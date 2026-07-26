Joshua Zirkzee Manchester Yunaytedni tark etishi mumkin: Yuventus hujumchi uchun kurashga qoʻshildi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Joshua Zirkzee jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzini koʻrsatishga urinayotgan boʻlsa-da, uning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Niderlandiyalik futbolchi "qizil iblislar" safida oʻz oʻrnini topishga qiynalayotgan bir paytda, Italiyaning Yuventus klubi uni oʻz safiga qoʻshib olish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Turin klubi rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Joshua Zirkzee nomzodiga toʻxtalgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Zirkzee Manchester Yunayted tarkibida oʻtkazgan ikki yillik faoliyati davomida kutilgan natijalarni qayd eta olmadi. Premyer-liganing 56 ta uchrashuvida bor-yoʻgʻi 5 ta gol urgan hujumchi uchun raqobat yanada kuchaygan. Klub oʻtgan yili Benjamin Sesko, Matheus Cunha va Bryan Mbeumo kabi futbolchilar uchun qariyb 230 million yevro sarflagani niderlandiyalik forvardning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini sezilarli darajada pasaytirib yubordi.
Shunga qaramay, Joshua Zirkzee jamoaning yangi bosh murabbiyi Michael Carrick ishonchini qozonish uchun bor kuchini sarflamoqda. Xususan, Rosenborg jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida u chiroyli dribling va aniq zarba evaziga gol urib, oʻzining texnik salohiyati hali yuqori ekanligini isbotladi. Ammo klub rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villadan Ollie Watkins nomzodini koʻrib chiqayotgani Zirkzeening ketish ehtimolini oshirmoqda.
Turinliklarning qiziqishi va transfer shartlariYuventus sport direktori Frederic Massara niderlandiyalik hujumchining iqtidorini yaxshi biladi. Avvalroq Roma klubida faoliyat yuritgan mutaxassis oʻshanda ham futbolchini A Seriyaga qaytarishga harakat qilgan edi. Endilikda Turin klubi Joshua Zirkzeeni Randal Kolo Muani bilan birga hujum juftligini shakllantirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Italiyaliklar futbolchining yillik 3,5 million yevrolik maoshi ularning moliyaviy imkoniyatlariga mos kelishini taʼkidlamoqda.
Manchester Yunayted 2024-yilning yozida futbolchi uchun 42,5 million yevro toʻlagan boʻlsa-da, hozirda uning transfer qiymati 30-35 million yevro atrofida baholanmoqda. Yuventus moliyaviy feyr-pley qoidalarini hisobga olgan holda, futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijaraga olish variantini taklif qilishi mumkin. Agar ingliz klubi bunday kelshuvga rozi boʻlsa, transfer avgust oyi oxirigacha amalga oshishi kutilmoqda.
Ayni paytda Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick hujum chizigʻini yangilash ustida ishlamoqda. Agar Aston Villa oʻz yetakchisi Ollie Watkinsni 45 million yevro evaziga qoʻyib yuborsa, Zirkzee uchun Manchesterda joy qolmasligi deyarli aniq. Bu vaziyatda Yuventus eng qulay yoʻnalish boʻlib koʻrinmoqda, chunki futbolchi Italiya futboli muhitiga, xususan Bolonyadagi faoliyati orqali yaxshi tanish.
…