JCH-2038 uchun kutilmagan duet: mundial Fransiya va Germaniyada o‘tishi mumkin

·75·Sport
JCH-2038 uchun kutilmagan duet: mundial Fransiya va Germaniyada o‘tishi mumkin

2030 va 2034 yilgi Jahon chempionati mezbonlari rasman aniqlab olingach, futbol olami e’tibori navbatdagi dunyo birinchiligiga — JCH-2038 ga qaratilmoqda. Yevropada ushbu musobaqaga mezbonlik qilish poygasida Fransiyaning nomi tobora tez-tez tilga olinmoqda. Biroq ekspertlar va siyosiy doiralarda ushbu turnirni Germaniya bilan hamkorlikda o‘tkazish varianti atroflicha muhokama qilinmoqda.

Zamin.uz bo‘lajak Jahon chempionati mezbonligi uchun imkoniyatlar, FIFAning kuchaytirilgan talablari va kutilayotgan grand hamkorlik tafsilotlarini tahlil qiladi.

1. Fransiyaning boy tajribasi va mavjud bazasi

So‘nggi yillarda Fransiya yirik xalqaro sport tadbirlarini tashkil etish bo‘yicha ulkan tajriba to‘pladi. Mamlakat Yevro-2016, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari hamda JCH-2030 Qishki Olimpiadasini o‘tkazish huquqini qo‘lga kiritib, o‘z infratuzilmasi va tashkilotchilik salohiyatini yuqori darajada ekanini isbotladi.

  • Yevro-2016 merosi: Mamlakatda allaqachon «Stad de Frans», Marseldagi «Stad Velodrom», Liondagi «Grupama Stadium», «Stad Per-Morua» va «Park de Prens» kabi dunyo darajasidagi arenalar mavjud.

  • Tayyor infratuzilma: Mehmonxona tarmoqlari, logistika va transport tizimi bo‘yicha Fransiya eng maqbul sharoitlarga ega davlatlardan biri hisoblanadi.

2. FIFAning yangi talablari va 64 ta jamoalik format xavfi

Biroq so‘nggi yillarda FIFAning Jahon chempionati mezbonlariga qo‘yadigan talablari keskin qattiqlashdi. Ayniqsa, kelajakda musobaqada ishtirok etuvchi terma jamoalar soni 64 tagacha ko‘payishi kutilayotgan bir paytda, bitta mamlakatning yolg‘iz o‘zi turnirni qabul qilishi juda katta resurslarni talab etadi.

Stadionlar muammosi:

Fransiya hozirda xalqaro standartlarga javob beradigan 12 ga yaqin stadionni taklif qila olishi mumkin. Ammo 64 ta jamoa ishtirok etadigan global turnir uchun bu yetarli bo‘lmasligi, bir nechta arenalarni qayta ta’mirlash, kengaytirish yoki yangilarini qurish zaruratini keltirib chiqaradi.

JCH-2038 mezbonligi: Fransiyaning yakka yoki qo‘shma arizasi

Jihatlar

Fransiya (Yolg‘iz o‘zi)

Fransiya + Germaniya (Qo‘shma ariza)

Infratuzilma va stadionlar

12 ta atrofida (qayta qurish talab etiladi)

20+ ta tayyor va zamonaviy super-arenalar

Moliyaviy xarajatlar

Milliardlab dollar yangi investitsiya zarur

Xarajatlar va xavflar ikki davlatga bo‘linadi

G‘alaba ehtimoli

Mavjud, ammo moliyaviy va logistik xavflari yuqori

Yevropadagi eng kuchli va muqobilsiz variant

3. Germaniya omili: Nega qo‘shma ariza eng maqbul yechim?

Shu nuqtayi nazardan, Germaniya katta va zamonaviy stadionlarning keng tarmog‘iga ega ekani bilan aniq ustunlikka ega. Nemislarning infratuzilmaviy tayyorgarligi Fransiya uchun eng maqbul hamkorlik eshiklarini ochadi.

  • Xarajatlarni maqbullashtirish: Germaniya bilan qo‘shma ariza Yevropa qit’asidan beriladigan eng kuchli va moliyaviy jihatdan puxta hisoblangan taklifga aylanishi mumkin.

  • Investitsiya xavfi: Agar Fransiya JCH-2038 ni yolg‘iz o‘zi o‘tkazishga qaror qilsa, yaqin yillarda sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun juda katta investitsiya kiritishiga to‘g‘ri keladi.

Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Jahon chempionati mezbonligi uchun kurash allaqachon boshlandi va Fransiya-Germaniya tandemi sport siyosatida eng asosiy favoritga aylanishi kutilmoqda.

Ushbu qaynok yangilik va sport tahlilini do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi