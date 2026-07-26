Xiaomi keksa avlod uchun smartfondan foydalanish boʻyicha million nusxada kitob chop etdi
Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda keksalar uchun zamonaviy gadjetlarni oʻzlashtirish jiddiy muammoga aylanib bormoqda. Xitoyning Xiaomi kompaniyasi ushbu ijtimoiy boʻshliqni toʻldirish maqsadida ulkan loyihaga qoʻl urdi: brend smartfondan foydalanishni oʻrgatuvchi maxsus qoʻllanmani 1 million nusxada chop etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, "Keksalar uchun smartfondan foydalanish boʻyicha qoʻllanma" deb nomlangan ushbu kitoblar Xiaomi Home rasmiy doʻkonlarida mutlaqo bepul tarqatilmoqda. Kompaniya ushbu tashabbus orqali raqamli texnologiyalar olamida oʻzini noqulay his qilayotgan qariyalarga kundalik yumushlarini osonlashtirishda koʻmaklashishni maqsad qilgan.
Murakkab texnologiyalar sodda tildaQoʻllanma maxsus metodika asosida tayyorlangan boʻlib, unda barcha koʻrsatmalar juda sodda va tushunarli tilda bayon etilgan. Kitobda smartfonning asosiy funksiyalari, jumladan, matn hajmini kattalashtirish, ovoz balandligini sozlash va ilovalar piktogrammalarini tanish kabi muhim jihatlarga alohida toʻxtalib oʻtilgan.
Shuningdek, keksalar uchun eng koʻp qiyinchilik tugʻdiradigan jarayonlar — yangi kontakt qoʻshish, dasturlarni oʻrnatish va oʻchirish, ekran fonini oʻzgartirish hamda asosiy sozlamalar bilan ishlash boʻyicha batafsil yoʻriqnomalar berilgan. Har bir amal vizual tasvirlar bilan boyitilgani foydalanuvchiga mustaqil ravishda qurilmani boshqarish imkonini beradi.
Ijtimoiy masʼuliyat va keng koʻlamli qamrovBu Xiaomi kompaniyasining ushbu yoʻnalishdagi birinchi loyihasi emas. Joriy yilning fevral oyida brend 70 ming nusxada shunday qoʻllanmalarni chop etib, 2000 dan ortiq doʻkonlar orqali tarqatgan edi. Navbatdagi 1 million nusxali tiraj esa loyihaning naqadar muvaffaqiyatli va talabgir ekanligidan dalolat beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi smartfonlari eng ommabop qurilmalar sirasiga kirishini hisobga olsak, bunday tashabbuslar mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Garchi hozircha ushbu kitoblar faqat Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kompaniyaning bunday yondashuvi boshqa texnologik gigantlar uchun oʻrnak boʻlishi mumkin.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday bosma qoʻllanmalar raqamli savodxonlikni oshirishda muhim vositadir. Koʻpincha yosh avlod vakillari oʻz ota-onalari yoki buva-buvilariga smartfon funksiyalarini tushuntirishga vaqt topa olmaydilar, bunday kitoblar esa keksalar uchun doimiy hamroh va maslahatchi vazifasini oʻtaydi.
…