Joshua Zirkzee Manchester Yunaytedni tark etishi mumkin: Yuventus hujumchi uchun kurashga qoʻshildi

·83·Sport
Joshua Zirkzee Manchester Yunaytedni tark etishi mumkin: Yuventus hujumchi uchun kurashga qoʻshildi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Joshua Zirkzee jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida oʻzini koʻrsatishga urinayotgan boʻlsa-da, uning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Niderlandiyalik futbolchi "qizil iblislar" safida oʻz oʻrnini topishga qiynalayotgan bir paytda, Italiyaning Yuventus klubi uni oʻz safiga qoʻshib olish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Turin klubi rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Joshua Zirkzee nomzodiga toʻxtalgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Zirkzee Manchester Yunayted tarkibida oʻtkazgan ikki yillik faoliyati davomida kutilgan natijalarni qayd eta olmadi. Premyer-liganing 56 ta uchrashuvida bor-yoʻgʻi 5 ta gol urgan hujumchi uchun raqobat yanada kuchaygan. Klub oʻtgan yili Benjamin Sesko, Matheus Cunha va Bryan Mbeumo kabi futbolchilar uchun qariyb 230 million yevro sarflagani niderlandiyalik forvardning asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini sezilarli darajada pasaytirib yubordi.

Shunga qaramay, Joshua Zirkzee jamoaning yangi bosh murabbiyi Michael Carrick ishonchini qozonish uchun bor kuchini sarflamoqda. Xususan, Rosenborg jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida u chiroyli dribling va aniq zarba evaziga gol urib, oʻzining texnik salohiyati hali yuqori ekanligini isbotladi. Ammo klub rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villadan Ollie Watkins nomzodini koʻrib chiqayotgani Zirkzeening ketish ehtimolini oshirmoqda.

Turinliklarning qiziqishi va transfer shartlari

Yuventus sport direktori Frederic Massara niderlandiyalik hujumchining iqtidorini yaxshi biladi. Avvalroq Roma klubida faoliyat yuritgan mutaxassis oʻshanda ham futbolchini A Seriyaga qaytarishga harakat qilgan edi. Endilikda Turin klubi Joshua Zirkzeeni Randal Kolo Muani bilan birga hujum juftligini shakllantirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Italiyaliklar futbolchining yillik 3,5 million yevrolik maoshi ularning moliyaviy imkoniyatlariga mos kelishini taʼkidlamoqda.

Manchester Yunayted 2024-yilning yozida futbolchi uchun 42,5 million yevro toʻlagan boʻlsa-da, hozirda uning transfer qiymati 30-35 million yevro atrofida baholanmoqda. Yuventus moliyaviy feyr-pley qoidalarini hisobga olgan holda, futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijaraga olish variantini taklif qilishi mumkin. Agar ingliz klubi bunday kelshuvga rozi boʻlsa, transfer avgust oyi oxirigacha amalga oshishi kutilmoqda.

Ayni paytda Manchester Yunayted bosh murabbiyi Michael Carrick hujum chizigʻini yangilash ustida ishlamoqda. Agar Aston Villa oʻz yetakchisi Ollie Watkinsni 45 million yevro evaziga qoʻyib yuborsa, Zirkzee uchun Manchesterda joy qolmasligi deyarli aniq. Bu vaziyatda Yuventus eng qulay yoʻnalish boʻlib koʻrinmoqda, chunki futbolchi Italiya futboli muhitiga, xususan Bolonyadagi faoliyati orqali yaxshi tanish.

Manchester YunaytedYuventusTransferlarJoshua ZirkzeeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi