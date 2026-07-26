JCH-2038 uchun kutilmagan duet: mundial Fransiya va Germaniyada o‘tishi mumkin
2030 va 2034 yilgi Jahon chempionati mezbonlari rasman aniqlab olingach, futbol olami e’tibori navbatdagi dunyo birinchiligiga — JCH-2038 ga qaratilmoqda. Yevropada ushbu musobaqaga mezbonlik qilish poygasida Fransiyaning nomi tobora tez-tez tilga olinmoqda. Biroq ekspertlar va siyosiy doiralarda ushbu turnirni Germaniya bilan hamkorlikda o‘tkazish varianti atroflicha muhokama qilinmoqda.
Zamin.uz bo‘lajak Jahon chempionati mezbonligi uchun imkoniyatlar, FIFAning kuchaytirilgan talablari va kutilayotgan grand hamkorlik tafsilotlarini tahlil qiladi.
1. Fransiyaning boy tajribasi va mavjud bazasi
So‘nggi yillarda Fransiya yirik xalqaro sport tadbirlarini tashkil etish bo‘yicha ulkan tajriba to‘pladi. Mamlakat Yevro-2016, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari hamda JCH-2030 Qishki Olimpiadasini o‘tkazish huquqini qo‘lga kiritib, o‘z infratuzilmasi va tashkilotchilik salohiyatini yuqori darajada ekanini isbotladi.
Yevro-2016 merosi: Mamlakatda allaqachon «Stad de Frans», Marseldagi «Stad Velodrom», Liondagi «Grupama Stadium», «Stad Per-Morua» va «Park de Prens» kabi dunyo darajasidagi arenalar mavjud.
Tayyor infratuzilma: Mehmonxona tarmoqlari, logistika va transport tizimi bo‘yicha Fransiya eng maqbul sharoitlarga ega davlatlardan biri hisoblanadi.
2. FIFAning yangi talablari va 64 ta jamoalik format xavfi
Biroq so‘nggi yillarda FIFAning Jahon chempionati mezbonlariga qo‘yadigan talablari keskin qattiqlashdi. Ayniqsa, kelajakda musobaqada ishtirok etuvchi terma jamoalar soni 64 tagacha ko‘payishi kutilayotgan bir paytda, bitta mamlakatning yolg‘iz o‘zi turnirni qabul qilishi juda katta resurslarni talab etadi.
Stadionlar muammosi:
Fransiya hozirda xalqaro standartlarga javob beradigan 12 ga yaqin stadionni taklif qila olishi mumkin. Ammo 64 ta jamoa ishtirok etadigan global turnir uchun bu yetarli bo‘lmasligi, bir nechta arenalarni qayta ta’mirlash, kengaytirish yoki yangilarini qurish zaruratini keltirib chiqaradi.
JCH-2038 mezbonligi: Fransiyaning yakka yoki qo‘shma arizasi
Jihatlar
Fransiya (Yolg‘iz o‘zi)
Fransiya + Germaniya (Qo‘shma ariza)
Infratuzilma va stadionlar
12 ta atrofida (qayta qurish talab etiladi)
20+ ta tayyor va zamonaviy super-arenalar
Moliyaviy xarajatlar
Milliardlab dollar yangi investitsiya zarur
Xarajatlar va xavflar ikki davlatga bo‘linadi
G‘alaba ehtimoli
Mavjud, ammo moliyaviy va logistik xavflari yuqori
Yevropadagi eng kuchli va muqobilsiz variant
3. Germaniya omili: Nega qo‘shma ariza eng maqbul yechim?
Shu nuqtayi nazardan, Germaniya katta va zamonaviy stadionlarning keng tarmog‘iga ega ekani bilan aniq ustunlikka ega. Nemislarning infratuzilmaviy tayyorgarligi Fransiya uchun eng maqbul hamkorlik eshiklarini ochadi.
Xarajatlarni maqbullashtirish: Germaniya bilan qo‘shma ariza Yevropa qit’asidan beriladigan eng kuchli va moliyaviy jihatdan puxta hisoblangan taklifga aylanishi mumkin.
Investitsiya xavfi: Agar Fransiya JCH-2038 ni yolg‘iz o‘zi o‘tkazishga qaror qilsa, yaqin yillarda sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun juda katta investitsiya kiritishiga to‘g‘ri keladi.
Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Jahon chempionati mezbonligi uchun kurash allaqachon boshlandi va Fransiya-Germaniya tandemi sport siyosatida eng asosiy favoritga aylanishi kutilmoqda.
Ushbu qaynok yangilik va sport tahlilini do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
…