb 7,9 kilometr tezlikda harakatlanadi va har qanday sunʼiy yoʻldosh yoki koinot stansiyasi bilan toʻqnashganda halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Loyihaning keyingi bosqichlari yanada murakkab vazifalarni oʻz ichiga oladi:

  • Ikkinchi bosqichda yuqori aniqlikdagi kameralar va elektromagnit datchiklar bilan jihozlangan 36 ta sunʼiy yoʻldosh ishga tushiriladi;
  • Uchinchi bosqichda esa obʼyektlarni tanish va ularning harakatini tahlil qiluvchi yana 70 ta aqlli apparat orbitaga chiqariladi.
Gande loyihasining toʻliq ishga tushirilishi Xitoyning koinotdagi harakatni nazorat qilish va orbital xavfsizlikni boshqarish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu kabi xususiy tashabbuslar nafaqat ilmiy, balki xalqaro tijoriy kosmik parvozlar xavfsizligi uchun ham poydevor boʻlib xizmat qiladi.

XitoyKoinotSunʼiy YoʻldoshTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob