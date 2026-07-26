Xiaomi keksa avlod uchun smartfondan foydalanish boʻyicha million nusxada kitob chop etdi

·34·Texno
Xiaomi keksa avlod uchun smartfondan foydalanish boʻyicha million nusxada kitob chop etdi

Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda keksalar uchun zamonaviy gadjetlarni oʻzlashtirish jiddiy muammoga aylanib bormoqda. Xitoyning Xiaomi kompaniyasi ushbu ijtimoiy boʻshliqni toʻldirish maqsadida ulkan loyihaga qoʻl urdi: brend smartfondan foydalanishni oʻrgatuvchi maxsus qoʻllanmani 1 million nusxada chop etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, "Keksalar uchun smartfondan foydalanish boʻyicha qoʻllanma" deb nomlangan ushbu kitoblar Xiaomi Home rasmiy doʻkonlarida mutlaqo bepul tarqatilmoqda. Kompaniya ushbu tashabbus orqali raqamli texnologiyalar olamida oʻzini noqulay his qilayotgan qariyalarga kundalik yumushlarini osonlashtirishda koʻmaklashishni maqsad qilgan.

Murakkab texnologiyalar sodda tilda

Qoʻllanma maxsus metodika asosida tayyorlangan boʻlib, unda barcha koʻrsatmalar juda sodda va tushunarli tilda bayon etilgan. Kitobda smartfonning asosiy funksiyalari, jumladan, matn hajmini kattalashtirish, ovoz balandligini sozlash va ilovalar piktogrammalarini tanish kabi muhim jihatlarga alohida toʻxtalib oʻtilgan.

Shuningdek, keksalar uchun eng koʻp qiyinchilik tugʻdiradigan jarayonlar — yangi kontakt qoʻshish, dasturlarni oʻrnatish va oʻchirish, ekran fonini oʻzgartirish hamda asosiy sozlamalar bilan ishlash boʻyicha batafsil yoʻriqnomalar berilgan. Har bir amal vizual tasvirlar bilan boyitilgani foydalanuvchiga mustaqil ravishda qurilmani boshqarish imkonini beradi.

Ijtimoiy masʼuliyat va keng koʻlamli qamrov

Bu Xiaomi kompaniyasining ushbu yoʻnalishdagi birinchi loyihasi emas. Joriy yilning fevral oyida brend 70 ming nusxada shunday qoʻllanmalarni chop etib, 2000 dan ortiq doʻkonlar orqali tarqatgan edi. Navbatdagi 1 million nusxali tiraj esa loyihaning naqadar muvaffaqiyatli va talabgir ekanligidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi smartfonlari eng ommabop qurilmalar sirasiga kirishini hisobga olsak, bunday tashabbuslar mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Garchi hozircha ushbu kitoblar faqat Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kompaniyaning bunday yondashuvi boshqa texnologik gigantlar uchun oʻrnak boʻlishi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday bosma qoʻllanmalar raqamli savodxonlikni oshirishda muhim vositadir. Koʻpincha yosh avlod vakillari oʻz ota-onalari yoki buva-buvilariga smartfon funksiyalarini tushuntirishga vaqt topa olmaydilar, bunday kitoblar esa keksalar uchun doimiy hamroh va maslahatchi vazifasini oʻtaydi.

XiaomiSmartfonTexnologiyaGadjetXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob