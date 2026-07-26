Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildi

·238·Dunyo
Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildi

Kaspiy dengizida Eron savdo kemasiga zarba berilgani haqidagi xabar Tehron va Kiyev o‘rtasida yangi keskinlikni keltirib chiqardi. Eron rasmiylari hujum oqibatlari «javobsiz qolmasligi»ni bildirgan bo‘lsa, Ukraina Kaspiyda Eron bilan bog‘liq harbiy yuk tashishda ishlatilgan kemalar nishonga olinganini ma’lum qildi.

Biroq hozircha muhim savol ochiq qolmoqda: Ukraina prezidenti tilga olgan nishonlar orasida aynan Tehron hujumga uchraganini aytgan savdo kemasi bo‘lgani mustaqil ravishda tasdiqlangan emas.

Eron parlamentidan keskin ogohlantirish

Eron parlamenti raisining birinchi o‘rinbosari Ali Nikazod 26 iyul kuni Ukraina tomoniga ogohlantirish bilan chiqdi.

Uning ta’kidlashicha, Eron o‘z hududiy yaxlitligini himoya qilish huquqidan foydalanadi. Mamlakatga qarshi zarba yo‘llangan har qanday nuqta Eron qurolli kuchlari uchun qonuniy nishon sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin.

«Ukraina hukumatining o‘ylanmagan harakati javobsiz qolmaydi», — dedi Ali Nikazod.

Shu bilan birga, mazkur bayonot hozircha amalga oshirilishi belgilangan rasmiy harbiy operatsiya yoki zarba berish haqidagi buyruq emas. Bu Eron parlamenti yuqori martabali vakilining siyosiy ogohlantirishi hisoblanadi.

Kemada bir kishi halok bo‘lgani aytildi

Eron Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, hujum 25 iyul kuni erta tongda Kaspiy dengizidagi Eron savdo kemasida portlashni keltirib chiqargan.

Tehron bildirgan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:

  • bir nafar dengizchi halok bo‘lgan;

  • yana bir ekipaj a’zosi jarohatlangan;

  • kemaning o‘ziga zarar yetgan.

Eron hodisani «tajovuz harakati» va BMT Nizomining kuch ishlatishni taqiqlovchi me’yorlariga zid deb baholadi. Kema nomi, zarba berilgan aniq joy va yetkazilgan zarar ko‘lami haqida to‘liq ma’lumot e’lon qilinmagan.

Ukraina diplomati TIVga chaqirildi

Hodisadan keyin Ukrainaning Tehrondagi muvaqqat ishlar vakili Eron Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Unga rasmiy norozilik bildirilib, hujum «dushmanona va jinoiy harakat» sifatida baholangan.

Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchiy Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat rahbari Kaya Kallas bilan suhbatda BMT Xavfsizlik Kengashi va Yevropa davlatlarini voqeaga qat’iy munosabat bildirishga chaqirgan.

Biroq hozircha Tehron BMT Xavfsizlik Kengashiga alohida rasmiy shikoyat xati kiritgani ochiq manbalarda tasdiqlangan emas. Ma’lum bo‘lgani — Eron xalqaro tuzilmalardan Ukraina va uni qo‘llab-quvvatlayotgan tomonlarni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda.

Zelenskiy zarbalar haqida nima dedi?

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kaspiy dengizida uzoq masofali zarbalar orqali «juda kuchli natijalar» qayd etilganini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, nishonlar orasida:

  • Rossiya harbiy kemasi;

  • Eron ishtirokida harbiy yuk tashishda ishlatilgan kemalar;

  • Rossiyaning Kaspiydagi ayrim logistika obyektlari bo‘lgan.

Zelenskiy kemalarning nomlarini keltirmagan va Eron savdo kemasida inson halok bo‘lgani haqida alohida izoh bermagan. Shu sabab Kiyev bayonoti Eron bildirgan barcha tafsilotlarni to‘liq tasdiqlamaydi.

Ukraina Xavfsizlik xizmati esa «Port Olya 2» va «Begey» kemalari Rossiya hamda Eron o‘rtasida harbiy yuk tashishda ishlatilganini da’vo qildi. Ushbu ma’lumotlar ham hozircha mustaqil ravishda to‘liq tekshirilgan emas.

Kaspiy yangi harbiy frontga aylanyaptimi?

Kaspiy dengizi Rossiya va Eron o‘rtasidagi muhim savdo hamda logistika yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ukraina tomoni Moskva Eronda ishlab chiqilgan dronlar va boshqa harbiy mahsulotlarni ushbu yo‘nalish orqali olayotganini aytib keladi.

Tehron esa Rossiya–Ukraina urushida bevosita ishtirok etmaganini ta’kidlamoqda. G‘arb davlatlari va Ukraina rasmiylari esa Eron Rossiyaga dronlar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini yetkazib berganini da’vo qiladi.

Kaspiydagi so‘nggi zarba bu qarama-qarshilik dengizning o‘ziga ham ko‘chayotganini ko‘rsatdi. Eronning shimoliy portlari xalqaro sanksiyalar va janubiy dengiz yo‘llaridagi xavflar ortib borayotgan sharoitda yanada muhim ahamiyat kasb etgan.

Eron Ukrainaga zarba berishi mumkinmi?

Ali Nikazodning bayonoti harbiy javob ehtimolini ochiq qoldirdi. Ammo Eron hukumati Ukrainaga qarshi aniq zarba rejasi, nishonlar ro‘yxati yoki operatsiya muddatini e’lon qilgani yo‘q.

Tehron oldida hozir bir nechta yo‘l mavjud:

  • diplomatik bosimni kuchaytirish;

  • xalqaro tashkilotlar orqali Ukrainaga qarshi chora talab qilish;

  • Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kengaytirish;

  • yoki bevosita javob chorasini ko‘rib chiqish.

Har qanday to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy javob Rossiya–Ukraina urushi bilan Yaqin Sharqdagi mojarolarni yanada chambarchas bog‘lab, keskinlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Kaspiydagi portlash endi shunchaki bitta kemaga qilingan hujum emas. U Tehron va Kiyev munosabatlarini ochiq qarama-qarshilik chegarasiga olib kelgan voqeaga aylanmoqda. Asosiy savol esa hali javobsiz: Eronning ogohlantirishi diplomatik bosim bilan cheklanadimi yoki ortidan amaliy harbiy harakat keladimi?

EronUkrainaKaspiy dengiziTehronKiyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 01:02Donald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiDonald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiKecha, 23:50Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiKecha, 22:55Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Kecha, 22:39Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Kecha, 22:24Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)Kecha, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi